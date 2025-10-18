ഡൽഹിയിൽ എംപിമാരുടെ വസതിക്ക് തീപിടിച്ചു; കനത്ത നാശനഷ്ടം
ഇതുവരെ ആളപായമൊന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് ഡൽഹി ഫയർ സർവീസസ് (ഡിഎഫ്എസ്) ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു. ആറ് ഫയർ ടെൻ്ററുകൾ തീപിടുത്തം ഉണ്ടായിടത്തേയ്ക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.
Published : October 18, 2025 at 7:12 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് വൻ തീപിടിത്തം. രാജ്യസഭാ എംപിമാരുടെ വസതിയായ ബ്രഹ്മപുത്ര അപ്പാർട്ട്മെൻ്റിലാണ് തീപിടിത്തമുണ്ടായത്. ഇതുവരെ ആളപായമൊന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് ഡൽഹി ഫയർ സർവീസസ് (ഡിഎഫ്എസ്) ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു. "ബാബ ഖരാഗ് സിങ് മാർഗിലെ ബ്രഹ്മപുത്ര അപ്പാർട്ടുമെൻ്റിൽ തീപിടിത്തമുണ്ടായതായി ഉച്ചയ്ക്ക് 1.22 നാണ് വിവരം ലഭിച്ചത്. ഏകദേശം 14 ഫയർ ടെൻഡറുകൾ സ്ഥലത്തെത്തിയിരുന്നു. ഉച്ചയ്ക്ക് 2.10 ഓടെ തീ നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കി," ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ആറ് ഫയർ ടെൻഡറുകൾ തീപിടിച്ച പ്രദേശത്തേക്ക് ഉടൻ അയച്ചിരുന്നുവെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. പടക്കം പൊട്ടിയതിനെത്തുടർന്ന് തറയിൽ കിടന്നിരുന്ന ചില സോഫകൾക്ക് തീപിടിച്ചതാവാം ആളിക്കത്താൻ കാരണമായതെന്ന് താമസക്കാർ പറഞ്ഞു. അപ്പാർട്ട്മെൻ്റിലുണ്ടായിരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് പൊള്ളലേറ്റുവെന്നും അവരെ ആർഎംഎൽ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചുവെന്നും പ്രദേശവാസികള് വ്യക്തമാക്കി. പാർലമെൻ്റിൽ നിന്നും 200 മീറ്റർ മാത്രം അകലെയാണ് ബ്രഹ്മപുത്ര അപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് സമുച്ചയം 2020 ൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
"ഞങ്ങൾ എത്തിയപ്പോൾ താഴത്തെ നിലയിലുണ്ടായിരുന്ന വീട്ടുപകരണങ്ങളിൽ തീപിടിക്കുന്നത് കണ്ടു. തീജ്വാലകൾ ഉയർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു, മുകളിലത്തെ നിലകൾക്ക് നാശനഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിച്ചു. തീപിടിത്തത്തിൻ്റെ കാരണം ഡൽഹി പൊലീസ് അന്വേഷിച്ചുവരികയാണ്," ഡിഎഫ്എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ഭൂപേന്ദ്ര പ്രകാശ് പറഞ്ഞു.
"തീ പടർന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കേന്ദ്ര പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ (സിപിഡബ്ല്യുഡി) ഒരു ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ പാർക്കിങ് സ്ഥലത്ത് ചില ഫർണിച്ചറുകൾ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു, അവിടെ നിന്നാണ് തീ വേഗത്തിൽ പടർന്നത്. കെട്ടിടത്തിന് മൂന്ന് നിലകളിലായി സെർവൻ്റ് ക്വാർട്ടേഴ്സുകളുണ്ട്, അതേസമയം എംപി വസതികൾ നാലാം നിലയിൽ നിന്നാണ് സെർവൻ്റ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ആരംഭിക്കുന്നത്. തീപിടുത്തമുണ്ടായ ഉടൻ സിപിഡബ്ല്യുഡി ജെഇ സംഭവസ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു. രണ്ട് കുട്ടികൾക്കും ഒരു സ്ത്രീക്കും പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. അവരെ ചികിത്സയ്ക്കായി ആർഎംഎൽ ആശുപത്രിയിലേക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്," അപ്പാർട്ട്മെൻ്റിൻ്റെ രണ്ടാം നിലയിൽ താമസിക്കുന്ന മനോജ് പറഞ്ഞു.
കൊണാട്ട് പ്ലേസിൽ നിന്ന് അപ്പാർട്ട്മെൻ്റിലേയ്ക്ക് 10 മിനിറ്റ് ദൂരമെയുള്ളൂ എങ്കിലും ഫയർ ടെൻഡറുകൾ സ്ഥലത്തെത്താൻ 40 മിനിറ്റ് എടുത്തുവെന്ന് മനോജ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഭാര്യയ്ക്കും കുട്ടിയ്ക്കും തീപിടിത്തത്തിൽ പൊള്ളലേറ്റതായി അപ്പാർട്ട്മെൻ്റിൽ താമസിക്കുന്ന വിനോദ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. "എൻ്റെ വളർത്തു നായ അകത്ത് കുടുങ്ങിപ്പോയി. മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ എൻ്റെ മകളുടെ വിവാഹം നടക്കാൻ പോകുകയാണ്. വിവാഹത്തിനായി കരുതിയ ആഭരണങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളും അകത്തുണ്ട്. എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്കും കുട്ടിക്കും പൊള്ളലേറ്റു. അവരെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. തീപിടിത്തമുണ്ടായതെങ്ങനെയെന്ന് യാതൊരു സൂചനയുമില്ല," വിനോദ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
സർക്കാരിനെ വിമർശിച്ച് പ്രതിപക്ഷം
രാജ്യസഭാ എംപിമാരുടെ അപ്പാർട്ട്മെൻ്റിൽ തീപിടിത്തമുണ്ടായതിൽ ഡൽഹി സർക്കാരിനെ വിമർശിച്ച് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് രാജ്യസഭാംഗം സാകേത് ഗോഖലെ."ഡൽഹിയിലെ ബിഡി മാർഗിലുള്ള ബ്രഹ്മപുത്ര അപ്പാർട്ടുമെൻ്റ്കളിൽ വൻ തീപിടിത്തമുണ്ടായി. അപ്പാർട്ട്മെൻ്റിലെ താമസക്കാർ രാജ്യസഭാ എംപിമാരാണ്. പാർലമെൻ്റിൽ നിന്ന് 200 മീറ്റർ അകലെയാണ് കെട്ടിടം. നിരവധി തവണ ഫോണിലൂടെ ബന്ധപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും സാധിച്ചിലല്. ഫയർ എഞ്ചിനുകൾ സംഭവസ്ഥലത്ത് ആദ്യം എത്തിയിരുന്നില്ല. ലജ്ജ തോന്നുന്നു", സാകേത് ഗോഖലെ എക്സിൽ കുറിച്ചു.
ALSO READ: ആര്എസ്എസ് പരിപാടിയില് പങ്കെടുത്ത സര്ക്കാര് ഉദ്യോഗസ്ഥന് സസ്പെൻഷൻ; കര്ണാടകയില് വൻ വിവാദം