ഒരു പ്ലേറ്റ് ഇഡലിക്ക് 15 രൂപ; പിതാവിൻ്റെ മരണശേഷം ഇഡലി സംരംഭത്തിലേയ്‌ക്ക്, സാധാരണക്കാർക്ക് കൈത്താങ്ങായി എംബിഎക്കാരൻ

ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവുമധികം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന ഇഡലി ഫാക്‌ടറി. ദിവസവും ഇരുന്നൂറിനോടടുത്ത് ആളുകൾ പ്രഭാതഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ എത്തുന്നു. കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ വ്യത്യസ്‌തതരം ഇഡലികൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നു.

Entrepreneur Ganesh Reddy In His Idli Factory. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 3, 2026 at 3:32 PM IST

3 Min Read
അമരാവതി: പല ഹോട്ടലുകളിലും 25 മുതൽ 40 രൂപവരെയാണ് ഇന്ന് പ്രഭാതഭക്ഷണത്തിന് കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നത്. ജോലിചെയ്യുന്നവരും വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യുന്നവരും പലപ്പോഴും സമയക്കുറവ് മൂലവും മറ്റ് കാരണങ്ങൾക്കൊണ്ടും പ്രഭാതഭക്ഷണം പുറത്തുനിന്നാണ് കഴിക്കാറുള്ളത്. എന്നാൽ ദിവസവും 25 ഉം 40 ഉം രൂപവീതം പ്രഭാതഭക്ഷണത്തിനായി ചെലവഴിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര നിസാരകാര്യമല്ല. പ്രത്യേകിച്ച് സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങൾക്ക്. എന്നാൽ കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ പ്രഭാതഭക്ഷണം ലഭിക്കുക എന്നതും വളരെ ചുരുക്കമാണ്.

ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് എല്ലാവർക്കും മാതൃകയായും സാധാരണക്കാർക്ക് ആശ്വാസമായും ഒരു സംരംഭം കടന്നുവരുന്നത്. ഒരു പ്ലേറ്റ് ഇഡലി 15 രൂപയ്‌ക്ക് വിൽക്കുകയാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ മദനപ്പള്ളി എന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു യുവ സംരംഭകൻ. മദനപ്പള്ളിയിലെ ദേവതനഗർ സ്വദേശിയും എംബിഎ ബിരുദധാരിയുമായ ഗണേഷ് റെഡിയാണ് സംരംഭകൻ. സാധാരണക്കാർക്ക് താങ്ങാനാവുന്ന വിലയിൽ പ്രഭാതഭക്ഷണം വിളമ്പുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഈ സംരംഭത്തെ പൊതുമധ്യത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിലൂടെ വിദ്യാഭ്യാസവും സാമൂഹിക ഉത്തരവാദിത്തവും പരസ്‌പരം സമുന്നയിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുപോകാം എന്ന് തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഗണേഷ് റെഡി.

2013 ലാണ് ഗണേഷ് എംബിഎ ബിരുദം പൂർത്തിയാക്കിയത്. എന്നാൽ ഗണേഷിൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ മരണ ശേഷം കുടുംബത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം മുഴുവൻ നോക്കേണ്ട ചുമതല ഗണേഷിനായി. ഈ അവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നുപൊയ്‌ക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഗണേഷ് ഒരു സംരംഭത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത്. വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടായിട്ടും അതിനനുസരിച്ചുള്ള ജോലിക്ക് ശ്രമിക്കാതെ ഇഡലി ഫാക്‌ടറി എന്ന സംരംഭത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ. ഇതിലൂടെ തൻ്റെ കുടുംബത്തെ പോറ്റാനും സമൂഹത്തിന് ഒരു കൈത്താങ്ങാകാനും ഗണേഷ് തീരുമാനിച്ചു.

