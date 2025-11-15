Bihar Election Results 2025

ETV Bharat / bharat

സ്‌ഫോടക വസ്‌തുക്കളുടെ പരിശോധനക്കിടെ പൊലീസ് സ്‌റ്റേഷനില്‍ പൊട്ടിത്തെറി; 9 മരണം, നിരവധി പേര്‍ക്ക് പരിക്ക്

ഫരീദാബാദിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുത്ത സ്‌ഫോടക വസ്‌തുക്കൾ പരിശോധിക്കുന്നതിനിടെയാണ് അപകടം.

MASSIVE EXPLOSION DELHI CAR BLAST EXPLOSION IN KASHMIR POLICE STATION Faridabad explosive material
The blast site. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 15, 2025 at 7:10 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ശ്രീനഗർ: ജമ്മു കശ്‌മീരിലെ നൗഗാം പൊലീസ് സ്‌റ്റേഷനിൽ വൻ സ്‌ഫോടനം. 9 പേര്‍ മരിച്ചു. നിരവധി പേര്‍ക്ക് പരിക്ക്. അഞ്ച് പേരുടെ നില ഗുരുതരമാണെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് സംഭവം. ഫരീദാബാദിലെ വൈറ്റ് കോളർ ഭീകരസംഘത്തിന്‍റെ കൈയിൽ നിന്ന് പിടികൂടിയ 300 കിലോ സ്ഫോടക വസ്‌തു പരിശോധിക്കുന്നതിനിടെയാണ് അപകടം.

സ്‌ഫോടനമുണ്ടായതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ (ETV Bharat)

പൊലീസ്, ഫോറന്‍സിക് ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് മരിച്ചവരില്‍ അധികവും. പൊലീസ് സ്‌റ്റേഷന്‍ കെട്ടിടത്തിനും സമീപത്തുണ്ടായിരുന്ന നിരവധി വാഹനങ്ങള്‍ക്കും കേടുപാടുകള്‍ സംഭവിച്ചു. ഫരീദാബാദില്‍ നിന്നും പിടിച്ചെടുത്ത അമോണിയം നൈട്രേറ്റാണ് പൊട്ടിത്തെറിച്ചത്. സ്‌ഫോടനത്തില്‍ നായിബ് തഹസില്‍ദാറും കൊല്ലപ്പെട്ടു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

സ്‌ഫോടനത്തില്‍ പരിക്കേറ്റവരെ സമീപത്തെ ആശുപത്രികളില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. നൗഗാം പൊലീസ് സ്‌റ്റേഷൻ ഭാഗികമായി തകർന്നുവെന്ന് വൃത്തങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. വാലി, യുപി, ഫരീദാബാദ് തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് 2,900 കിലോഗ്രാം അമോണിയം നൈട്രേറ്റ്, വെടിക്കോപ്പുകൾ, സ്ഫോടക വസ്‌തുക്കൾ എന്നിവയും പൊലീസ് കണ്ടെടുത്തിരുന്നു.

MASSIVE EXPLOSION DELHI CAR BLAST EXPLOSION IN KASHMIR POLICE STATION FARIDABAD EXPLOSIVE MATERIAL
തീ അണക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ (ETV Bharat)

ഇവ പരിശോധിക്കുന്നതിനിടെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്. പിടിച്ചെടുത്ത അമോണിയം നൈട്രേറ്റാണ് പൊട്ടിത്തെറിച്ചതെന്നാണ് പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ട്. പരിക്കേറ്റവരെ ഇന്ത്യൻ ആർമിയുടെ 92 ബേസ് ആശുപത്രിയിലും ഷേർ-ഇ-കശ്‌മീർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസസിലുമാണ് പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. സംഭവത്തില്‍ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്.

ഫോറൻസിക്ക് സംഘം സ്‌ഫോടക വസ്‌തുക്കൾ പരിശോധിക്കുന്നതിടെയാണ് അപകടം സംഭവിച്ചതെന്നും ശ്രീനഗറില്‍ നിന്നുള്ള തഹസില്‍ദാറും മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമാണ് അവിടെയുണ്ടായിരുന്നതെന്നും മുതിർന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു. സംഭവം നടന്നയുടനെ ഫയർ ആൻഡ് എമർജൻസി ബ്രിഗേഡും ആംബുലൻസുകളും സ്ഥലത്തെത്തിയതായി പ്രദേശവാസികളും പറഞ്ഞു. പൊലീസും സുരക്ഷാ സേനയും ചേർന്നാണ് തീ അണച്ചത്. ആശങ്ക വേണ്ടെന്നും സ്‌ഫോടക വസ്‌തുക്കൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനിടെ അബദ്ധത്തിൽ പൊട്ടിത്തെറിച്ചതാണെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വ്യക്തമാക്കി.

