ഗാസിയാബാദിൽ വൻ തീപിടിത്തം: രണ്ട് പേർ വെന്തുമരിച്ചു, നിരവധി പേർക്ക് പരിക്ക്

അപകടം നടക്കുന്ന സമയം 150 ഓളം പേർ കെട്ടിടത്തിൽ താമസിച്ചിരുന്നതായി പൊലീസ് പറയുന്നു. തീപിടിത്തത്തിൻ്റെ കാരണം ഇതുവരെ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല.

അഞ്ചുനില കെട്ടിടത്തിൽ തീപിടിത്തം കെട്ടിടത്തിന് തീപിടിച്ചു ഗാസിയാബാദിൽ വൻ തീപിടിത്തം ഗാസിയാബാദിൽ തീപിടിത്തം
Massive Fire At Khoda Colony Building in Ghaziabad (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 4, 2026 at 1:25 PM IST

ലഖ്‌നൗ: ഗാസിയാബാദിൽ അഞ്ച് നില കെട്ടിടത്തിലുണ്ടായ വൻ തീപിടിത്തത്തിൽ രണ്ട് പേർ മരിച്ചു. നിരവധി പേർക്ക് പരിക്ക്. ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ ബീർബൽ ചൗക്കിന് സമീപമുള്ള കെട്ടിടത്തിലാണ് തീപിടിത്തമുണ്ടായത്. ഇന്നലെ (ഫെബ്രുവരി) രാത്രി 11 മണിയോടെയാണ് സംഭവം.

തീപിടിത്തത്തെത്തുടർന്ന് പൊള്ളലേറ്റവരെയും ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റവരെയും സമീപത്തുള്ള വിവിധ ആശുപത്രികളിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ രണ്ട് പേര്‍ ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രി ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയ്ക്കിടെ മരിച്ചെന്ന് പൊലീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. കുറച്ച് പേരെ ഗുരു തേജ് ബഹദൂർ (ജിടിബി) ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയെന്നും അവരുടെ നില തൃപ്‌തികരമാണെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു. അപകടത്തില്‍പ്പെട്ട പത്ത് പേർ നിസാര പരിക്കുകളോടെ രക്ഷപ്പെട്ടെന്നും പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. അപകടം നടക്കുന്ന സമയം നിരവധി കുടുംബങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ 150 ഓളം പേർ കെട്ടിടത്തിൽ താമസിച്ചിരുന്നതായി പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.

കെട്ടിടത്തിന് തീപിടിച്ചെന്ന വിവരം ലഭിച്ചയുടൻ ഏകദേശം 10 ഫയർ എഞ്ചിനുകൾ സ്ഥലത്തെത്തി. മണിക്കൂറുകളോളം പരിശ്രമിച്ചാണ് അഗ്നിശമന സേനാംഗങ്ങൾ തീ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കിയത്. തീയുടെ തീവ്രത രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് വെല്ലുവിളിയായിരുന്നുവെന്നും പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. "തീപിടിച്ച വിവരം അപ്പോൾതന്നെ അറിയാൻ സാധിച്ചതിനാൽ പൊലീസിനും അഗ്നിശമന സേനയ്‌ക്കും ഉടൻതന്നെ സ്ഥലത്തെത്താൻ സാധിച്ചു. തീ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനൊപ്പം കെട്ടിടത്തിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയ നിരവധി താമസക്കാരെയും സുരക്ഷിതമായി ഒഴിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചുവെന്ന്" ചീഫ് ഫയർ ഓഫിസർ റൗൾ പാൽ പറഞ്ഞു.

സംഭവത്തിൽ വിശദമായ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ഹിൻഡൺ ഡിസിപി നിമിഷ് പാട്ടീൽ അറിയിച്ചു. കെട്ടിടത്തിൻ്റെ അഗ്നി സുരക്ഷയും സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളും അധികൃതർ പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്. നിലവിൽ തീപിടിത്തത്തിനുള്ള കാരണം എന്തെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ലെന്നും പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് മൂലമാകാം തീപിടിത്തം സംഭവിച്ചതെന്നുമാണ് പൊലീസിൻ്റെ നിഗമനം.

കെട്ടിടത്തിൻ്റെ താഴത്തെ നിലയിലെ പാർക്കിങ് ഏരിയയിലായിരിക്കും തീപിടിത്തമുണ്ടായത്. ഇത് അവിടെ പാർക്ക് ചെയ്‌തിരുന്ന വാഹനങ്ങളിലെ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് മൂലമാണെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നുവെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. കെട്ടിടത്തിൻ്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലേക്കും അതിവേഗം തീ പടർന്ന് പിടിച്ചു. കനത്ത പുകയും നിറഞ്ഞതോടെ താമസക്കാർക്കിടയിൽ പരിഭ്രാന്തിയായി. തീ കൂടുതല്‍ സ്ഥലത്തേക്ക് വ്യാപിച്ചതോടെ നിരവധി താമസക്കാർ ഉടൻ തന്നെ പൊലീസിനെയും അഗ്നിശമന സേനയെയും വിവരം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു എന്നും പൊലീസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

