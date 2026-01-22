മുംബൈ നഗരസഭ പൊതുവിഭാഗത്തില് നിന്നുള്ള വനിത നയിക്കും, മഹാരാഷ്ട്രയില് 29 നഗരസഭകളുടെ അധ്യക്ഷര് സംവരണ വിഭാഗത്തില് നിന്നുള്ളവര്, പ്രഖ്യാപനവുമായി സംസ്ഥാന സര്ക്കാര്
ഇന്നാണ് സംവരവിഭാഗങ്ങളിലുള്ളവര് അധ്യക്ഷരാകുന്ന നഗരസഭകളുടെ പ്രഖ്യാപനമുണ്ടായത്.
Published : January 22, 2026 at 3:53 PM IST
മുംബൈ: ഈ മാസം പതിനഞ്ചിന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്ന മഹാരാഷ്ട്രയിലെ മുനിസിപ്പല് കോര്പ്പറേഷനുകളില് 29 എണ്ണത്തില് സംവരണ വിഭാഗങ്ങളില് നിന്നുള്ളവര് അധ്യക്ഷരാകും.ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഇന്ന് അധികൃതര് പ്രഖ്യാപനം നടത്തി. ജനുവരി പതിനാറിനായിരുന്നു വോട്ടെണ്ണല്. നഗരവികസന വകുപ്പ് മന്ത്രാലയത്തിലാണ് ഇതിനായുള്ള നറുക്കെടുപ്പ് നടന്നത്.
നറുക്കെടുപ്പിനെ എതിര്ത്ത് താക്കറെ
മുംബൈ അടക്കം 29 നഗരസഭകളിലേക്കുള്ള നറുക്കെടുപ്പാണ് നടന്നത്. നഗരവികസന വകുപ്പ് മന്ത്രി മാധുരി മിസാലിന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു നറുക്കെടുപ്പ്. പട്ടികജാതി, പട്ടികവര്ഗ, മറ്റ് പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങള്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടന്നത്. പൊതുവിഭാഗത്തില് നിന്നുള്ള വനിതയാകും മുംബൈ നഗരസഭയുടെ തലപ്പത്തേക്ക് എത്തുക. ഇതിലൂടെ ബിജെപിയില് നിന്നുള്ള വ്യക്തിയാകും നഗരസഭാധ്യക്ഷ ആകുക എന്ന് ഉറപ്പായിക്കഴിഞ്ഞു. എന്നാല് നരസഭകളിലെ അധ്യക്ഷരെ തീരുമാനിക്കാനുള്ള നറുക്കെടുപ്പ് രീതിയോട് ഉദ്ധവ് താക്കറെയുടെ ശിവസേനയ്ക്ക് വലിയ താത്പര്യം ഇല്ലായിരുന്നു. മുംബൈയുടെ അധ്യക്ഷ പദവിയിലേക്ക് ഒബിസിയില് നിന്നുള്ള ഒരാള് വരണമെന്നായിരുന്നു അവരുടെ പ്രതീക്ഷ.
മുംബൈ നഗരസഭയുടെ സംവരണത്തെ എതിര്ത്ത് ശിവസേന(ഉബാത്ത). മൂന്നോ അതിലേറെയോ പട്ടികവര്ഗ വിഭാഗക്കാരുള്ളപ്പോള് മാത്രമേ അവര്ക്ക് സംവരണം ഉണ്ടാകൂ എന്ന നിയമം നടപ്പാക്കിയ കാര്യം തങ്ങളോട് ആരും പറഞ്ഞിരുന്നില്ലെന്ന് അവര് ആരോപിച്ചു. മുംബൈയില് പൊതുവിഭാഗം രണ്ട് തവണ അധ്യക്ഷരായ നിലയ്ക്ക് ഒബിസി വിഭാഗത്തിന് സംവരണത്തിന് അര്ഹതയില്ലേയെന്നും അവര് ആരാഞ്ഞു. പാര്ട്ടിയുടെ കരുത്ത് മനസിലാക്കിയിട്ടും നമ്മള് നറുക്കെടുപ്പിലേക്ക് നീങ്ങിയെന്നും മുംബൈ മുന് മേയര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇതിലൂടെ ബിജെപിക്ക് അവരുടെ ആളിനെ മേയറാക്കാനായി. എന്നാല് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ആരോപണങ്ങള് സഹമന്ത്രി മാധുരി മിസാല് തള്ളി. എല്ലാ നടപടികളും നിയമപ്രകാരമാണ് നടന്നതെന്നും മിസാല് അവകാശപ്പെട്ടു.