പൊടി ഇഡലി. (ETV Bharat)

ഈ തീരുമാനവുമായാണ് ഗണേഷ് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ മദനപ്പള്ളിയിലേയ്‌ക്ക് എത്തിയത്. പിന്നീട് അഞ്ചുലക്ഷത്തോളം ചിലവാക്കി ഗണേഷ് ശിവ പാർവതി ഇഡലി ഫാക്‌ടറി ആരംഭിച്ചു. ഇവിടെ ഗണേഷ് പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങൾക്കുൾപ്പെടെ എല്ലാവർക്കും വാങ്ങാൻ പറ്റുന്ന വിലയിൽ ഇഡലി വിൽക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇന്ന് മദനപ്പള്ളിയിലെ ഇരുപതിലധികം ഹോട്ടലുകളിലേയ്‌ക്ക് ഈ ഇഡലി യൂണിറ്റിൽ നിന്നാണ് ഇഡലി എത്തിക്കുന്നത്. കൂടാതെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് നേരിട്ട് ഇഡലി വാങ്ങുകയും ചെയ്യാം.

ബിസിനസിനപ്പുറം ഒരു ദൗത്യം

"എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ മരണശേഷം കുടുംബത്തെ നോക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം എനിക്കായി. പിന്നീട് ഒരു സംരംഭത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെ കുറഞ്ഞ വിലയ്‌ക്ക് ഇഡലി വിൽക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഇതിൻ്റെ ലക്ഷ്യപ്രാപ്‌തിയെന്നോണം ഇന്ന് മദനപ്പള്ളിയിൽ മാത്രമല്ല തിരുപ്പതി, നെല്ലൂർ, ചിറ്റൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലും ഫക്‌ടറികൾ ഉണ്ട്. അമ്മയും സഹോദരനും സഹോദരിയും പിന്തുണയോടെ ഒപ്പമുണ്ട്. പാവപ്പെട്ടവർക്കും ഒരു സഹായം എന്ന നിലയിലാണ് ഇന്നും ഈ സംരംഭം മുൻപോട്ട് പോകുന്നത്", എന്ന് ഗണേഷ് റെഡി പറയുന്നു.

വ്യത്യസ്‌തതരം ഇഡലികൾ. (ETV Bharat)

ഇന്ന് ഫാക്‌ടറിയിൽ വ്യത്യസ്‌ത ആകൃതിയിലും വലുപ്പത്തിലും ഇഡലികൾ തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട്. വില തുടങ്ങുന്നത് 2 രൂപ മുതൽ 15 രൂപ വരെയാണ്. ഇത് സാധാരണ ഹോട്ടലുകൾ ഈടാക്കുന്ന വിലയുടെ പകുതിമാത്രം. ഓരോ ദിവസവും 150 മുതൽ 200 ആളുകൾ വരെയാണ് ഇവിടെ ഇഡലി വാങ്ങാനും കഴിക്കാനും എത്തുന്നത്.

ഫാക്‌ടറിയൽ മിനി ഇഡലി, പ്ലേറ്റ് ഇഡലി, റവ പുതിന ഇഡലി, മല്ലി ഇഡലി തുടങ്ങി വ്യത്യസ്‌തതരം ഇഡലികളാണ് ഉള്ളത്. നെല്ലൂർ ജില്ലയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന അരിയാണ് ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഗുണനിലവാരവും ശുചിത്വവും നിലനിർത്താൻ ആധുനിക ഗ്രൈൻഡിംഗ് മെഷീനുകൾ ഫക്‌ടറിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

ആത്മവിശ്വാസത്തോടെയും ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെയും എങ്ങനെ ജീവിക്കാം എന്നും സമൂഹത്തെ എങ്ങനെ സേവിക്കാം എന്നും കാട്ടിത്തരുകയാണ് ഗണേഷ് റെഡി തൻ്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ. ഇന്ന് സുസ്ഥിരമായ ഉപജീവനമാർഗത്തിലൂടെ പല ആളുകൾക്കും പ്രചോദനവും ആശ്വാസവുമാകുകയാണ് ഗണേഷ് എന്ന യുവ സംരംഭകൻ. ലാഭത്തിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധ പതിപ്പാക്കാതെ കുറഞ്ഞ വിലയ്‌ക്ക് ഭക്ഷണം വിൽക്കാൻ എടുത്ത തീരുമാനം വളരെ അഭിനന്ദനാർഹമായും പ്രചോദമനായുമാണ് ഗണേഷിൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ വിലയിരുത്തുന്നത്.

