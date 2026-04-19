പടക്ക നിർമാണശാലയില്‍ വൻ സ്‌ഫോടനം; തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ 22 പേർ വെന്തുമരിച്ചു, അനുശോചിച്ച് സ്റ്റാലിൻ

Photo from the spot (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 19, 2026 at 5:39 PM IST

വിരുദുനഗർ : തമിഴ്‌നാട്ടിലെ വിരുദുനഗറില്‍ പടക്ക നിർമാണ ഫാക്‌ടറില്‍ സ്‌ഫോടനം. 22 പേർ വെന്തുമരിച്ചു. വിരുദുനഗർ ജില്ലയിലെ കാട്ടുനാർ പട്ടിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്വകാര്യ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഒരു പടക്ക നിർമാണ യൂണിറ്റിലാണ് സ്‌ഫോടനം ഉണ്ടായത്.

ഇന്ന് ഉച്ച കഴിഞ്ഞാണ് സംഭവം. വെടിമരുന്ന് പൊട്ടിത്തെറിച്ചതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ പ്രകമ്പനം ഏകദേശം 10 കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ അനുഭവപ്പെട്ടു. നിലവില്‍ അഗ്നിശമന സേനാംഗങ്ങൾ സ്ഥലത്തെത്തി തീ അണയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

മുത്തുമാണിക്കം എന്നയാളുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള വനജ പടക്ക ഫാക്‌ടറിയിലാണ് സംഭവം. ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്‍റെ അനുമതിയോടെ, പത്തിലധികം മുറികളിലായി 30 ലധികം തൊഴിലാളികൾ ഫാക്‌ടറിയില്‍ ജോലി ചെയ്‌തിരുന്നു. അവധി ദിവസമായിരുന്നെങ്കിലും ഇന്ന് ഫാക്‌ടറിയുടെ മുൻവശത്തെ വരാന്തയിൽ പടക്ക നിർമാണവും വെടിമരുന്ന് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ജോലിയും നടന്നിരുന്നു.

വെടിമരുന്നുകള്‍ തമ്മിലുരസിയാണ് തീപിടിത്തം ഉണ്ടായത് എന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. നിമിഷങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ തന്നെ തീ ഫാക്‌ടറിയിലാകെ പടർന്ന് പിടിച്ചു. പിന്നാലെ ഉഗ്രസ്‌ഫോടനം നടക്കുകയായിരുന്നു. ഫാക്‌ടറിയില്‍ ജോലി ചെയ്‌തിരുന്ന 22 പേരാണ് സംഭവ സ്ഥലത്ത് മരിച്ചത്. ആറ് പേർക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു.

സംഭവ സ്ഥലത്ത് നിന്നുള്ള ചിത്രം (ETV Bharat)

പരിക്കേറ്റവർ നിലവിൽ വിരുദുനഗർ സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്. പരിക്കേറ്റവരിൽ നാല് പേരുടെ നില ഗുരുതരമായി തുടരുകയാണ്. മരണസംഖ്യ ഇനിയും ഉയർന്നേക്കാമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

അതേസമയം, അപകടസ്ഥലത്ത് മണിക്കൂറുകളായി അഗ്നിശമന സേനയും രക്ഷാപ്രവർത്തകരും രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങള്‍ നടത്തിവരികയാണ്. രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തിയായതിനുശേഷം മാത്രമേ സംഭവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പൂർണ വിവരങ്ങൾ വ്യക്തമാകൂ എന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം.

ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പാണ് വിരുദുനഗറിനടുത്തുള്ള വെമ്പക്കോട്ടൈ പ്രദേശത്ത് ഒരു പടക്ക ഫാക്‌ടറിയിലുണ്ടായ അപകടത്തിൽ നാല് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. അതേ ജില്ലയിൽ തന്നെ ഇത്രയും പേരുടെ ജീവൻ നഷ്‌ടപ്പെട്ട ഈ പുതിയ സംഭവം പൊതുജനങ്ങൾക്കിടയിൽ വ്യാപകമായ ഞെട്ടലും ഭയവും സൃഷ്‌ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ വർഷം നടന്ന ഏറ്റവും വലിയ പടക്ക ഫാക്‌ടറി അപകടമായും ഇത് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.

അനുശോചിച്ച് സ്റ്റാലിൻ

"വിരുദുനഗർ ജില്ലയിലെ കട്ടനാർപട്ടിയിൽ പടക്ക ഫാക്‌ടറി സ്ഫോടനത്തിൽ നിരവധി പേർക്ക് ജീവൻ നഷ്‌ടപ്പെട്ടുവെന്ന ദാരുണമായ വാർത്ത അത്യന്തം ദുഃഖകരമാണ്. മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് എന്‍റെ ഹൃദയംഗമമായ അനുശോചനം അറിയിക്കുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രിമാരായ കെ.കെ.എസ്.എസ്.ആർ. രാമചന്ദ്രനോടും തങ്കം തെന്നരശുവിനോടും രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ വേഗത്തിലാക്കാനും മേൽനോട്ടം വഹിക്കാനും ദുരിതബാധിത കുടുംബങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം നൽകാനും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞപ്പോൾ, ഞാൻ കലക്‌ടറെ ബന്ധപ്പെടുകയും ആവശ്യമായ എല്ലാ സഹായങ്ങളും ഏകോപിപ്പിക്കാൻ നിർദേശിക്കുകയും ചെയ്‌തു." -മുഖ്യമന്ത്രി എംകെ സ്റ്റാലിൻ പറഞ്ഞു.

