ജയ്പൂരിൽ മെഴ്സിഡസ് ബെൻസ് വർക്ക്ഷോപ്പിൽ വൻ തീപിടിത്തം; എട്ട് കാറുകൾ കത്തിനശിച്ചു
തീപിടിത്തത്തിൻ്റെ കാരണം വ്യക്തമല്ലെങ്കിലും ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടാകാം അപകടത്തിന് വഴിവച്ചതെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം.
Published : September 23, 2026 at 12:23 PM IST
ജയ്പൂർ: രാജസ്ഥാനിലെ ജയ്പൂരിൽ മെഴ്സിഡസ് ബെൻസ് വർക്ക്ഷോപ്പിലുണ്ടായ വൻ തീപിടിത്തത്തിൽ എട്ട് കാറുകളും വിലപിടിപ്പുള്ള സ്പെയർ പാർട്സുകളും കത്തിനശിച്ചു. ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി വൈകിയാണ് ബാലാജി മാർക്കറ്റിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വർക്ക്ഷോപ്പിൽ തീപിടിത്തമുണ്ടായത്. അപകടത്തിൽ ആളപായമില്ലെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.
തീപിടിത്തത്തിൻ്റെ കാരണം വ്യക്തമല്ലെങ്കിലും ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടാകാം അപകടത്തിന് വഴിവച്ചതെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. തീ പടർന്നുപിടിച്ചതോടെ അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ അകലെനിന്നുപോലും കാണാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ പ്രദേശത്ത് കനത്ത പുക ഉയർന്നിരുന്നു. സാങ്കാനർ സദർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലാണ് സംഭവം നടന്നത്. തീപിടിത്തമുണ്ടായെന്ന വിവരം ലഭിച്ചയുടൻ തന്നെ പൊലീസും അഗ്നിരക്ഷാസേനയും സ്ഥലത്തെത്തി രക്ഷാപ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. തീ കൂടുതൽ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പടരുന്നത് തടയുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി പ്രദേശത്തെ വൈദ്യുതി ബന്ധം പൂർണ്ണമായും വിച്ഛേദിച്ചാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചത്.
വൻ ദുരന്തം ഒഴിവായി
അപകടം നടക്കുന്ന സമയത്ത് പുതിയതും പഴയതുമായ അൻപതിലധികം കാറുകൾ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അഗ്നിരക്ഷാസേനയ്ക്ക് തീ നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കാൻ കഴിയുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ എട്ടോളം വാഹനങ്ങളിലേക്ക് തീ പടർന്നിരുന്നു. എന്നാൽ പൊലീസും അഗ്നിരക്ഷാസേനയും ചേർന്ന് സമയോചിതമായി ഇടപെട്ടതിനാൽ മറ്റ് കാറുകൾ സുരക്ഷിതമായി വർക്ക്ഷോപ്പിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് മാറ്റാൻ കഴിഞ്ഞു. ഇത് വലിയൊരു നാശനഷ്ടം ഒഴിവാക്കാൻ സഹായിച്ചു. ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ വിലമതിക്കുന്ന വാഹനങ്ങളാണ് ഇവിടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായി എത്തിച്ചിരുന്നത്. മെഴ്സിഡസ് ബെൻസ് പോലെയുള്ള ആഡംബര വാഹനങ്ങളുടെ സ്പെയർ പാർട്സുകൾ കത്തിനശിച്ചത് വലിയ സാമ്പത്തിക നഷ്ടമാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
തീ നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കുന്നതിനായി പത്ത് ഫയർ എൻജിനുകൾ സ്ഥലത്ത് വിന്യസിച്ചിരുന്നതായി ഫയർ ഓഫിസർ ഉഷ ശർമ വ്യക്തമാക്കി. രണ്ട് മണിക്കൂറോളം നീണ്ട പരിശ്രമത്തിനൊടുവിലാണ് തീ പൂർണ്ണമായും അണയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. ഇതിനായി ഫയർ എൻജിനുകൾ ഇരുപതിലധികം തവണ വെള്ളം നിറയ്ക്കാനായി യാത്ര നടത്തിയെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനിടെ നിരവധി വാഹനങ്ങൾ സുരക്ഷിതമായി മാറ്റാൻ കഴിഞ്ഞതായി സാങ്കാനർ സദർ എസ്എച്ച്ഒ കമലേഷ് ശർമയും വിശദീകരിച്ചു. വർക്ക്ഷോപ്പിലുണ്ടായ നാശനഷ്ടങ്ങളുടെ കൃത്യമായ കണക്കുകൾ തിട്ടപ്പെടുത്തുന്നതിനായി പൊലീസും അഗ്നിരക്ഷാസേനയും പരിശോധന തുടരുകയാണ്. സംഭവത്തിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം നടക്കുമെന്നും ഫോറൻസിക് പരിശോധനകൾ ഉൾപ്പെടെ നടത്തി തീപിടിത്തത്തിൻ്റെ യഥാർഥ കാരണം കണ്ടെത്തുമെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു.
മാളിലും തീപിടിത്തം
ചൊവ്വാഴ്ച പകൽ ജയ്പൂരിലെ നാരായൺ സിങ് സർക്കിളിന് സമീപമുള്ള ഒരു മാളിലും തീപിടിത്തമുണ്ടായിരുന്നു. ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണിയോടെയുണ്ടായ അപകടം മാളിലുണ്ടായിരുന്നവരിൽ വലിയ പരിഭ്രാന്തി സൃഷ്ടിച്ചു. തീപിടിത്തം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടയുടൻ തന്നെ മാളിലെ വൈദ്യുതി ബന്ധം വിച്ഛേദിച്ചതിനാൽ വൻ ദുരന്തം ഒഴിവായി.
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വിവരമറിഞ്ഞ് സ്ഥലത്തെത്തിയ രണ്ട് ഫയർ എൻജിനുകൾ അര മണിക്കൂറോളം പരിശ്രമിച്ചാണ് തീ നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കിയത്. മാളിലുണ്ടായ തീപിടിത്തത്തിലും ആളപായം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചാണോ മാൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് പരിശോധിക്കുമെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
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