അന്പത് ശതമാനം വനിതാ സംവരണം നടപ്പാക്കിയ പശ്ചാത്തലത്തില് പതിനഞ്ച് മുനിസിപ്പാലിറ്റികളില് വനിതകള് അധ്യക്ഷരാകും. പൊതുവിഭാഗത്തിന് പതിനാലിടങ്ങളില് നായകസ്ഥാന ഉണ്ടാകും. നാല് മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിലെ അധ്യക്ഷര് മറ്റ് പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളില് നിന്നുള്ള വനിതകളാകും. പൊതു വിഭാഗത്തില് നിന്നുള്ള വനിതകള് ഒന്പത് നഗരസഭകള് നയിക്കും.
മഹാരാഷ്ട്രയിലെ 29 മേയര് പദികളിലെ സംവരണം ഇങ്ങനെ
പട്ടിക വര്ഗം - 1
പട്ടികജാതി - 3
മറ്റ് പിന്നാക്ക വിഭാഗം- 8
പൊതുവിഭാഗം - 17
29 മുനിസിപ്പല് കോര്പ്പറേഷനുകളിലേക്കുള്ള അധ്യക്ഷരുടെ സംവരണം ഇങ്ങനെ
1. മുംബൈ- പൊതുവിഭാഗം വനിത
2. ദ്യൂലെ- പൊതുവിഭാഗം വനിത
3. നാസിക്- പൊതുവിഭാഗം വനിത
4. ഭീവണ്ടി-നിസാംപൂര് - പൊതുവിഭാഗം
5. പാര്ഭാനി- പൊതുവിഭാഗം
6. കല്യാണ്-ഡോംബിവലി- പട്ടികവര്ഗം
7. പൂനെ- പൊതുവിഭാഗം വനിത
8. കോലാപ്പൂര്- ഒബിസി
9. ചന്ദ്രാപ്പൂര് - ഒബിസി വനിത
10. ജല്ഗാവ്- ഒബിസി വനിത
11. മിര-ബായിന്ദര് - പൊതുവിഭാഗം വനിത
12 വസായ് വിരാര്- പൊതുവിഭാഗം
13. അഹല്യാനഗര് -ഒബിസി വനിത
14. പിമ്പ്രി-ചിന്ച്വാഡ്-പൊതുവിഭാഗം
15. അകോല-ഒബിസി വനിത
16. അമരാവതി - പൊതുവിഭാഗം
17. ജല്ന- പട്ടികജാതി വനിത
18. ലാത്തൂര് - പട്ടികജാതി വനിത
19 ഛത്രപതി സംഭാജിനഗര് - പൊതുവിഭാഗം
20 നന്ദേദ്-വാഗ്വ -പൊതുവിഭാഗം വനിത
21 നവി മുംബൈ - പൊതുവിഭാഗം വനിത
22 പന്വേല് - ഒബിസി
23 താനെ-പട്ടികജാതി
25 ഉല്ലാസ് നഗര് - ഒബിസി
26 മാലേഗാവ് - പൊതുവിഭാഗം വനിത
27 ഇചല്കാരഞ്ജി- ഒബിസി
28 സംഗ്ലി-മിറാജ്-കുപ്വാഡ്-പൊതു വിഭാഗം
29 സോലാപ്പൂര്- പൊതുവിഭാഗം
എട്ട് നഗരസഭകളുടെ അധ്യക്ഷ പദവി പൊതുവിഭാഗത്തിനും എട്ടെണ്ണം പൊതു വിഭാഗത്തില് നിന്നുള്ള വനിതകള്ക്കുമാണ്. നാലെണ്ണം ഒബിസിക്കും അഞ്ചെണ്ണം ഒബിസി വനിതകള്ക്കുമാണ്. ഒന്ന് പട്ടികവര്ഗക്കാര്ക്കും നീക്കി വച്ചിരിക്കുന്നു. രണ്ടെണ്ണം പട്ടികജാതി വനിതക്കും നീക്കി വച്ചിരിക്കുന്നു.
ഏതായാലും സംവരണ അധ്യക്ഷ പദങ്ങളില് തീരുമാനമായതോടെ കക്ഷികളും സഖ്യങ്ങളും തങ്ങളുടെ അധ്യക്ഷരെ തീരുമാനിക്കാനുള്ള തിരക്കിട്ട ചര്ച്ചകളിലാണ്. ആരെ നാമനിര്ദ്ദേശം ചെയ്യണം? അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കണം എന്നെല്ലാമുള്ള ചര്ച്ചകള് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. ഏതായാലും സര്ക്കാര് രൂപീകരണത്തില് ചില വിട്ടുവീഴ്ചകള് ഉണ്ടാകുമെന്നുറപ്പാണ്. ചിലയിടങ്ങളില് അധികാരത്തിന് ശക്തമായ വടംവലികളുമുണ്ടാകും.