വിവാഹാഭ്യര്‍ഥന നിരസിച്ചു; വിധവയുടെ ദേഹത്ത് ആസിഡ് ഒഴിച്ച് ഭര്‍തൃ സഹോദരന്‍

വിധവയ്‌ക്ക് നേരെ ആസിഡ് ആക്രമണം. സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ ഒളിവില്‍ പോയ ഭര്‍തൃ സഹോദരനായി അന്വേഷണം. ആക്രമണം വിവാഹാഭ്യര്‍ഥന നിരസിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന്.

Representative Image. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 8, 2025 at 8:16 PM IST

2 Min Read
ഭോപ്പാല്‍: മധ്യപ്രദേശില്‍ വിവാഹാഭ്യര്‍ഥന നിരസിച്ചതിന് വിധവയുടെ ദേഹത്ത് ആസിഡ് ഒഴിച്ച് ഭര്‍തൃ സഹോദരന്‍. ഗ്വാളിയോര്‍ കമ്പൂ സ്വദേശിയായ യുവതിയാണ് ആക്രമണത്തിനിരയായത്. സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ ഒളിവില്‍ പോയ പ്രതി മുഷിര്‍ ഖാനെതിരെ പൊലീസ് കേസെടുത്തു.

ആക്രമണത്തില്‍ ഗുരുതര പരിക്കേറ്റ യുവതി ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയിലാണ്. ഇന്നലെ (നവംബര്‍ 07) വൈകിട്ടാണ് സംഭവം.

സഹോദരന്‍റെ ഭാര്യയോട് കൊടുംക്രൂരത: 12 വര്‍ഷം മുമ്പാണ് കമ്പൂ സ്വദേശിയായ യുവതി വിവാഹിതയായത്. ഇവര്‍ക്ക് രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട്. ഒമ്പത് മാസം മുമ്പ് യുവതിയുടെ ഭര്‍ത്താവ് അതായത് പ്രതിയുടെ സഹോദരന്‍ മരിച്ചു.

മദ്യപാനിയായിരുന്ന ഭര്‍ത്താവ് ഗുരുതര കരള്‍ രോഗം ബാധിച്ചാണ് മരിച്ചത്. ഭര്‍ത്താവ് മരിച്ചതിന് പിന്നാലെ മുഷിര്‍ ഖാന്‍ യുവതിയെ വിവാഹം ചെയ്യാന്‍ താത്‌പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചു. എന്നാല്‍ ഇയാളുടെ ആവശ്യം ആദ്യഘട്ടത്തില്‍ തന്നെ യുവതി എതിര്‍ത്തു.

എന്നാല്‍ മുഷിര്‍ വിവാഹ കാര്യം പറഞ്ഞ് നിരന്തരം യുവതിയെ ശല്യപ്പെടുത്തി കൊണ്ടിരുന്നു. ഇയാളുടെ ശല്യം സഹിക്കാനാകാതെ യുവതി മക്കളെയും കൊണ്ട് സ്വന്തം മാതാപിതാക്കളുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി. തുടര്‍ന്ന് കമ്പൂവില്‍ നിന്നും യുവതിയും കുടുംബവും അവദ്‌പുരയിലേക്ക് താമസം മാറി.

എന്നാല്‍ ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം മുഷിര്‍ യുവതിയുടെ വീട്ടിലെത്തി. വീണ്ടും വിവാഹഭ്യര്‍ഥന നടത്തി. എന്നാല്‍ യുവതി ഇയാളുടെ ആവശ്യം നിരസിച്ചു. ഏറെ നേരം സംസാരിച്ച് ഇയാള്‍ യുവതിയെ വിവാഹത്തിന് സമ്മതിപ്പിക്കാന്‍ ശ്രമം നടത്തിയെങ്കില്‍ അതെല്ലാം വിഫലമായി. ഇതോടെ പ്രകോപിതനായ മുഷിര്‍ കൈയില്‍ കരുതിയിരുന്ന ആസിഡ് കുപ്പി എടുത്ത് യുവതിയുടെ ദേഹത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു.

ഗുരുതര പൊള്ളലേറ്റ യുവതിയുടെ നിലവിളി കേട്ട് നാട്ടുകാര്‍ ഓടിയെത്തി. ഇതോടെ ഭയപ്പെട്ട പ്രതി സ്ഥലത്ത് നിന്നും ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു. ആക്രമണത്തില്‍ പരിക്കേറ്റ യുവതിയെ നാട്ടുകാര്‍ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ആശുപത്രിയിലെ അത്യാഹിത വിഭാഗത്തില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ച യുവതിയുടെ നില ഗുരുതരമായി തുടരുകയാണ്.

പൊലീസ് പറയുന്നത്: സംഭവത്തില്‍ കേസെടുത്ത പൊലീസ് പ്രതിക്കായി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. ഗുരുതരമായി പൊള്ളലേറ്റ യുവതി ചികിത്സയിലാണെന്നും അവരുടെ മൊഴിയെടുത്തൂവെന്നും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ദേവേന്ദ്ര ഭഗോറിയ പറഞ്ഞു. ഭര്‍ത്താവ് മരിച്ചതിന് പിന്നാലെ മുഷിര്‍ യുവതിയെ നിരന്തരം ശല്യപ്പെടുത്തിയിരുന്നുവെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

സംഭവ ദിവസം ഒരു കുപ്പി ആസിഡുമായി യുവതിയുടെ വീട്ടിലെത്തിയ ഇയാള്‍ വിവാഹം നിരസിച്ചതോടെ യുവതിയുടെ ദേഹത്തേക്ക് ഒഴിക്കുകയായിരുന്നു. ഏറെ നാളായി ഇയാള്‍ വിവാഹ കാര്യം പറഞ്ഞ് തന്നെ ശല്യപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നുവെന്നും യുവതി പറഞ്ഞതായി ദേവേന്ദ്ര ഭഗോറിയ വ്യക്തമാക്കി.

