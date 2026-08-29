'സാങ്കേതികവിദ്യ മനുഷ്യരെ ശാക്തീകരിക്കണം'; മാർഗദർശി എം.ഡി ശൈലജ കിരണിന് വിമൻ ലീഡർഷിപ്പ് പുരസ്കാരം
മുപ്പതാം വയസ്സിൽ 12 ശാഖകളും 100 കോടി രൂപ വിറ്റുവരവുമുള്ള ഒരു കമ്പനിയുടെ മാനേജിങ് ഡയറക്ടറായ അനുഭവം ശൈലജ കിരൺ വേദിയിൽ പങ്കുവച്ചു
Published : August 29, 2026 at 8:27 PM IST
ബെംഗളൂരു: മാർഗദർശി ചിട്ടി ഫണ്ട് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ ശൈലജ കിരണിന് പ്രൊഫസർ ജെ. ഫിലിപ്പ് വിമൻ ലീഡർഷിപ്പ് പുരസ്കാരം. ബെംഗളൂരു സേവ്യർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെൻ്റ് ആൻഡ് എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പിൽ (XIME) നടന്ന അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ മാനേജ്മെൻ്റ് സ്കൂൾസിൻ്റെ (എ.ഐ.എം.എസ്) 37-ാമത് സ്ഥാപക ദിനാഘോഷത്തിലാണ് പുരസ്കാരം സമ്മാനിച്ചത്.
തൻ്റെ നേട്ടങ്ങൾ കൂട്ടായ പരിശ്രമത്തിൻ്റെ ഫലമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ ശൈലജ കിരൺ, സഹപ്രവർത്തകർക്കും ജീവനക്കാർക്കും കുടുംബത്തിനും പുരസ്കാരം സമർപ്പിച്ചു. മികച്ച സ്വഭാവവും കഴിവും അനുകമ്പയുമുള്ള നേതാക്കളെ സൃഷ്ടിക്കാൻ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കഴിയണമെന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്ന പ്രൊഫസർ ജെ. ഫിലിപ്പിൻ്റെ പേരിലുള്ള പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ഏറെ അർഥവത്താണെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.
'മാനേജ്മെൻ്റ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ഭാവിയിൽ ദീർഘവീക്ഷണമുള്ള നേതൃത്വത്തിൻ്റെ പങ്ക്' എന്നതായിരുന്നു പരിപാടിയുടെ വിഷയം. നിർമിത ബുദ്ധി, ഓട്ടോമേഷൻ, ഡിജിറ്റൽ സാങ്കേതികവിദ്യ എന്നിവയിലൂടെ അതിവേഗം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലോകത്തിന് വിദ്യാർഥികളെ സജ്ജരാക്കാൻ പരമ്പരാഗത ക്ലാസ് മുറികൾക്കും പാഠപുസ്തകങ്ങൾക്കും അപ്പുറത്തേക്ക് മാനേജ്മെൻ്റ് വിദ്യാഭ്യാസം വളരണമെന്ന് അവർ വ്യക്തമാക്കി.
വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ മുൻകാല നേട്ടങ്ങളെ മാത്രം ആശ്രയിക്കാതെ ആഗോള ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് മാറണം. സേവനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലെ നിക്ഷേപം അനിവാര്യമാണ്. സാങ്കേതികവിദ്യ മനുഷ്യരെ ശാക്തീകരിക്കാനാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്, അല്ലാതെ അവർക്ക് പകരമാവാനല്ല. മാനുഷിക മൂല്യങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ സാങ്കേതികവിദ്യയെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ മാനേജ്മെൻ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കഴിയണമെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
മുപ്പതാം വയസ്സിൽ 12 ശാഖകളും 100 കോടി രൂപ വിറ്റുവരവുമുള്ള ഒരു കമ്പനിയുടെ മാനേജിങ് ഡയറക്ടറായ അനുഭവം അവർ വേദിയിൽ പങ്കുവച്ചു. മറ്റുള്ളവർ പരിമിതികൾ കാണുന്നിടത്ത് വളർച്ചയ്ക്കുള്ള അവസരങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ ദീർഘവീക്ഷണമുള്ള നേതാക്കൾക്ക് സാധിക്കും. ധാർമികമായി തീരുമാനങ്ങളെടുക്കുന്നവരെയും നൂതനമായി ചിന്തിക്കുന്നവരെയും സംരംഭകരെയും രാഷ്ട്ര നിർമാതാക്കളെയും വാർത്തെടുക്കുക എന്നതായിരിക്കണം മാനേജ്മെൻ്റ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം.
