മഥുരയിൽ പുതിയ മതപരമായ ആചാരങ്ങൾക്ക് നിരോധനം; കൃഷ്ണ ജന്മഭൂമിയിലെ 'കർസേവ' തടയാൻ കടുപ്പിച്ച് പൊലീസ്
സുപ്രീം കോടതിയുടെയും അലഹാബാദ് ഹൈക്കോടതിയുടെയും നിർദ്ദേശങ്ങൾ മുൻനിർത്തി സാധ്വി ഋതംഭര അടക്കം 12 പ്രമുഖ സന്യാസിമാർക്ക് പൊലീസ് മുൻകൂർ വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തി
Published : August 9, 2026 at 2:49 PM IST
മഥുര: തർക്കത്തിലുള്ള മഥുര കൃഷ്ണ ജന്മഭൂമിയിൽ ക്ഷേത്രനിർമാണത്തിനായി 'ശംഖ്നാദവും' 'കർസേവയും' നടത്താനുള്ള നീക്കങ്ങൾക്കെതിരെ കർശന നടപടിയുമായി മഥുര ജില്ലാ ഭരണകൂടം. ഗോവർധൻ മേഖലയിൽ പുതിയ മതപരമായ ആചാരങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനും അനുമതിയില്ലാത്ത പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനും പൊലീസ് പൂർണ നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തി. ഉയർന്ന കോടതികളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ച് പ്രദേശത്ത് ക്രമസമാധാനം ഉറപ്പാക്കാനാണ് ഈ മുൻകരുതൽ നടപടിയെന്ന് അഡീഷണൽ സൂപ്രണ്ട് ഓഫ് പൊലീസ് രാജീവ് കുമാർ സിംഗ് വീഡിയോ സന്ദേശത്തിലൂടെ അറിയിച്ചു.
രാധാകുണ്ഡിന് സമീപമുള്ള ശ്രീ ചിത്രഗുപ്ത് പീഠം അധ്യക്ഷൻ സ്വാമി ഡോ സച്ചിദാനന്ദാണ് ഓഗസ്റ്റ് 9-ന് കൃഷ്ണ ജന്മസ്ഥാനിൽ 'കർസേവ' നടത്തുമെന്ന് ജൂലൈ 4-ന് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. പൊലീസിൻ്റെ മുൻകൂർ അനുമതിയില്ലാതെയാണ് സംഘടകർ പ്രമുഖ സന്യാസിമാരെയും വിശ്വാസികളെയും ഉൾപ്പെടുത്തി ശംഖ്നാദ പരിപാടി ആസൂത്രണം ചെയ്തതെന്ന് ഭരണകൂടം വ്യക്തമാക്കി.
സന്യാസിമാർക്ക് റെഡ് കാർഡ് നോട്ടീസ്
കർസേവയിൽ പങ്കാളികളാകാൻ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട സംഘടനകൾക്കും പ്രമുഖ വ്യക്തികൾക്കും പൊലീസ് 'റെഡ് കാർഡ്' നോട്ടീസുകൾ അയച്ചു. സാധ്വി ഋതംഭര, ദേവകീനന്ദൻ ഠാക്കൂർ, മഹന്ത് ഫൂൽഡോൾ ബിഹാരിദാസ്, ശ്രീചരൺദാസ്, സൗരഭ് ഗൗർ, സീതാറാം ദാസ്, അഭിഷേക് ബ്രഹ്മചാരി, മോഹിനി ബിഹാരി ശരൺ, മഹാമണ്ഡലേശ്വർ കൃഷ്ണാനന്ദ് എന്നിവരുൾപ്പെടെ 12 പ്രമുഖ സന്യാസിമാർക്കാണ് ക്രമസമാധാന പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ വിലക്ക് നോട്ടീസ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. കോടതി ഉത്തരവുകൾ പാലിച്ച് പൂർണമായി സഹകരിക്കുമെന്ന് സന്യാസിമാർ ഭരണകൂടത്തിന് ഉറപ്പുനൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് എഎസ്പി പറഞ്ഞു.
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വൻ സുരക്ഷയും പരിശോധനയും
പ്രദേശത്തേക്ക് എത്തുന്ന ആളുകളെ വഴിമധ്യേ തടഞ്ഞ് അതത് പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ അതിർത്തികളിലേക്ക് തിരിച്ചയക്കുകയാണെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു. വിഷയത്തിൽ ഇതുവരെ ആരെയും കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തിട്ടില്ലെന്നും അറിവില്ലാതെ മേഖലയിലേക്ക് എത്തുന്നവരെ കാര്യങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തി ബഹുമാനത്തോടെ മടക്കി അയക്കുകയാണെന്നും അധികൃതർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. നിലവിൽ പ്രദേശത്ത് പൂർണ സമാധാനവും ക്രമസമാധാന നിലയും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.
എന്താണ് കൃഷ്ണ ജന്മഭൂമി തർക്കം?
ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ്റെ ജന്മസ്ഥലമായ ശ്രീ കൃഷ്ണ ജന്മഭൂമി ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം കൈയേറിയാണ് ഷാഹി ഈദ്ഗാഹ് മസ്ജിദ് നിർമിച്ചതെന്നാണ് ഹിന്ദു വിഭാഗത്തിൻ്റെ പ്രധാന അവകാശവാദം. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സുപ്രീം കോടതിയിലും അലഹാബാദ് ഹൈക്കോടതിയിലും നിയമപോരാട്ടങ്ങൾ തുടരുകയാണ്. കോടതിയുടെ അന്തിമ വിധി വരുന്നതുവരെ പ്രദേശത്ത് സമാധാനം തകർക്കുന്ന ഒരു പുതിയ ആചാരങ്ങളും അനുവദിക്കില്ലെന്ന ഉറച്ച നിലപാടിലാണ് മഥുര ജില്ലാ ഭരണകൂടവും പൊലീസും.
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