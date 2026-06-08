വിശാഖപട്ടണത്ത് സ്റ്റീൽ പ്ലാൻ്റിൽ വൻ സ്ഫോടനം: എട്ട് തൊഴിലാളികൾ മരിച്ചു, രക്ഷാപ്രവർത്തനം തുടരുന്നു
തൊഴിലാളികൾ ജീവരക്ഷാർഥം ഓടിമാറിയെങ്കിലും സമീപത്തുണ്ടായിരുന്നവർക്ക് ഗുരുതരമായി പരുക്കേൽക്കുകയായിരുന്നു.
Published : June 8, 2026 at 8:53 PM IST
അമരാവതി: ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ വിശാഖപട്ടണത്ത് സ്റ്റീൽ പ്ലാൻ്റിൽ വൻ സ്ഫോടനം. എട്ട് തൊഴിലാളികൾ മരിച്ചു. നിരവധി പേർക്ക് പരിക്ക്. പ്ലാൻ്റിലെ സ്റ്റീൽ ഉരുക്കുന്ന ഭാഗത്താണ് ദുരന്തമുണ്ടായത്.
Saddened by the mishap at the Visakhapatnam Steel Plant. Condolences to those who have lost their loved ones. Praying that the injured recover at the earliest. The local authorities are providing all possible assistance to those affected.— PMO India (@PMOIndia) June 8, 2026
An ex-gratia of Rs. 2 lakh from PMNRF…
സ്റ്റീൽ ദ്രാവകം ഉയർത്തുന്നതിനിടെയാണ് അപകടം. സ്റ്റീൽ പ്ലാൻ്റിലെ എസ്എംഎസ്-2, എസ്ടിസി-3 ഹീറ്റ് എഫ്ജി എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് സ്ഫോടനം നടന്നത്. കനത്ത താപനിലയിൽ ഉരുകിയ ഉരുക്ക് സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ഭീമൻ പാത്രം മറിയുകയായിരുന്നു. അപകടത്തെ തുടർന്ന് ആയിരത്തി അറുന്നൂറോളം ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ചൂടുള്ള ദ്രവരൂപത്തിലുള്ള ഉരുക്ക് പ്ലാൻ്റിലേക്ക് വൻതോതിൽ ചോർന്നൊലിക്കുകയായിരുന്നു. ദ്രാവകം തൊഴിലാളികളുടെ ശരീരത്തിൽ വീഴുകയും ചെയ്തു.
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విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ లో జరిగిన ప్రమాదంపై గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ నారా చంద్రబాబునాయుడు తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. సంబంధిత అధికారులతో ప్రమాద తీవ్రతపై సమీక్షించారు. అవసరమైన అన్ని చర్యలు తీసుకోవాలని, బాధితులకు తక్షణ సహాయం అందించాలని అధికారులను ఆదేశించారు.#AndhraPradesh— CMO Andhra Pradesh (@AndhraPradeshCM) June 8, 2026
തൊഴിലാളികൾ ജീവരക്ഷാർഥം ഓടിമാറിയെങ്കിലും സമീപത്തുണ്ടായിരുന്നവർക്ക് ഗുരുതരമായി പരുക്കേൽക്കുകയായിരുന്നു. വിവരം അറിഞ്ഞയുടനെ സംഭവ സ്ഥലത്തേക്ക് അഗ്നിശമന സേന എത്തുകയും ചെയ്തു. തീ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടരുകയാണ്. പരിക്കേറ്റവരെ ഉടനെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചുവെന്നും ആവശ്യമായ സഹായങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ടെന്നും അധികൃതർ പറഞ്ഞു. രക്ഷാപ്രവർത്തനം തുടരുകയാണ്. അപകട കാരണം അറിയാൻ അന്വേഷണം നടത്താൻ ഉത്തരവിടുകയും ചെയ്തുവെന്ന് അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
അനുശോചനം അറിയിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രിയും ആന്ധ്രാപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രിയും
സ്റ്റീൽ പ്ലാൻ്റിലുണ്ടായ വൻ ദുരന്തത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും ആന്ധ്രാപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി എൻ ചന്ദ്രബാബു നായിഡുവും. പരിക്കേറ്റവർ വേഗത്തിൽ സുഖം പ്രാപിക്കട്ടെയെന്നും ദുരിതബാധിതർക്ക് അധികൃതര് സാധ്യമായ എല്ലാ സഹായങ്ങളും നൽകുന്നുണ്ടെന്നും ഇരുവരും ഉറപ്പ് വരുത്തി. അപകടത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ദേശീയ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽ നിന്ന് (പിഎംഎൻആർഎഫ്) രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വീതം ധനസഹായം നൽകുമെന്ന് നരേന്ദ്ര മോദി പറഞ്ഞു. പരിക്കേറ്റവർക്ക് 50,000 രൂപ വീതം നൽകുമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അപകടത്തിൽപ്പെട്ട തൊഴിലാളികൾക്കും അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കും സാധ്യമായ എല്ലാ വൈദ്യസഹായവും അടിയന്തര ധനസഹായവും ഉറപ്പാക്കാൻ ചന്ദ്രബാബു നായിഡു അധികൃതർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
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