ഇന്നത്തെ വിദ്യാർഥികളാണ് നാളത്തെ നേതാക്കൾ എന്നതിനാൽ അവരെ രൂപപ്പെടുത്തേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുണ്ട്. കേവലം ഒരു പദവി വഹിക്കുക എന്നത് മാത്രമല്ല ദീർഘവീക്ഷണമുള്ള നേതൃത്വം. സാധ്യതകൾ തിരിച്ചറിയാനും ഭാവിയിലെ വെല്ലുവിളികളോട് ചലനാത്മകമായി പ്രതികരിക്കാനുമുള്ള ധൈര്യം അതിന് ആവശ്യമാണെന്നും മാർഗദർശി എം.ഡി വ്യക്തമാക്കി.
നിർമിത ബുദ്ധിയിലൂടെ വിവരങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ ലഭ്യമാകുന്ന കാലത്ത്, എങ്ങനെ ചിന്തിക്കണമെന്നും വിശകലനം ചെയ്യണമെന്നും ധാർമിക തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കണമെന്നും വിദ്യാർഥികളെ പഠിപ്പിക്കാൻ അധ്യാപകർക്ക് കഴിയണം. വർധിച്ചുവരുന്ന പാരിസ്ഥിതിക ദുരന്തങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഭൂമിയെ സംരക്ഷിക്കാൻ കൂടുതൽ ഗവേഷണങ്ങളും നിർണായക ഇടപെടലുകളും ആവശ്യമാണ്. ക്ലാസ് മുറികളിലെ പഠനവും വ്യവസായ മേഖലയുടെ പ്രതീക്ഷകളും തമ്മിലുള്ള അന്തരം കുറയ്ക്കുന്നതിനായി ഇൻ്റേൺഷിപ്പുകളും ലൈവ് പ്രൊജക്ടുകളും വ്യാപിപ്പിക്കാൻ സ്ഥാപനങ്ങൾ തയാറാകണം. ലളിതമായ ആശയങ്ങളെ വലിയ സംരംഭങ്ങളാക്കി മാറ്റാൻ യുവാക്കൾക്ക് കഴിയുമെന്ന് ഇന്ത്യയിലെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മുന്നേറ്റങ്ങൾ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
സംരംഭകത്വത്തിൽ ധൈര്യത്തിനും സർഗാത്മകതയ്ക്കും വലിയ സ്ഥാനമുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ അവർ, യുവ പ്രതിഭകളായ ഓംകാർ സിങ് ബത്ര, സാം സാംഗി, അദ്വൈത് താക്കൂർ എന്നിവരെ ഉദാഹരണമായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കൽക്കരി ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഇസ്തിരിപ്പെട്ടി കാരണം തൊഴിലാളികൾ നേരിടുന്ന ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി സൗരോർജത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മൊബൈൽ അയണിങ് വാഹനം വികസിപ്പിച്ച വിനിഷ ഉമാശങ്കറിനെയും അവർ പരാമർശിച്ചു. വിദ്യാർഥികളെ നിരീക്ഷിക്കാനും ചോദ്യം ചെയ്യാനും പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചാൽ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പോലും വലിയ പരിഹാരങ്ങൾ കണ്ടെത്താനാകും.
ധാർമികതയില്ലാത്ത വിജയം അൽപായുസ്സാണ്. സത്യസന്ധത വിശ്വാസം സൃഷ്ടിക്കുന്നു, വിശ്വാസം ബന്ധങ്ങൾ വളർത്തുന്നു, ബന്ധങ്ങൾ സ്ഥാപനങ്ങളെയും രാഷ്ട്രങ്ങളെയും കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നു. എത്ര പേർ നിങ്ങൾക്ക് കീഴിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു എന്നതല്ല, നിങ്ങളിലൂടെ എത്ര പേർ വളരുന്നു എന്നതാണ് നേതൃത്വത്തിൻ്റെ അളവുകോൽ. മികച്ച നേതാക്കൾ കൂടുതൽ നേതാക്കളെയാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്, അനുയായികളെയല്ല. ഭയമില്ലാതെ സ്വപ്നം കാണാനും സത്യസന്ധമായി പ്രവർത്തിക്കാനും നിരന്തരം പഠിക്കാനും മാതാപിതാക്കളെയും അധ്യാപകരെയും ബഹുമാനിക്കാനും വിദ്യാർഥികളോട് അവർ ആഹ്വാനം ചെയ്തു.
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നാഷണൽ അസസ്മെൻ്റ് ആൻഡ് അക്രഡിറ്റേഷൻ കൗൺസിൽ (നാക്) എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ പ്രൊഫ. നാഗേശ്വർ റാവു, ചന്ദ്ര ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് ജി.ആർ.ജി ട്രസ്റ്റ് മാനേജിങ് ഡയറക്ടറും സി.ഐ.ഐ ഗ്ലോബൽ ലീഡർഷിപ്പ് കൗൺസിൽ കോ-ചെയർപേഴ്സണുമായ നന്ദിനി രംഗസ്വാമി തുടങ്ങിയവരും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു.
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