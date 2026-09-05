ETV Bharat / bharat

134ആമത് ശാഖ തുറന്ന് മാര്‍ഗദര്‍ശി ചിറ്റ് ഫണ്ട്‌; പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചത് താഡേപള്ളിഗൂഡെമിൽ

മാർഗദർശി ചിറ്റ് ഫണ്ടിൻ്റെ പുതിയ ശാഖ ആന്ധ്രപ്രദേശില്‍ പ്രവര്‍ത്തനം ആരംഭിച്ചു.

MARGADARSI CHIT FUND MARGADARSI 134th branch Ramoji group Margadarsi Tadepalligudem branch
Margadarsi Chit Fund Inaugurates 134th Branch In Tadepalligudem (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 5, 2026 at 8:59 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

അമരാവതി: മാർഗദർശി ചിറ്റ് ഫണ്ടിൻ്റെ 134-ാമത് ശാഖ ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ താഡേപള്ളിഗൂഡെമിൽ ആരംഭിച്ചു. മാർഗദർശി ചിറ്റ് ഫണ്ട് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് ചീഫ് എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫിസർ പത്തൂരി സത്യനാരായണയാണ് ശാഖയുടെ ഉദ്‌ഘാടനം നിർവഹിച്ചത്. ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ കമ്പനിയുടെ 42-ാമത്തെ ശാഖയാണിത്. വെസ്‌റ്റ് ഗോദാവരി ജില്ലയിലാണ് പുതിയ സ്ഥാപനം പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.

"ഉപഭോക്താക്കളുടെ പ്രതീക്ഷകളും സാമ്പത്തിക ആവശ്യങ്ങളും നിറവേറ്റുന്നതിനായി മാർഗദർശി കാലാകാലങ്ങളിൽ സേവനങ്ങൾ വികസിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതുവഴി മേഖലയിലെ ഉപഭോക്താക്കളിലേക്ക് കൂടുതൽ സേവനങ്ങൾ എത്തിക്കാൻ സാധിക്കും. ലക്ഷക്കണക്കിന് കുടുംബങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തിക പിന്തുണ നൽകുന്ന ഒരു സ്രോതസായി ഈ സ്ഥാപനം മാറിയിട്ടുണ്ടെന്നും" സത്യനാരായണയാ പറഞ്ഞു.

വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും വാണിജ്യത്തിലും വളർച്ച കൈവരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തഡേപള്ളിഗുഡെം പട്ടണത്തിൽ ഒരു ശാഖ തുറക്കാൻ മാർഗദർശിക്ക് കഴിഞ്ഞതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പുതിയ ശാഖയിലെ കമ്പനിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത് ഉപഭോക്താക്കളായ നാരായണ ശ്രീദേവിയും രാമറാവുവും ആദ്യ ചിട്ടി നിക്ഷേപം നടത്തിയതോടെയാണ്. സത്യനാരായണയും മറ്റ് മാർഗദർശി പ്രതിനിധികളും നിക്ഷേപങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് രസീതുകൾ നൽകുകയും ചെയ്‌തു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

തഡേപള്ളിഗുഡെം എംഎൽഎ ബോളിസെറ്റി ശ്രീനിവാസും പുതിയ ബ്രാഞ്ച് സന്ദർശിച്ചു. കൂടാതെ മാർഗദർശിയുടെ സേവനങ്ങൾ പട്ടണത്തിൽ വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയും ചെയ്‌തു. ശ്രീ റാമോജി റാവു സ്ഥാപിച്ച മാർഗദർശി ജനങ്ങളുമായി ദീർഘകാല ബന്ധം കെട്ടിപ്പടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും ഈ സേവനം ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പ്രദേശത്തുള്ളവർ കമ്പനിയുടെ സേവനങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ ഏലൂരിലേക്കോ രാജമുണ്ട്രിയിലേക്കോ യാത്ര ചെയ്യണമായിരുന്നു. എന്നാൽ പുതിയ ശാഖ വന്നതോടെ കാര്യങ്ങൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നടക്കുമെന്ന് എംഎൽഎ വ്യക്തമാക്കി.

1962 ൽ ഹൈദരാബാദിലെ ഹിമായത്ത് നഗറിൽ ആദ്യ ശാഖയോടെയാണ് മാർഗദർശി പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത്. അതിന് ശേഷം തെലങ്കാന, ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, തമിഴ്‌നാട്, കർണാടക എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് തങ്ങളുടെ ശൃംഖല വ്യാപിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രൊഫഷണൽ പ്രതിബദ്ധത, വിശ്വസനീയമായ സേവനങ്ങൾ, സാമ്പത്തിക അച്ചടക്കം എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് മാനേജിങ് ഡയറക്‌ടർ ശൈലജ കിരണിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടരുകയാണെന്ന് സംഘടന അറിയിച്ചു.

Also read: സ്വര്‍ണം വാങ്ങുന്നവര്‍ക്ക് സന്തോഷ വാര്‍ത്ത, വില കുത്തനെ ഇടിഞ്ഞു

TAGGED:

MARGADARSI CHIT FUND
MARGADARSI 134TH BRANCH
RAMOJI GROUP
MARGADARSI TADEPALLIGUDEM BRANCH
MARGADARSI 134TH BRANCH

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.