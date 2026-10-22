റിലയൻസിൻ്റെ ജാംനഗർ റിഫൈനറി സന്ദർശിച്ച് മാർക്കോ റൂബിയോ; മുകേഷ് അംബാനിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി
റിലയൻസിൻ്റെ എണ്ണ ശുദ്ധീകരണശാലയ്ക്ക് പുറമെ പുതിയ ഊർജ പദ്ധതികളും നിർമാണത്തിലിരിക്കുന്ന ഡാറ്റാ സെൻ്ററുകളും മാർക്കോ റൂബിയോ സന്ദർശിച്ചു
Published : October 22, 2026 at 7:14 AM IST
ഗാന്ധിനഗർ: അമേരിക്കൻ സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാർക്കോ റൂബിയോ ഗുജറാത്തിലെ ജാംനഗറിലുള്ള റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസിൻ്റെ എണ്ണ ശുദ്ധീകരണശാല സന്ദർശിച്ചു. റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ചെയർമാൻ മുകേഷ് അംബാനിയുമായി അദ്ദേഹം കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. ഇന്ത്യയിലെ അമേരിക്കൻ അംബാസഡർ സെർജിയോ ഗോറും അദ്ദേഹത്തിനൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ റിഫൈനറിയിലെ ഈ സന്ദർശനത്തിന് വലിയ വാണിജ്യ പ്രാധാന്യമാണുള്ളത്. ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി വ്യാപാര ബന്ധവും നയതന്ത്ര ബന്ധവും കൂടുതൽ ദൃഢമാക്കുന്നതിൻ്റെ സൂചന കൂടിയാണിത്. കനത്ത സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളോടെയാണ് സന്ദർശനം പൂർത്തിയാക്കിയത്.
പുതിയ ഊർജ പദ്ധതികളും ചർച്ചയായി
റിലയൻസിൻ്റെ എണ്ണ ശുദ്ധീകരണശാലയ്ക്ക് പുറമെ പുതിയ ഊർജ പദ്ധതികളും നിർമാണത്തിലിരിക്കുന്ന ഡാറ്റാ സെൻ്ററുകളും മാർക്കോ റൂബിയോ സന്ദർശിച്ചു. ആഗോള ഊർജ മേഖലയിലെ മാറ്റങ്ങൾ, പരമ്പരാഗതവും പുതിയതുമായ ഊർജ മേഖലകളിലെ നിക്ഷേപ സാധ്യതകൾ, സാങ്കേതികവിദ്യ, ഡിജിറ്റൽ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവയായിരുന്നു പ്രധാന ചർച്ചാവിഷയങ്ങൾ. അമേരിക്കൻ കമ്പനികളുമായി ചേർന്ന് ഊർജം, എൻജിനിയറിങ്, നൂതന ഉത്പാദനം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ സഹകരിക്കാനുള്ള സാധ്യതകളും ഇരുപക്ഷവും ചർച്ച ചെയ്തു. ജാംനഗറിനെ നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യയുടെയും ഉത്പാദനത്തിൻ്റെയും ആഗോള കേന്ദ്രമാക്കി വികസിപ്പിക്കാനുള്ള റിലയൻസിൻ്റെ ദീർഘകാല കാഴ്ചപ്പാട് മുകേഷ് അംബാനി പങ്കുവച്ചു.
ടെക്സസിലെ വൻ നിക്ഷേപം
അമേരിക്കയിലെ ടെക്സസിൽ പുതിയ എണ്ണ ശുദ്ധീകരണശാലയ്ക്കായി റിലയൻസ് വൻ നിക്ഷേപം നടത്താൻ ഒരുങ്ങുകയാണ്. അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പ്രഖ്യാപിച്ച 300 ബില്യൺ ഡോളറിൻ്റെ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ നിക്ഷേപം. 50 വർഷത്തിന് ശേഷം അമേരിക്കയിൽ വരുന്ന ആദ്യത്തെ പുതിയ എണ്ണ ശുദ്ധീകരണശാലയാണിത്. ഊർജ മേഖലയിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സഹകരണം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുന്നതിനുള്ള വലിയ ചുവടുവയ്പ്പായാണ് ഈ സന്ദർശനത്തെ വിലയിരുത്തുന്നത്. വെനസ്വേലയിൽ നിന്നുള്ള അസംസ്കൃത എണ്ണ കൂടുതൽ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും ചർച്ചയായി. ആഗോള ഊർജ വിപണിയിൽ ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും തമ്മിലുള്ള പങ്കാളിത്തത്തിൽ ഈ സന്ദർശനം പുതിയൊരു അധ്യായം തുറക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
പ്രതിപക്ഷ വിമർശനം
അതേസമയം, മാർക്കോ റൂബിയോയുടെ സന്ദർശനത്തിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷം വിമർശനവുമായി രംഗത്തെത്തി. രാജ്യതലസ്ഥാനമായ ന്യൂഡൽഹി സന്ദർശിക്കാതെ, മുകേഷ് അംബാനി അടക്കമുള്ള ബിസിനസുകാരുമായി മാത്രം ചർച്ചകൾ നടത്തിയതാണ് പ്രതിപക്ഷ വിമർശനത്തിന് വഴിവച്ചത്. ജാംനഗറിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുൻപ് അദ്ദേഹം മുംബൈയിൽ വച്ച് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ്. ജയശങ്കറുമായി സുപ്രധാന ഉഭയകക്ഷി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു. ഊർജ സുരക്ഷയും പ്രതിരോധ സഹകരണവുമായിരുന്നു അവിടെ പ്രധാന ചർച്ചാവിഷയം.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സന്ദർശനത്തിന് ശേഷം മുകേഷ് അംബാനിയും മകൻ അനന്ത് അംബാനിയും ചേർന്നാണ് മാർക്കോ റൂബിയോയെ ജാംനഗർ വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിച്ച് യാത്രയാക്കിയത്. അനന്ത് അംബാനി തന്നെയാണ് കാർ ഓടിച്ച് അതിഥിയെ വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിച്ചത്. റിലയൻസിൻ്റെ വന്യജീവി സംരക്ഷണ കേന്ദ്രമായ വൻതാരയും ഹരിത ഊർജ പ്ലാൻ്റുകളും സന്ദർശിച്ച ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം മടങ്ങിയത്.
Also Read: തിരുവനന്തപുരത്ത് ട്രെയിൻ പാളം തെറ്റി; കന്യാകുമാരി റൂട്ടിൽ ഗതാഗതം പൂർണമായും സ്തംഭിച്ചു