'സമൂഹത്തെ സേവിക്കാനുള്ള എല്ലാവരുടെയും ഉത്തരവാദിത്തത്തെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന പുരസ്കാരം', മാർഗദർശി എം ഡി ശൈലജ കിരണിന് ധർമജ്യോതി പുരസ്കാരം
നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ജോലി സത്യസന്ധതയോടും പ്രതിബദ്ധതയോടും കൂടി ചെയ്താൽ അത് സമൂഹത്തിൻ്റെ വികസനത്തിന് സംഭാവന നൽകുമെന്ന് ശൈലജ കിരൺ
Published : March 15, 2026 at 3:05 PM IST
അമരാവതി: മാർഗദർശി ചിറ്റ് ഫണ്ടിൻ്റെ മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ ശൈലജ കിരണിന് സ്വധർമ്മ സേവാ സൻസ്ത ധർമ്മജ്യോതി പുരസ്കാരം നൽകി ആദരിച്ചു. സുപ്രീംകോടതി മുൻ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എൻ വി രമണയാണ് ശൈലജ കിരണിന് അവാർഡ് സമ്മാനിച്ചത്.
അവാർഡ് കേവലം വ്യക്തിപരമായ അംഗീകാരമല്ല മറിച്ച് സമൂഹത്തെ സേവിക്കാനുള്ള എല്ലാവരുടെയും ഉത്തരവാദിത്തത്തെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ അവാർഡെന്ന് ബഹുമതി സ്വീകരിച്ച ശേഷം ശൈലജ കിരൺ പറഞ്ഞു.
"സമൂഹം പലപ്പോഴും വികസനം എന്നാൽ സാമ്പത്തിക പുരോഗതിയും സാങ്കേതിക പുരോഗതിയും എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. എന്നാൽ യഥാർത്ഥ വികസനത്തിന് ഒരേ തലത്തിലുള്ള മാനുഷിക മൂല്യങ്ങളും ആവശ്യമാണ്," ശൈലജ പറഞ്ഞു.
സമൂഹത്തിലെ എല്ലാവർക്കും ഓരോ ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്. ഡോക്ടർമാർ, ബിസിനസുകാർ, ജീവനക്കാർ, അധ്യാപകർ, വിദ്യാർഥികൾ എല്ലാവരും അവർ ചെയ്യുന്ന ജോലിയിൽ മികച്ച വിജയം നേടാൻ ശ്രമിക്കണം. നമ്മുടെ ജോലി സത്യസന്ധതയോടും പ്രതിബദ്ധതയോടും കൂടി ചെയ്താൽ അത് സമൂഹത്തിൻ്റെ വികസനത്തിന് സംഭാവന നൽകുമെന്നും ശൈലജ വ്യക്തമാക്കി.
"നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് അനിവാര്യമായി വേണ്ടത് മനുഷ്യസേവനമാണ്. അതിന് വലിയ അവസരങ്ങൾ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. ആരെയെങ്കിലും സഹായിക്കുക, ആവശ്യക്കാരെ പിന്തുണക്കുക, ഒരു വിദ്യാർഥിയെ നയിക്കുക, സമൂഹത്തിന് പ്രയോജനകരമായ പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കുക എന്നിവയെല്ലാം മനുഷ്യസേവനത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്", ശൈലജ പറഞ്ഞു.
രാജ്യത്തെ ഏത് പ്രശ്നത്തിലും ശ്രീ റാമോജി റാവു പ്രതികരിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹം കോടിക്കണക്കിന് രൂപ ചെലവഴിച്ചു. എല്ലാ മേഖലകളിലുള്ള ആളുകളും 5,000 അല്ലെങ്കിൽ 10,000 രൂപ വീതം അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം സംഭാവന ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്നും ശൈലജ പറഞ്ഞു.
ചിറ്റൂർ ജില്ലയിലെ "ആഘോഷിക്കപ്പെടാത്ത നായകൻ" എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന തൻ്റെ പിതാവ് സുന്ദരനായിഡുവിനെക്കുറിച്ചും ശൈലജ സംസാരിച്ചു. " എൻ്റെ അച്ഛൻ സുന്ദരനായിഡു അദ്ദേഹത്തിന് പണമുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നത് പരിഗണിക്കാതെ തന്നെ സമൂഹത്തിന് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ സഹായം ചെയ്തിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ചിറ്റൂർ ജില്ലയിൽ അദ്ദേഹം ഒരു അപ്രശസ്തനായ നായകനായി മാറിയതെന്നും സൈലജ പറഞ്ഞു.
നല്ലൊരു സമൂഹം കെട്ടിപ്പടുക്കുക എന്നത് സർക്കാരുകളുടെ മാത്രം ഉത്തരവാദിത്തമല്ലെന്നും മറിച്ച് പൗരന്മാരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും പെരുമാറ്റവും അതിന് നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അവര് പറഞ്ഞു. കൂടാതെ തൻ്റെ ശമ്പളം ഉപയോഗിച്ച് 100 വിദ്യാർഥികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് സഹായം നൽകാനുള്ള പദ്ധതിയെക്കുറിച്ചും അവർ വെളിപ്പെടുത്തി.
അവാർഡിനൊപ്പം ലഭിച്ച പണം വെങ്കിടേശ്വര സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ വികസനത്തിനായി ഉപയോഗിക്കണമെന്നും ശൈലജ പറഞ്ഞു. അതേസമയം മാർഗദർശിയിലെ ജീവനക്കാർ കഴിഞ്ഞ ഏഴ് വർഷത്തിനിടെ ഒരു ലക്ഷം തൈകൾ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ചെടികൾ നന്നായി വളർന്നിട്ടുണ്ടെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. 10 ലക്ഷം തൈകൾ നടുക എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യമെന്നും ശൈലജ വ്യക്തമാക്കി.
അതേസമയം തെലുങ്ക് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വലിയ സാംസ്കാരിക അഭിമാനം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും തെലുഗ് ഭാഷ പഠിക്കാനുള്ള ആളുകളുടെ താത്പര്യം കുറഞ്ഞു വരികയാണെന്നും ചടങ്ങിലെ മുഖ്യാതിഥി ജസ്റ്റിസ് രമണ പറഞ്ഞു.
"തെലുങ്ക് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഭാഷയോടുള്ള സ്നേഹം വളരെ വലുതാണെങ്കിലും ആളുകൾ അത് ശരിയായി പഠിക്കുന്നില്ല എന്നത് ആശങ്ക ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ ഭാഷയെയും സംസ്കാരത്തെയും കുറിച്ച് നമുക്ക് ശക്തമായ ഗ്രാഹ്യമില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അനാഥരായി തുടരും", ജസ്റ്റിസ് രമണ പറഞ്ഞു.
ശൈലജുടെ ജീവിതം യുവതലമുറക്ക് ഒരു പ്രചോദനമാണ്. അവരുടെ ജീവതത്തെ കുറിച്ച് യുവാക്കളെ അറിയിക്കാൻ ഒരു പുസ്തകം എഴുതണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ലാൽ ബഹാദൂർ ശാസ്ത്രി നാഷണൽ അക്കാദമി ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിലെ മുൻ പ്രൊഫസർ ഡോ. ആരതി കൃഷ്ണകുമാരി, സ്വധർമ്മ സേവാ സൻസ്ത പ്രസിഡൻ്റ് കൊരപതി രാമ റാവു, സെക്രട്ടറി പോളിമെത്ല ഗോപിചന്ദ് എന്നിവരുൾപ്പെടെ നിരവധി പ്രമുഖർ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു.
