"സഹതാപമല്ല അംഗീകാരമാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് ആവശ്യം"; വനിതാ 5.0 സമ്മേളനത്തിൽ മുഖ്യാതിഥിയായി മാർഗദർശി എംഡി ശൈലജ കിരൺ
സ്ത്രീകൾക്കുള്ള ബഹുമാനവും സംരക്ഷണവും നിയമങ്ങളിലൂടെയല്ല കുടുംബം, സമൂഹം എന്നിവയിലൂടെയാണ് വരേണ്ടതെന്ന് മാർഗദർശി എംഡി ശൈലജ കിരൺ.
Published : December 12, 2025 at 6:06 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: സമൂഹത്തിലെ സ്ത്രീകളോടുള്ള കാഴ്ചപാടിൽ മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതുണ്ട്. സ്ത്രീകൾക്ക് സമൂഹത്തിൽ ശക്തരായി നിലകൊള്ളാൻ സമത്വവും അവസരങ്ങളും ബഹുമാനവും അവർക്ക് ആവശ്യമാണെന്ന് മാർഗദർശി ചിട്ട് ഫണ്ട്സ് മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ ശൈലജ കിരൺ പറഞ്ഞു.
നിലവിൽ സ്ത്രീകൾ എല്ലാ മേഖലകളിലും മികവ് പുലർത്തിയും നിലകൊളളുകയും ശക്തരാകുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ഷൈലജ കിരൺ പറഞ്ഞു. രംഗറെഡ്ഡി ജില്ലയിലെ ഇക്ഫായ് സർവകലാശാലയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയിലാണ് എംഡി സംസാരിച്ചത്. വ്യാഴാഴ്ച (ഡിസംബർ11) നടന്ന വനിതാ 5.0 സമ്മേളനത്തിൽ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്താണ് പ്രസംഗിച്ചത്.
കാലം മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് സ്ത്രീകളുടെ ചിന്തകൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും അവർ പുരുഷന്മാരൊടൊപ്പം തുല്യമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ശൈലജ കിരൺ പറഞ്ഞു. "അവർക്ക് സഹതാപം അല്ല അംഗീകാരമാണ് ആവശ്യം. സ്ത്രീകൾക്കുള്ള ബഹുമാനവും സംരക്ഷണവും നിയമങ്ങളിലൂടെയല്ല വീട്, കുടുംബം, സമൂഹം എന്നിവയിലൂടെയാണ് വരേണ്ടത്.
അച്ഛനും ഭർത്താവും കുട്ടികളും ഒപ്പം നിന്നാൽ തന്നെ സ്ത്രീകൾക്ക് വലിയ ആത്മവിശ്വാസം വളർത്തിയെടുക്കാനും ലോകത്തെ ധൈര്യത്തോടെ നേരിടാനും കഴിയും" എന്ന് ശൈലജ കിരൺ വിശദീകരിച്ചു. കുടുംബം നൽകിയ ധൈര്യം കൊണ്ടാണ് താൻ ഈ നിലയിലെത്തിയതെന്നും അഭിമാനത്തോടെ വേദിയിൽ പറഞ്ഞു. 100 കോടി രൂപയുടെ വിറ്റുവരവിൽ നിന്ന് മാർഗദർശി ചിറ്റ് ഫണ്ട് ഇപ്പോൾ 12,000 കോടി രൂപയുടെ വിറ്റുവരവിലെത്തിയെന്നും നാല് സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി 129 ശാഖകൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഗതി മാറ്റിമറിച്ച സ്ത്രീകൾ...
ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഗതി മാറ്റിമറിച്ച സ്ത്രീകളും ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ച സ്ത്രീകളുമുണ്ട്. പ്രചോദനാത്മകമായ നിരവധി വ്യക്തികളുണ്ട്. വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ട് എല്ലാം നേടാമെന്ന ദർശനത്തോടെ 1846 ൽ സാവിത്രിബായി ഫൂലെ പെൺകുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിരുന്നുവെന്ന് ശൈലജ കിരൺ അനുസ്മരിച്ചു.
