യുഎസ് ഊർജ്ജ നയതന്ത്രം: മാർക്കോ റൂബിയോ ഇന്ന് ഗുജറാത്തിൽ, മുകേഷ് അംബാനിയുമായി ചർച്ച
ഇന്ത്യയുടെ സഹായത്തോടെ വെനസ്വേലയിലെ ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഉൽപ്പാദനം വർധിപ്പിക്കാൻ അമേരിക്ക കാണിക്കുന്ന താൽപ്പര്യം വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാർക്കോ റൂബിയോയുടെ ഇന്നത്തെ ജാംനഗർ സന്ദർശനം.
Published : October 21, 2026 at 1:07 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഇറാനിലെയും യെമനിലെയും സംഘർഷങ്ങൾ മൂലം എണ്ണ വ്യാപാരത്തിൽ തടസങ്ങൾ നേരിടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിർണായക ചർച്ച. ഇന്ത്യയുടെ സഹായത്തോടെ വെനസ്വേലയിലെ ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഉൽപ്പാദനം വർധിപ്പിക്കാൻ അമേരിക്ക കാണിക്കുന്ന താൽപ്പര്യം വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാർക്കോ റൂബിയോയുടെ ഇന്നത്തെ ജാംനഗർ സന്ദർശനം.
ഇന്ത്യയെ ഒരു "റിഫൈനിങ് സൂപ്പർപവർ" (എണ്ണ ശുദ്ധീകരണ രംഗത്തെ വൻശക്തി) എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് മാർക്കോ റൂബിയോ ജാംനഗറിലെ റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസിൻ്റെ റിഫൈനറി സമുച്ചയം സന്ദർശിക്കുന്നത്.
അത്യാധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യയും വൻതോതിൽ എണ്ണ ശുദ്ധീകരിക്കാനുള്ള ശേഷിയുമുള്ള ഈ കേന്ദ്രത്തിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹം റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ചെയർമാനും മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറുമായ മുകേഷ് അംബാനിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകള്. ജാംനഗർ പ്രാദേശിക ഭരണകൂടം, പൊലീസ് വിഭാഗം, റിലയൻസ് മാനേജ്മെൻ്റ് എന്നിവർ ചേർന്ന് വിപുലവും കർശനവുമായ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.
US Secretary Of State Meets Jaishankar In Mumbai, Both Leaders Reaffirm Advancing US-India Strategic Partnership #MarcoRubio #SJaishankar #IndiaUSRelations #MumbaiSummit #StrategicPartnership #ForeignPolicy Live Update: https://t.co/1pJwz9gDsS https://t.co/JnVDOwV4tj— ETV Bharat (@ETVBharatEng) October 20, 2026
വെനസ്വേലയിലെ എണ്ണ ഉൽപ്പാദനം പ്രതിദിനം 1.2 ദശലക്ഷം ബാരലിൽ നിന്ന് 1.5 ദശലക്ഷം ബാരലായി ഉയർത്താൻ അമേരിക്ക ശ്രമിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഈ സന്ദർശനത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്ന് നിരീക്ഷകർ വിലയിരുത്തുന്നു. ലാറ്റിനമേരിക്കൻ രാജ്യമായ വെനസ്വേലയുടെ എണ്ണ വ്യവസായത്തിൽ നിക്ഷേപം കൊണ്ടുവരാനും അമേരിക്ക സജീവമായി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ വർഷം ജനുവരിയിൽ വെനസ്വേലൻ പ്രസിഡൻ്റ് നിക്കോളാസ് മഡുറോയെ പുറത്താക്കിയതിന് ശേഷം, വെനസ്വേലയുടെ എണ്ണ വിഭവങ്ങളുടെ മേൽനോട്ടം അമേരിക്കയാണ് വഹിക്കുന്നത്.
വെനസ്വേലയിലെ എണ്ണ വിതരണം വർധിപ്പിക്കുന്നതിന് ഇന്ത്യയുടെ സഹായം തേടുന്നതിൽ അമേരിക്ക എത്രത്തോളം ഗൗരവമായി ചിന്തിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ തെളിവാണ് ഉന്നതതല ഉദ്യോഗസ്ഥനായ മാർക്കോ റൂബിയോയുടെ ഈ സന്ദർശനം. അമേരിക്കയ്ക്ക് പുറത്ത് വെനസ്വേലൻ ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാങ്ങുന്ന കമ്പനിയാണ് റിലയൻസ്. വെനസ്വേലൻ എണ്ണ സംസ്കരണത്തെക്കുറിച്ച് റിലയൻസുമായി ചർച്ച ചെയ്യുമെന്ന് ബുധനാഴ്ച അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
"ഞങ്ങൾ നേരത്തെയും അവരുമായി ഇക്കാര്യം സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് തടസമെന്നും, എന്തൊക്കെ അവസരങ്ങളുണ്ടെന്നും ഞങ്ങൾ പരിശോധിക്കും. ചർച്ച എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന് നോക്കാം. വെനസ്വേലയിൽ മുൻപ് സാന്നിധ്യമുണ്ടായിരുന്നതും, മികച്ച എണ്ണ ശുദ്ധീകരണ ശേഷിയുള്ളതുമായ ഒരു കമ്പനിയാണ് റിലയൻസ്." മുൻ പ്രസിഡൻ്റ് നിക്കോളാസ് മഡുറോയെ അമേരിക്ക പുറത്താക്കിയതിന് ശേഷം, വെനസ്വേലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കുന്നത് മാർക്കോ റൂബിയോയാണ്.
ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ എണ്ണ ശുദ്ധീകരണ കേന്ദ്രമാണ് ജാംനഗറിലെ റിഫൈനറി. പ്രതിദിനം ഏകദേശം 1.4 ദശലക്ഷം ബാരൽ ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഇവിടെ സംസ്കരിക്കുന്നു. വെനസ്വേലയിൽ നിന്നുള്ള ഹെവി (heavy) എക്സ്രാ ഹെവി (extra-heavy) ക്രൂഡ് ഓയിലും ഇവിടെ സംസ്കരിക്കും. അമേരിക്കയും റിലയൻസും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കൂടുതൽ ശക്തമായി വരികയാണെന്നതിനുള്ള സൂചനകൂടിയാണിത്.
ഇന്ത്യ-അമേരിക്ക ബന്ധത്തിൽ 'ഊർജ്ജ നയതന്ത്രം' (Energy diplomacy) ഒരു പ്രധാന മേഖലയായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. റഷ്യയെ ആശ്രയിച്ചുള്ള എണ്ണ ഇറക്കുമതി കുറയ്ക്കാനും വെനിസ്വേലയിൽ നിന്നുള്ള എണ്ണ ഇറക്കുമതി വർധിപ്പിക്കാനും ഇന്ത്യ തയാറാകണമെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
ഇറാനിലും യെമനിലും യുദ്ധം നടക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, എണ്ണ വിതരണ സ്രോതസുകൾ വൈവിധ്യവത്കരിക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയുടെ വൻതോതിലുള്ള എണ്ണ ശുദ്ധീകരണ ശേഷിക്ക് എപ്രകാരം പങ്കുവഹിക്കാനാകുമെന്ന് പരിശോധിക്കാനുള്ള അവസരമായിരിക്കും തൻ്റെ ജാംനഗർ സന്ദർശനമെന്ന് മാർക്കോ റൂബിയോ പറഞ്ഞു.
Also Read: 'വിദേശ രാജ്യങ്ങളെ പോലെ ഇന്ത്യയിലും ഭരണമാറ്റത്തിന് ശ്രമം, പക്ഷെ വിജയിക്കില്ല': മോഹൻ ഭാഗവത്