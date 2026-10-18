ദസറ ശരൺ നവരാത്രി; കനകദുർഗ ക്ഷേത്രത്തിൽ രണ്ട് സ്വർണ താമരകൾ സമർപ്പിച്ച് മാർഗദർശി ചിറ്റ് ഫണ്ട്സ്
മാർഗദർശി ഡയറക്ടർ ശൈലജ കിരണും റാമോജി ഫിലിം സിറ്റി മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ വിജയേശ്വരിയും ചേർന്ന് സ്വർണ താമരകൾ സമർപ്പിച്ചു. രണ്ട് സ്വർണ താമരകൾക്ക് മൊത്തം 280.25 ഗ്രാം തൂക്കമാണുള്ളത്.
Published : October 18, 2026 at 8:51 PM IST
അമരാവതി: വിജയവാഡയിലെ പ്രശസ്തമായ ശ്രീ ദുർഗാ മല്ലേശ്വര സ്വാമിവാർല ദേവസ്ഥാനത്തിൽ (കനക ദുർഗ ക്ഷേത്രം) രണ്ട് സ്വർണ താമരകൾ സമർപ്പിച്ച് മാർഗദർശി ചിറ്റ് ഫണ്ട് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്. ദസറ ശരൺ നവരാത്രി ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ദുർഗ്ഗാഷ്ടമി ദിനത്തിലാണ് ഈ സവിശേഷമായ വഴിപാട് സമർപ്പിച്ചത്.
മാർഗദർശി ചിറ്റ് ഫണ്ട്സ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ശൈലജ കിരണും റാമോജി ഫിലിം സിറ്റി മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ വിജയേശ്വരിയും ചേർന്നാണ് ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രധാന പ്രതിഷ്ഠയായ കനകദുർഗ ദേവിക്ക് മുന്നിൽ സ്വർണ താമരകൾ സമർപ്പിച്ചത്. തുടർന്ന് ക്ഷേത്ര സമുച്ചയത്തിലെ ആശീർവചന മണ്ഡപത്തിൽ വച്ച് ക്ഷേത്രം എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ സീനാ നായകിന് ഇത് ഔദ്യോഗികമായി കൈമാറുകയും ചെയ്തു.
വഴിപാട് സമർപ്പണത്തിന് ശേഷം ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ക്ഷേത്രത്തിൽ നടന്ന പ്രത്യേക പൂജകളിലും പ്രാർത്ഥനയിലും ഇരുവരും പങ്കാളികളായി. വിദഗ്ധരായ സ്വർണപ്പണിക്കാരാൽ 22 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിൽ തീർത്ത ഈ രണ്ട് സ്വർണ താമരകൾക്ക് മൊത്തം 280.25 ഗ്രാം തൂക്കമുണ്ട്. ഈ സ്വർണ്ണ താമരകൾ പ്രത്യേകം രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത് നിർമ്മിച്ചതാണെന്ന് മാർഗദർശി ചിറ്റ് ഫണ്ട്സ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ശൈലജ കിരൺ പറഞ്ഞു. ദേവി കനക ദുർഗയ്ക്ക് ഭക്തിപൂർവ്വം സ്വർണ പുഷ്പങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചതിന് സീന നായക് അവർക്ക് നന്ദി അറിയിച്ചു.
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ദസറ ശരൺ നവരാത്രി ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായുള്ള ദുർഗാഷ്ടമി ദിനത്തിൽ, ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ വിജയവാഡയിലുള്ള കനകദുർഗ ക്ഷേത്രം അതീവ ഭക്തിസാന്ദ്രമായ അന്തരീക്ഷത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു. ലക്ഷക്കണക്കിന് ഭക്തരാണ് ഇവിടെ ദർശനത്തിനെത്തിയത്.
ദസറ ആഘോഷങ്ങളുടെ ഏഴാം ദിവസമായ ശനിയാഴ്ചയും വിവിധ ദേശത്തു നിന്നുള്ള ആളുകൾ ക്ഷേത്രത്തിലെത്തുകയും പൂജയിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്തു. വെള്ളിയാഴ്ച ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ ഒരു ദിവസത്തെ സന്ദർശനത്തിനെത്തിയ മധ്യപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി മോഹൻ യാദവ്, വിജയവാഡ ഉത്സവിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രാർത്ഥനകൾ നടത്തുകയും ചെയ്ത ശേഷമാണ് മടങ്ങിയത്.
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