പുരുഷാധിപത്യ സമൂഹത്തിൽ ഒരു വനിതാ എഞ്ചിനീയറായി ടെൽകോയിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ച സുധ മൂർത്തി ഇപ്പോൾ ഇൻഫോസിസിൻ്റെ നട്ടെല്ലായി മാറിയിരിക്കുന്നുവെന്ന് അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
മിസൈലുകളുടെ നിർമാണത്തിൽ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച ഒരാളാണ് ഡോ. ടെസ്സി തോമസ്. ടെസ്സി തോമസിൻ്റെ ജീവിതം പ്രചോദനാത്മകമാണ്. ഭാവിയിൽ രാഷ്ട്രീയം, ശാസ്ത്രം, സാങ്കേതികവിദ്യ, കായികം എന്നിവയിൽ സ്ത്രീകളുടെ പങ്ക് വർധിക്കും. നയപരമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്ന തലത്തിലേക്ക് അവർ ഉയരും. യുവതികൾ വളരുന്നതോടൊപ്പം അവർക്കു ചുറ്റുമുള്ള സമൂഹവും വളരുന്നു. ബിസിനസിലും മറ്റ് മേഖലകളിലും അവർ മറ്റുള്ളവരെ നയിക്കാൻ പ്രാപ്തരാകുന്നു.
10 ശതമാനത്തോളം സ്ത്രീകൾ വിവിധ കമ്പനികളിൽ ഉന്നത സ്ഥാനം വഹിക്കുകയും സിഇഒമാരായി എത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. പുതിയ കമ്പനികൾ സ്ഥാപിക്കുന്നവരുടെയും സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നവരുടേയും എണ്ണം ദിനംപ്രതി വർധിച്ചുവരുന്നു.
യുവ സംരംഭകരായ സ്ത്രീകൾ
അമ്പതാം വയസ്സിൽ നൈക എന്ന കമ്പനി സ്ഥാപിച്ച ഫാൽഗുനി നായരും യുവ സംരംഭക റോഷ്നി നാടാർ മൽഹോത്രയും നമുക്ക് മുൻപിലുള്ള വലിയ ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. സ്ത്രീകൾ നയിച്ചാൽ സമൂഹം വളരുമെന്നും അവർ മികവ് പുലർത്തിയാൽ വ്യവസായങ്ങൾ വളരുമെന്നും, അവർ കൂടുതൽ വിജയങ്ങൾ നേടിയാൽ രാജ്യം മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നും ശൈലജ കിരൺ പറഞ്ഞു.
സമ്മേളനത്തിൽ ഹൈദരാബാദ് ഐഐടിയിലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗത്തിലെ പ്രൊഫസർ രാജ്യലക്ഷ്മി സമൂഹത്തിൽ സ്ത്രീകളുടെ പങ്കിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. സാങ്കേതികവിദ്യ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് വരാനിരിക്കുന്ന നൂതന മാറ്റങ്ങളിൽ സ്ത്രീകൾ പുതിയ ചരിത്രം സൃഷ്ടിക്കും. സ്ത്രീകൾ സമൂഹത്തിൽ പുരോഗതി കൈവരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോഴും നിരവധി വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നുണ്ടെന്ന് ഐസിഎഫ്എഐ സർവകലാശാല ഡീൻ സുനിതാറാണി പറഞ്ഞു.
സാമ്പത്തിക ശാക്തീകരണവും തൊഴിൽ ശക്തിയിൽ സ്ത്രീകളുടെ സജീവ പങ്കാളിത്തവും നിർണായകമാണെന്ന് ഇൻ-ചാർജ് വൈസ് ചാൻസലർ കോടിറെഡ്ഡി പറഞ്ഞു. നിരവധി പേർ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി. ഹൈദരാബാദ് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ സെൻ്റർ ഫോർ വിമൻസ് സ്റ്റഡീസിലെ പ്രൊഫസർ ദീപ ശ്രീനിവാസ് തുടങ്ങിയവരും പങ്കെടുത്തു.
Also Read: തെലങ്കാന റൈസിങ് ഗ്ലോബൽ ഉച്ചകോടി: കോടികളുടെ നിക്ഷേപവുമായി ആമസോണ്, മൂന്ന് ട്രില്യൺ ഡോളർ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ ലക്ഷ്യമെന്ന് സർക്കാർ