MASSIVE EXPLOSION DELHI CAR BLAST EXPLOSION IN KASHMIR POLICE STATION FARIDABAD EXPLOSIVE MATERIAL
സ്‌ഫോടനമുണ്ടായ പൊലീസ് സ്‌റ്റേഷൻ പരിസരം (ETV Bharat)

തുടക്കം ഫരീദാബാദ് സംഭവം:

കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസമായി രാജ്യത്തെ ആശങ്കയിലാഴ്‌ത്തിയ സംഭവമായിരുന്നു ഡൽഹി സ്‌ഫോടനം. സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് ഇപ്പോൾ കശ്‌മീർ പൊലീസ് സ്‌റ്റേഷനിൽ പെട്ടിത്തെറിയുണ്ടാകുന്നത്. പൊലീസ് സ്‌റ്റേഷനിലാണ് മിക്ക സ്‌ഫോടക വസ്‌തുക്കളും സൂക്ഷിച്ച് വച്ചിരുന്നതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

കഴിഞ്ഞ മാസം ശ്രീനഗറിലെ നൗഗാമിൽ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെയും മറ്റും ജെയ്‌ഷെ മുഹമ്മദ് ഭീഷണിയുള്ള രീതിയിൽ പോസ്‌റ്ററുകൾ പതിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് പൊലീസ് രഹസ്യ അന്വേഷണം ആരംഭിക്കുന്നത്. എന്നാൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്ത് വിടാതിരുന്നത് മനഃപൂർവമാണെന്നും അറസ്‌റ്റ് മുൻകൂട്ടി ആസൂത്രണം ചെയ്‌തതാണെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.

അന്വേഷണത്തിനിടെ നിരവധി ആയുധങ്ങളും മറ്റ് സ്‌ഫോടക വസ്‌തുക്കളും പൊലീസ് കണ്ടെടുത്തു. ഫരീദാബാദ്, ലഖ്‌നൗ, തെക്കന്‍ കശ്‌മീര്‍ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന "വൈറ്റ് കോളർ" ഭീകര സംഘടനയാണ് ഇതിന് പിന്നിലെന്ന് തെളിഞ്ഞതോടെ അന്വേഷണം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കി. പിന്നാലെ നിരോധിത സംഘടനയായ ജെയ്‌ഷെ മുഹമ്മദ്, അൻസാർ ഗസ്‌വത്-ഉൽ-ഹിന്ദ് എന്നിവയുമായി ബന്ധമുള്ള ഭീകര സംഘടനയെ പൊലീസ് പിടികൂടി.

ഒപ്പം ഫരീദാബാദിലെ അൽ ഫലാഹ് ആശുപത്രിയിൽ ജോലി ചെയ്‌തിരുന്ന പുൽവാമയിൽ നിന്നുള്ള ഡോ മുസമ്മിൽ ഷക്കീൽ, സഹാറൻപൂരിലെ ഫേമസ് മെഡികെയർ ആശുപത്രിയിൽ ജോലി ചെയ്‌തിരുന്ന അനന്ത്നാഗിൽ നിന്നുള്ള ഡോ അദീൽ അഹമ്മദ് റാത്തർ എന്നിവരെ ഈ മാസം ആദ്യം ജമ്മു കശ്‌മീർ പൊലീസ് രഹസ്യമായി കസ്‌റ്റഡിയിലെടുത്തിരുന്നു.

MASSIVE EXPLOSION DELHI CAR BLAST EXPLOSION IN KASHMIR POLICE STATION FARIDABAD EXPLOSIVE MATERIAL
കശ്‌മീരിലെ ആശുപത്രിയില്‍ നിന്നുള്ള ദൃശ്യം. (ETV Bharat)

ഇതിൽ പ്രകോപിതനായ ഡോ. ഉമർ നബി തിങ്കളാഴ്‌ച (നവംബർ 10) ഡൽഹി തെങ്കോട്ടയ്‌ക്ക് സമീപം സ്‌ഫോടനം നടത്തി. സ്‌ഫോടനത്തിൽല 12 പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്‌തു. സ്‌ഫോടനം നടത്തിയ കാറിലുണ്ടായത് ഉമർ തന്നെയാണെന്ന് ഡിഎൻഎ പരിശോധനയിലുടെ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്‌തു.

Also Read: ഡൽഹി സ്‌ഫോടനം: അൽ ഫലാഹ് സർവകലാശാലയുടെ അംഗത്വം സസ്പെൻഡ് ചെയ്‌ത് എഐയു, ഭൂമി ഇടപാടിലും അന്വേഷണം

TAGGED:

MASSIVE EXPLOSION
DELHI CAR BLAST
EXPLOSION IN KASHMIR POLICE STATION
FARIDABAD EXPLOSIVE MATERIAL
KASHMIR POLICE STATION EXPLOSION

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

രാഷ്ട്രീയാടിസ്ഥാനത്തില്‍ പഞ്ചായത്തംഗങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കേരളം; പഞ്ചായത്ത് രാജ് വന്ന വഴി

ശൊ പിറന്നാള്‍ ഒന്ന് വന്നെങ്കില്‍, കേക്ക് മുറിക്കാനല്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കാന്‍; 2020ലെ വേറിട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിത്രങ്ങള്‍....

ആലപ്പുഴയുടെ വിപ്ലവ മണ്ണില്‍ അരങ്ങേറിയ പൊളിറ്റിക്കല്‍ ത്രില്ലര്‍ ; വിശ്വാസത്തിലും അവിശ്വാസത്തിലും ഭരണം വഴിമുട്ടിയ പഞ്ചായത്തുകള്‍

കോര്‍പ്പറേഷനിലെ മര്യാദ ലംഘനം , പോരുവഴിപ്പോരിലെ ത്രില്ലും ; ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളില്‍ നില മെച്ചപ്പെടുത്തി യുഡിഎഫ്, കൊല്ലം 2020ല്‍ ഇങ്ങനെ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.