വൈവാഹിക ബലാത്സംഗം; രാജ്യത്തെ നിയമം മാറണമെന്ന് ശശി തരൂർ

"ഇന്ത്യയുടെ നിയമ ചട്ടക്കൂടിൽ വൈവാഹിക ബലാത്സംഗം ക്രിമിനൽ കുറ്റമാക്കേണ്ടത് അടിയന്തിര ആവശ്യമാണ്. ഇന്ത്യ അതിൻ്റെ ഭരണഘടനാ മൂല്യങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കണം" -തരൂര്‍

Congress leader Shashi Tharoor (ANI)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 22, 2025 at 6:54 PM IST

ന്യൂഡൽഹി: ബിഹാറില്‍ ഭാര്യയെ ഭർത്താവും സുഹൃത്തും ചേർന്ന് ബലാത്സംഗം ചെയ്‌ത കേസിൽ പ്രതികരണവുമായി മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ശശി തരൂർ. കർശനമായ ബലാത്സംഗ നിയമങ്ങൾ നിലവിലുണ്ടെങ്കിലും വൈവാഹിക ബലാത്സംഗത്തെ അർഹിക്കുന്ന ഗൗരവത്തോടെ കാണാത്ത ചുരുക്കം ചില ജനാധിപത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്നായി ഇന്ത്യ തുടരുന്നുവെന്നത് തന്നെ ഞെട്ടിക്കുന്നുവെന്ന് ശശി തരൂർ പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യൻ നിയമത്തിലെ വൈവാഹിക ബലാത്സംഗങ്ങള്‍ക്കെതിരെ ഇനിയും നടപടി സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

ക്രൂരമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ പോലും ഭർത്താക്കന്മാരെ നിലവിലെ നിയമം എങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കുന്നുവെന്ന് വ്യക്തമായി കാണിച്ചുതരുന്നാണ് ബിഹാറിലെ പട്‌നയിൽ നിന്നുള്ള ഈ കേസ് എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വൈവാഹിക ബലാത്സംഗത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ച നടത്താനുള്ള തൻ്റെ നീക്കത്തെ എതിർക്കുന്നവർ ഇത് കാണണമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഭാര്യയെ ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റൊരു സ്ത്രീയെ വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടും, വിവാഹബന്ധം നിയമപരമായ വേര്‍പ്പെടുത്താത് കൊണ്ട് മാത്രം ഇത്തരം അക്രമികള്‍ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

നിയമപ്രകാരം അയാൾ ഭർത്താവായി തുടരുന്നതിനാൽ ബലാത്സംഗത്തിന് അയാൾക്കെതിരെ കേസെടുക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും, എന്നാൽ അയാളുടെ ദ്വിഭാര്യത്വബന്ധം നിയമവിരുദ്ധവുമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഈ മാസം ആദ്യം ശശി തരൂർ ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിത (ബിഎൻഎസ്) ഭേദഗതി ചെയ്യുന്നതിനും വൈവാഹിക ബലാത്സംഗത്തിനെതിരെ സ്വകാര്യ ബിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു. "വിവാഹത്തിന് സ്ത്രീയുടെ സമ്മതം നൽകാനോ നിരസിക്കാനോ ഉള്ള അവകാശം നിഷേധിക്കാൻ കഴിയില്ല" എന്ന് ബില്ലില്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു.

ഇന്ത്യയുടെ നിയമ ചട്ടക്കൂടിൽ വൈവാഹിക ബലാത്സംഗം ക്രിമിനൽ കുറ്റമാക്കേണ്ടത് അടിയന്തിര ആവശ്യമാണ്. ഇന്ത്യ അതിൻ്റെ ഭരണഘടനാ മൂല്യങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കണം. വിവാഹത്തിനുള്ളിൽ ശാരീരിക സ്വയംഭരണത്തിനും അന്തസിനും ഓരോ സ്ത്രീയും അർഹയാണ്. നമ്മുടെ നിയമവ്യവസ്ഥ നൽകുന്ന സംരക്ഷണങ്ങൾ ഇവയാണ്. വൈവാഹിക ബലാത്സംഗം വിവാഹത്തെക്കുറിച്ചല്ല, മറിച്ച് അക്രമത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഉടനടി നടപടിയെടുക്കേണ്ട നിമിഷം വന്നിരിക്കുന്നു എന്നും തരൂര്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ബിഹാറിലെ സംഭവം ഇങ്ങനെ

2024 ഓഗസ്‌റ്റ് 11 ന് പുലർച്ചെ 3.30 ഓടെ പട്‌നയിലെ ഗാർഡാനിബാഗ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലാണ് സംഭവം. സ്ത്രീ തൻ്റെ രണ്ട് കുട്ടികളുമായി വീട്ടിൽ ഉറങ്ങിക്കിടന്നപ്പോൾ വേർപിരിഞ്ഞ് കഴിയുന്ന ഭർത്താവും സുഹൃത്തും വീടിൻ്റെ പൂട്ട് തകർത്ത് മുറിയിൽ അതിക്രമിച്ച് കയറി. തുടർന്ന് ഇരുവരും ബലം പ്രയോഗിച്ച് ബലാത്സംഗം ചെയ്യുകയായിരുന്നു എന്ന് പൊലീസ് പറയുന്നു.

അതേസമയം ഭർത്താവ് ആക്രമണത്തിൻ്റെ വീഡിയോ പകർത്തുകയും ചെയ്‌തു. എന്നാൽ ഇത് എതിർത്തപ്പോൾ വീടിന് തീ ഇടുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി. തുടർന്ന് യുവതി ശബ്‌ദമുണ്ടാക്കിയപ്പോൾ ഇരുവരും വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഫോണും ഏഴായിരം രൂപയും എടുത്ത് സ്ഥലം വിടുകയായിരുന്നു എന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

തുടർന്ന് യുവതി നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പൊലീസ് കേസ്‌ എടുത്ത് പ്രതിയെ അറസ്‌റ്റു ചെയ്‌തു. ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ ഏകദേശം പത്ത് വർഷം മുൻപ് സ്‌ത്രീയെ വിവാഹം കഴിച്ചതായി പ്രതി സമ്മതിച്ചു. എന്നാൽ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അവരുടെ ബന്ധം വഷളായി. പിന്നീട് അയാൾ മറ്റൊരു സ്ത്രീയെ വിവാഹം കഴിച്ചു. രണ്ടാം വിവാഹത്തെപ്പറ്റി യുവതി അറിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ബന്ധത്തെ അവർ എതിർത്തിരുന്നു. ഇതാണ് അയാളെ പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്ന് പൊലീസ് പറയുന്നു. തുടർന്ന് ഒളിവിൽ കഴിയുന്ന രണ്ടാമത്തെ പ്രതിയെ കണ്ടെത്താൻ പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

