ബസ് സ്റ്റാൻഡിലുണ്ടായ തീപിടിത്തത്തിൽ എട്ട് വയസുള്ള കുട്ടിയ്‌ക്ക് ദാരുണാന്ത്യം; നിരവധി പേർ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതായി സംശയം

ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ യുസിഒ ബാങ്ക് കെട്ടിടത്തിന് സമീപത്തുള്ള പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലാണ് തീപിടിത്തമുണ്ടായത്. സ്ഥലത്ത് രക്ഷാപ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുന്നു.

January 12, 2026

ഷിംല (ധർമ്മശാല): ഹിമാചൽ പ്രദേശിലുണ്ടായ തീപിടിത്തത്തിൽ എട്ട് വയസുള്ള കുട്ടിയ്‌ക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. സോളൻ ജില്ലയിലെ യുസിഒ ബാങ്ക് കെട്ടിടത്തിന് സമീപത്തുള്ള പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലാണ് തീപിടിത്തമുണ്ടായത്. നിരവധി പേർ കെട്ടിടത്തിനുള്ളിൽ കുടുങ്ങി കിടക്കുന്നതായി സംശയം. ഇതിൽ ഒരു കുട്ടിയുടെ മരണമാണ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. സ്ഥലത്ത് രക്ഷാപ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുന്നു.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുലർച്ചെയായിരുന്നു അപകടം. സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ പൊലീസും ഫയർ ഫോഴ്‌സും സ്ഥലത്ത് രക്ഷാപ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിരുന്നു. കെട്ടിടത്തിൽ എട്ടോ അതിലധികമോ ആളുകൾ അകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാണെന്നാണ് നിഗമനം. ഇവർക്കായുള്ള തെരച്ചിൽ തുടരുകയാണ്. സോളൻ ജില്ലാ പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് ഗൗരവ് സിങ്ങാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത്. ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ സേന (എൻഡിആർഎഫ്), സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ സേന (എസ്‌ഡിആർഎഫ്) സംഘങ്ങളും എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

സമാന സംഭവം

കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഷിംലയ്ക്കടുത്തുള്ള ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ രാജകൊട്ടാരത്തിലും വൻ തീപിടിത്തമുണ്ടായിരുന്നു. ഏകദേശം 800 വർഷം പഴക്കമുള്ള കെട്ടിടത്തിനാണ് തീപിടിച്ചത്. തീപിടിത്തത്തിൽ വിലമതിക്കാനാവാത്ത വസ്‌തുക്കളും ചരിത്രപരവും മതപരവുമായ രേഖകളും മറ്റും നശിച്ചതായി രാജകുടുംബാംഗം വിജയ് ജ്യോതി സെൻ പറഞ്ഞു. സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ സുരക്ഷ ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥലത്തെത്തി തീ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കി.

ആഴ്‌ചകൾക്ക് മുമ്പ് ഓയിൽ ആൻഡ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് കോർപറേഷൻ്റെ (ഒഎൻജിസി) നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള എണ്ണക്കിണറിൽ ഉണ്ടായ തീപിടിത്തം രണ്ട് ദിവസം നീണ്ടു നിന്നിരുന്നു. തീ അണയ്ക്കാൻ മുംബൈയിൽ നിന്നും ഡൽഹിയിൽ നിന്നും ഒഎൻജിസി വിദഗ്‌ധർ അടക്കം എത്തിയിരുന്നു. ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ കോനസീമ ജില്ലയിലെ ഡോ.ബിആർ അംബേദ്‌കര്‍ ഇരുസുമാണ്ട ഗ്രാമത്തിലായിരുന്നു സംഭവം.

സംഭവത്തില്‍ കോനസീമ ജില്ലാ ഭരണകൂടം നടപടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. 100 അടിയിലധികം ഉയരത്തിൽ വായുവിലേക്ക് തീ പടരുകയായിരുന്നു. സമീപത്തുള്ള തെങ്ങുകളും മറ്റും കത്തി നശിക്കുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു. ചുറ്റുമുള്ള ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് കനത്ത പുക പടർന്ന് ആശങ്ക സൃഷ്‌ടിച്ചിരുന്നു. സംഭവത്തില്‍ ആളപായമോ പരിക്കുകളോ ഇതുവരെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തിട്ടില്ല.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോഴിക്കോട് മുക്കത്ത് ടെക്‌സൈറ്റൽ ഷോപ്പിൽ വൻ തീപിടിത്തമുണ്ടായി. മുക്കം ബസ് സ്‌റ്റാൻഡിന് സമീപത്ത് ഏറെക്കാലമായി പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പത്രാസ് ഫോർ കിഡ്‌സ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിലാണ് തീപിടിത്തം ഉണ്ടായത്. കടയുടമയ്‌ക്കുണ്ടായത് ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ നഷ്‌ടമെന്ന് വിലയിരുത്തൽ.

