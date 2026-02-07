"ബിജെപിയും കോണ്ഗ്രസുമല്ല, അടുത്ത തവണ യുപിയില് ഭരണം പിടിക്കുക ബിഎസ്പി", ഒറ്റയ്ക്ക് മത്സരിക്കുമെന്ന് മായാവതി
ലഖ്നൗവിലെ പാർട്ടി ആസ്ഥാനത്ത് നടന്ന സമ്മേളനത്തിലാണ് മായാവതി തൻ്റെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്.
ലഖ്നൗ: 2027 ലെ ഉത്തർപ്രദേശ് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബഹുജൻ സമാജ് പാർട്ടി (ബിഎസ്പി) ഒറ്റയ്ക്ക് മത്സരിക്കുമെന്ന് ബിഎസ്പി നേതാവും മുൻ യുപി മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ മായാവതി. 2027 ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് തയ്യാറെടുക്കാൻ മായാവതി തൻ്റെ പാർട്ടി പ്രവർത്തകരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ലഖ്നൗവിലെ പാർട്ടി ആസ്ഥാനത്ത് നടന്ന പത്രസമ്മേളനത്തിലാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. 2007-ൽ ബിഎസ്പി നേടിയ വൻവിജയം ആവർത്തിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്നും അവര് വ്യക്തമാക്കി.
2022 ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിഎസ്പിക്ക് 12.88 ശതമാനം വോട്ടാണ് ലഭിച്ചത്. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് മത്സരിക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ ഉചിതമെന്നും മറ്റ് പാർട്ടികളുമായി സഖ്യത്തിലേർപ്പെടില്ലെന്നും മായാവതി നേരത്തെ തൻ്റെ 70-ാം ജന്മവാർഷികത്തിൽ നടന്ന പത്രസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. "ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു ആശയക്കുഴപ്പവും ഉണ്ടാകരുത്. ബഹുജൻ സമാജ് പാർട്ടി (ബിഎസ്പി) അടുത്ത നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉത്തർപ്രദേശിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് മത്സരിക്കും," എന്ന് വീണ്ടും അവർ ഉറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞു.
2027 ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പോടെ ഉത്തർപ്രദേശിലെ ജനങ്ങൾ വീണ്ടും ബിഎസ്പിയെ അധികാരത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് പാർട്ടി നാല് തവണ സംസ്ഥാനം ഭരിച്ചത് ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവർ പറഞ്ഞു. അടുത്ത നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വ്യക്തമാ. ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ ഒരു ബിഎസ്പി സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ തൻ്റെ പാർട്ടി സജ്ജമാണെന്നും അവർ അവകാശപ്പെട്ടു.
ബിജെപി, കോൺഗ്രസ് തുടങ്ങിയ ജാതിക്ക് അധിഷ്ഠിതമായ പാർട്ടികളെ പിന്നിലാക്കിക്കൊണ്ട് ബിഎസ്പി അവർക്ക് ഉചിതമായ മറുപടി നൽകുമെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി. ഉത്തർപ്രദേശിൽ ബിഎസ്പിയുടെ അഞ്ചാമത്തെ സർക്കാർ ഭരണത്തിൽ വരുമെന്നും അവർ ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു. കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ ജനക്ഷേമത്തിന് പകരം ജാതിയുടെയും മതത്തിൻ്റെയും പേരിൽ ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് മായാവതി ആരോപിച്ചു. യുജിസിയുടെ പുതിയ 'ഇക്വിറ്റി' നിയമങ്ങൾ സാമൂഹിക ഐക്യത്തിന് പകരം സംഘർഷമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് അവർ വിമർശിച്ചു.
ഘൂസ്ഖോർ പണ്ഡിറ്റ്' എന്ന സിനിമ ബ്രാഹ്മണ സമൂഹത്തെ അപമാനിക്കുന്നതാണെന്നും അത് ഉടൻ നിരോധിക്കണമെന്നും അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ബിഎസ്പി ഭരണകാലത്താണ് ബ്രാഹ്മണർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആദരവും സുരക്ഷയും ലഭിച്ചതെന്ന് മായാവതി അവകാശപ്പെട്ടു. നിലവിൽ ബിജെപി സർക്കാരിന് കീഴിൽ ഈ സമൂഹം അവഗണിക്കപ്പെടുകയാണെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.
ലഖ്നൗവിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ സംസ്ഥാനത്തുടനീളമുള്ള പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ, നിയോജകമണ്ഡലം (ബിധാൻസഭ) പ്രതിനിധികൾ, മണ്ഡലം പ്രസിഡൻ്റുമാർ, സോണൽ പ്രസിഡൻ്റുമാർ, ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റുമാർ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. സഖ്യമില്ലാതെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് മത്സരിക്കുമെന്ന നിലപാട് ബിഎസ്പി നേതാവ് ആവർത്തിച്ചത് പാർട്ടിയുടെ ശക്തി തിരിച്ചുപിടിച്ചതിൻ്റെ സൂചനയായാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകര് വിലയിരുത്തുന്നത്.