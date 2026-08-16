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ശുചീകരണ തൊഴിലാളിയെ കുത്തിക്കൊന്നു; പ്രതിക്കായി തെരച്ചിൽ, പ്രതിഷേധിച്ച് സഹപ്രവർത്തകർ

പ്രതിയെ ഉടൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നും ഇരയായ അനിലിൻ്റെ കുടുംബത്തിന് നഷ്‌ട പരിഹാരവും കുടുബത്തിലെ ഒരാൾക്ക് സർക്കാർ ജോലിയും നൽകണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് സഹപ്രവർത്തകർ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പേർ പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തി.

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Man in yellow stabbing the MCD worker (Screengrab from X post)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 16, 2026 at 8:43 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: കല്യാൺപുരിയിൽ ഡല്‍ഹി നഗരസഭയിലെ ശുചീകരണ തൊഴിലാളിയെ കുത്തിക്കൊന്നു. അനിൽ കുമാർ (27) ആണ് കുത്തേറ്റ് മരിച്ചത്. ഞായറാഴ്‌ച രാവിലെ ജോലിക്കിടെയാണ് സംഭവം നടന്നത്. ഡ്യൂട്ടിയിലായിരുന്ന അനിലിനെ അജ്ഞാതൻ പിന്നിലൂടെയെത്തി ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു. ഉടൻ തന്നെ അനിലിനെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല.

പ്രതിയെ ഉടൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നും ഇരയുടെ കുടുംബത്തിന് നഷ്‌ടപരിഹാരം നൽകണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് സഹപ്രവർത്തകർ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പേർ പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തി. മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടത്തിനായി അയച്ച് പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. പ്രതിയെ ഇതുവരെ കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല. പ്രതിയെ തിരിച്ചറിയുന്നതിനായി പ്രദേശത്തെ സിസിടിവികള്‍ കേന്ദ്രീകരിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തുകയാണ്.

സംഭവമിങ്ങനെ

ഞായറാഴ്‌ച രാവിലെ 7.27 നാണ് അതിദാരുണമായ സംഭവം നടന്നത്. അനിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നതിനിടെ അകലെയായി ഒരാൾ ഏറെ നേരം ഇരുന്ന് ചുറ്റുപാടും നിരീക്ഷിച്ച ശേഷമാണ് കൃത്യം നടത്തിയത്. ശുചീകരണ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്ന അനിലിനെ യാതൊരു പ്രകോപനവുമില്ലാതെ പ്രതി ഷർട്ടിനടിയിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വച്ച കത്തി ഉപയോഗിച്ച് പുറകിൽ നിന്ന് കുത്തി പരിക്കേൽപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.

നിരവധി വഴിയാത്രക്കാരും ഒരു മോട്ടോർ സൈക്കിൾ യാത്രക്കാരനും സംഭവസ്ഥലത്തിന് സമീപം ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ പിടിച്ചുമാറ്റാനോ തടയാനോ ആരും തന്നെ ശ്രമിച്ചില്ല. ആക്രമണത്തിന് ശേഷം പ്രതി സംഭവസ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഓടി രക്ഷപെട്ടു. തുടർന്ന് അനിൽ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് നടന്നു നീങ്ങി. മുറിവില്‍ നിന്ന് വലിയ തോതിൽ രക്തസ്രാവം ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് അയാൾ റോഡരികിൽ കുഴഞ്ഞുവീണു. തുടർന്ന് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചെങ്കിലും ഡോക്‌ടർമാർ മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചു.

അനിലിൻ്റെ അപകടം വിവരം പൊലീസാണ് കുടുംബത്തെ അറിയിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിന് ആരുമായും ശത്രുതയില്ലെന്നും എന്തിനാണ് അദ്ദേഹത്തെ ലക്ഷ്യമിട്ടതെന്ന് വ്യക്തമല്ലെന്നും കുടുംബം പൊലീസിനോട് പറഞ്ഞു. ഫോറൻസിക് സംഘങ്ങളും പൊലീസും സ്ഥലലത്തെത്തി തെളിവുകൾ ശേഖരിച്ചു.

പ്രതിഷേധിച്ച് സഹപ്രവർത്തകർ

സംഭവത്തെത്തുടർന്ന്, നിരവധി എംസിഡി തൊഴിലാളികൾ സ്ഥലത്തെത്തി പ്രതിഷേധം നടത്തി. പ്രതിയെ ഉടൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. കൂടാതെ അനിലിൻ്റെ കുടുംബത്തിലെ ഒരാൾക്ക് സർക്കാർ ജോലിയും കുടുംബത്തിന് നഷ്‌ടപരിഹാരവും അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. അനിലിന് നീതി ആവശ്യപ്പെട്ട് ശുചിത്വ തൊഴിലാളികൾക്കൊപ്പം പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നതായി എഎപി എംഎൽഎ കുൽദീപ് കുമാർ പറഞ്ഞു. പ്രതിയെ ഉടൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നും ഇരയുടെ കുടുംബത്തിന് മതിയായ നഷ്‌ടപരിഹാരം നൽകണമെന്നും കുടുംബത്തിലെ ഒരാൾക്ക് സർക്കാർ ജോലി നൽകണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

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കൊലപാതകത്തിന് പിന്നിലെ കാരണം ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ലെന്നും സാധ്യമായ എല്ലാ വശങ്ങളും പരിശോധിച്ചുവരികയാണെന്നും ഒരു പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു. സംഭവത്തിൽ പൊലീസ് എഫ്‌ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും പ്രതികളെ തിരിച്ചറിയുന്നതിനും പിടികൂടുന്നതിനുമായി ഒന്നിലധികം സംഘങ്ങളെ രൂപീകരിക്കുകയും ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്.

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