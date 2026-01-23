മെട്രോ മാളിൻ്റെ മുകൾ നിലകളിൽ വൻ തീപിടിത്തം; ആളപായമില്ല, ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ നാശനഷ്ടം
മാളിനുള്ളിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ചെറിയ കടകൾ, ഫർണിച്ചറുകൾ, വസ്ത്രങ്ങൾ എന്നിവ കത്തിനശിച്ചു. തീപിടിത്തത്തെ തുടർന്ന് ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ നാശനഷ്ടമുണ്ടായി.
Published : January 23, 2026 at 8:05 AM IST
ബെംഗളൂരു: ഹുബ്ബള്ളിയിലെ മെട്രോ മാളിൽ വൻ തീപിടിത്തം. മറാത്ത ഗലിയിലുള്ള സുഖസാഗർ മെട്രോ മാളിൽ വ്യാഴാഴ്ചയാണ് തീപിടിത്തം ഉണ്ടായത്. മെട്രോ മാളിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെയും നാലാമത്തെയും നിലകൾ പൂർണമായും അഗ്നിക്കിരയായി.
ഫയർ ഫോഴ്സ് സ്ഥലത്ത് എത്തി രക്ഷാപ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. നിരവധി സാധനങ്ങൾ കത്തിനശിച്ചു. മാളിനുള്ളിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ചെറിയ കടകൾ, ഫർണിച്ചറുകൾ, വസ്ത്രങ്ങൾ എന്നിവ കത്തിനശിച്ചു. ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ നാശനഷ്ടമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ആളപായമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് അധികൃതര് സ്ഥിരീകരിച്ചു.
പൊലീസ് കമ്മിഷണർ എൻ ശശികുമാർ സ്ഥലം സന്ദർശിച്ച് സ്ഥിതിഗതികൾ നിരീക്ഷിച്ചു. മൂന്ന് മണിക്കൂറിലേറെയായി തുടരുന്ന തീ അണയ്ക്കാൻ അഗ്നിശമന സേനാംഗങ്ങളും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കൂടുതൽ വാഹനങ്ങളും പാടുപെടുകയാണ്.
ബസ് ലോറിയുമായി ഇടിച്ച് തീപിടിത്തം
വ്യാഴാഴ്ച ആന്ധ്രപ്രദേശിലെ നന്ദ്യാൽ ജില്ലയിൽ ഒരു സ്വകാര്യ ബസ് ലോറിയുമായി ഇടിച്ച് തീപിടിത്തമുണ്ടായി. മൂന്ന് പേർ മരിച്ചു. നെല്ലൂരിൽ നിന്ന് ഹൈദരാബാദിലേക്ക് 36 യാത്രക്കാരുമായി പോയ എആർ ബിസിവിആർ ട്രാവൽസ് വാഹനമാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. പുലർച്ചെ രണ്ട് മണിയോടെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്.
അതിവേഗതയിൽ വന്ന ബസ് ടയർ പൊട്ടി നിയന്ത്രണം വിട്ട് ലോറിയുമായി ഇടിക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് ബസിനും ലോറിക്കും തീപിടിച്ചു. തീ പെട്ടെന്ന് വ്യാപിച്ചു. ബസിലുണ്ടായിരുന്ന മറ്റ് യാത്രക്കാർ പരിഭ്രാന്തിയിലായി. അതുവഴി കടന്നുപോയ മറ്റ് യാത്രക്കാർ അപകടം കാണുകയും വാഹനം നിർത്തി രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനം തുടങ്ങുയും ചെയ്തു. ബസിൻ്റെ ജനാലകൾ തകർത്ത് യാത്രക്കാരെ പുറത്തെത്തിച്ചു.
വിവരമറിഞ്ഞ് പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി രക്ഷാപ്രവർത്തനം തുടർന്നു. തീ അണയ്ക്കാൻ ഫയർ യൂണിറ്റുകൾ സ്ഥലത്തെത്തി. കൂടുതൽ അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ദേശീയപാതയിൽ ഗതാഗതം നിയന്ത്രിച്ചു. കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു
ബസ് ഡ്രൈവർ, ലോറി ഡ്രൈവർ, ക്ലീനർ എന്നിവർ സംഭവസ്ഥലത്ത് തന്നെ മരിച്ചുവെന്നും ജനാലകളിലൂടെ രക്ഷപ്പെടുന്നതിനിടെ പത്തിലധികം യാത്രക്കാർക്ക് സാരമായ പരിക്കേറ്റതായും പൊലീസ് പറഞ്ഞു. പരിക്കേറ്റവരെ ചികിത്സയ്ക്കായി നന്ദ്യാൽ സർക്കാർ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയതായും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
അപകടത്തിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം ടയർ പൊട്ടിത്തെറിച്ചതാണെന്നും ഇത്തരം അപകടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ വാഹനങ്ങളുടെ ശരിയായ അറ്റകുറ്റപ്പണി ഉറപ്പാക്കാൻ ഗതാഗത ഓപ്പറേറ്റർമാരോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു.
