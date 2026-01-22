മാവോയിസ്റ്റ് കേന്ദ്രകമ്മിറ്റി അംഗം അനൽ ദാ കൊല്ലപ്പെട്ടു; സുരക്ഷാസേന വധിച്ചത് എട്ട് മാവോയിസ്റ്റുകളെ
സുരക്ഷാസേനയും മാവോയിസ്റ്റുകളും തമ്മില് നടന്ന കടുത്ത വെടിവെയ്പ്പിനൊടുവിലാണ് എട്ടു മൃതദേഹങ്ങള് കണ്ടെടുത്തതെന്ന് പൊലീസ് ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചു.
Published : January 22, 2026 at 4:02 PM IST
റാഞ്ചി: ഝാര്ഖണ്ഡിലെ പശ്ചിമ സിങ്ഭൂം ജില്ലയിലെ സാനന്ദ വനമേഖലയിലുണ്ടായ ശക്തമായ ഏറ്റുമുട്ടലില് ഒരു കോടി രൂപ തലയ്ക്ക് വിലയിട്ടിരുന്ന ഉന്നത നേതാവടക്കം എട്ടു മാവോയിസ്റ്റുകളെ സുരക്ഷാസേന വധിച്ചു. വ്യാഴാഴ്ച ചൈബാസയിലെ കിരിബുരു പൊലീസ് സ്റ്റേഷന് പരിധിയിലുള്ള സാരന്ദ വനമേഖലയിലെ കുംഡിയിലാണ് സംഭവം.
സുരക്ഷാസേനയും മാവോയിസ്റ്റുകളും തമ്മില് നടന്ന കടുത്ത വെടിവെയ്പ്പിനൊടുവിലാണ് എട്ടു മൃതദേഹങ്ങള് കണ്ടെടുത്തതെന്ന് പോലീസ് ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചു. കൊല്ലപ്പെട്ടവരില് കൊടുംകുറ്റവാളിയും മാവോയിസ്റ്റ് കേന്ദ്രകമ്മിറ്റി അംഗവുമായ പതിറാം മാജി എന്ന അനൽ ദാ ഉള്പ്പെട്ടതായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട. സംസ്ഥാനത്തെ മാവോയിസ്റ്റ് പ്രവര്ത്തനങ്ങളുടെ പ്രധാന ആസൂത്രകനായിരുന്ന ഇയാള്ക്കായി സുരക്ഷാ ഏജൻസികള് ദീര്ഘകാലമായി തിരച്ചില് നടത്തിവരികയായിരുന്നു.
ഏറ്റുമുട്ടലിന് ശേഷം വനമേഖലയില് സുരക്ഷാസേനയുടെ നേതൃത്വത്തില് വ്യാപകമായ തിരച്ചില് തുടരുകയാണ്. കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണം ഇനിയും ഉയരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണം പരിശോധനകള്ക്ക് ശേഷം ഉണ്ടാകുമെന്നും മുതിര്ന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര് വ്യക്തമാക്കി.
സാരന്ദയാണ് ഝാര്ഖണ്ഡിലെ നക്സല് കേന്ദ്രം. ഇവിടെ നക്സല് മുക്തമാക്കുക എന്നത് വലിയ തലവേദന തന്നെയാണ്. പൊലീസ് തലയ്ക്ക് ഒരു കോടി രൂപ വിലയിട്ടിരിക്കുന്ന മിസിര് ബെസ്രയാണ് ഇവിടുത്തെ നക്സലുകളുടെ തലവന്. അറുപതോളം നക്സലുകള് ഇദ്ദേഹത്തിന് കീഴില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതില് ഝാര്ഖണ്ഡ് ബിഹാര് സ്പെഷ്യല് ഏര്യ കമ്മിറ്റി അംഗം സുശാന്ത് അടക്കമുള്ളവരുണ്ട്. കൊല്ഹാന് മേഖലയിലാണ് ഇവര് താവളമുറപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. നക്സല് കമാന്ഡര് അജയ് മഹതോയുടെ കീഴില് 25 പേരടങ്ങിയ ഒരു സംഘവും ഇവിടെ പ്രവര്ത്തിക്കുന്നുണ്ട്. പശ്ചിമ സിങ്ഭുവിലാണ് ഇവര് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നത്.
2026 മാര്ച്ചോടെ രാജ്യം പൂര്ണമായി നക്സല് മുക്തമാക്കുമെന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെയും ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷായുടെയും വാഗ്ദാനം. ആന്ധ്രയിലും തെലങ്കാനയിലുമടക്കം നിരവധി ഉന്നത നക്സല് നേതാക്കള് അടുത്തിടെ കീഴടങ്ങിയിരുന്നു. നക്സല് പുനരധിവാസത്തിനായി വമ്പന് പദ്ധതികളാണ് സര്ക്കാര് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത്.
അടുത്ത കാലത്തായി ഝാര്ഖണ്ഡില് നക്സല് വിരുദ്ധ വേട്ട സുരക്ഷാസേന ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു മാസങ്ങളായി സാരണ്ഡ, കൊല്ഹാൻ വനമേഖലകള് കേന്ദ്രീകരിച്ച് സി.ആർ.പി.എഫ് (CRPF), കോബ്ര (CoBRA) കമാൻഡോകള്, ഝാര്ഖണ്ഡ് പൊലീസ് എന്നിവര് സംയുക്തമായി നിരവധി ഓപ്പറേഷനുകളാണ് നടത്തുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വര്ഷം ജൂണില് ഇതേ ജില്ലയിലെ ഗൗണ്ടപ്പ മേഖലയിലുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലില് അഞ്ചു മാവോയിസ്റ്റുകള് കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു.
കൂടാതെ, ചൈബാസയില് മാത്രം നടന്ന വിവിധ ഓപ്പറേഷനുകളിലായി നിരവധി ഐ.ഇ.ഡി (IED) ബോംബുകളും വൻ ആയുധശേഖരവും സേന പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. മുതിര്ന്ന നേതാക്കളായ മിശ്രി ബേസ്ര അടക്കമുള്ളവരെ ലക്ഷ്യമിട്ട് തുടരുന്ന ഈ വേട്ടയാടലുകള് സംസ്ഥാനത്തെ മാവോയിസ്റ്റ് സാന്നിധ്യം പൂര്ണ്ണമായും ഇല്ലാതാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയുള്ളതാണ്. സുരക്ഷാസേനയുടെ ഈ ശക്തമായ ഇടപെടലുകള് മാവോയിസ്റ്റ് സംഘടനകളുടെ ശൃംഖലയെ വന്തോതില് തകര്ത്തിട്ടുണ്ട്.
