ഏറ്റുമുട്ടലിൽ മാവോയിസ്റ്റ് നേതാവ് ഗണേഷ് ഉയികെ ഉൾപ്പെടെ ആറ് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു; മറ്റ് അംഗങ്ങൾക്കായുള്ള തെരച്ചിൽ ശക്തം
ഒഡിഷയിൽ നടന്ന ഏറ്റുമുട്ടലിൽ ആറ് മാവോയിസ്റ്റുകൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു. പ്രധാന മാവോയിസ്റ്റ് നേതാവും കേന്ദ്ര കമ്മറ്റി അംഗവുമായ ഗണേഷ് ഉയികെയെ പൊലീസ് തിരിച്ചറിഞ്ഞു. മറ്റ് അംഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി സുരക്ഷാ സേന.
Published : December 26, 2025 at 2:33 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഉന്നത നേതാവ് ഉൾപ്പെടെ ആറ് മാവോയിസ്റ്റുകൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഒഡീഷയിലെ കാണ്ഡമാൽ ജില്ലയിൽ നടന്ന വെടിവയ്പ്പിലാണ് ആറ് മാവോയിസ്റ്റുകൾ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. മരിച്ചവരിൽ ഒരാൾ പ്രധാന മാവോയിസ്റ്റ് നേതാവും കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗവുമായ ഗണേഷ് ഉയികെ എന്ന ഹനുമന്ദു (69) ആണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു. തെലങ്കാനയിലെ നൽഗൊണ്ട ജില്ലയിലെ ചന്ദൂർ മണ്ഡലത്തിലെ പുല്ലെംല ഗ്രാമനിവാസിയാണ് ഗണേഷ്.
കാണ്ഡമാൽ ജില്ലയിലെ ചകപാഡ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലുള്ള വനങ്ങളിൽ മാവോയിസ്റ്റുകളുടെ നീക്കത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഇൻ്റലിജൻസ് വിവരം ലഭിച്ചിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സംയുക്ത സുരക്ഷാ സേന (എസ്ഒജി, സിആർപിഎഫ്, ബിഎസ്എഫ്) 23 ടീമുകൾ രൂപീകരിച്ച് വനങ്ങളിൽ തെരച്ചിൽ നടത്തി. തുടർന്ന് ഗഞ്ചം ജില്ലയുടെ അതിർത്തിയിലുള്ള ഗാസ്മ വനത്തിൽ വച്ച് എസ്ഒജി സേനയും മാവോയിസ്റ്റുകളും തമ്മിൽ നടന്ന വെടിവയ്പ്പിലാണ് ആറ് മാവോയിസ്റ്റുകൾ കൊല്ലപ്പെട്ടത്.
സംഭവസ്ഥലത്ത് നടത്തിയ തെരച്ചിലിൽ രണ്ട് ഇൻസാസ് റൈഫിളുകളും ഒരു 303 റൈഫിളും പൊലീസ് കണ്ടെടുത്തു. ഗണേഷ് ഒഴികെ മറ്റാരുടെയും വിവരങ്ങൾ ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ബാക്കിയുള്ള മാവോയിസ്റ്റുകൾക്കായി വനങ്ങളിൽ തെരച്ചിൽ ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
തലയ്ക്ക് ഉയർന്ന പ്രതിഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു
പാർട്ടി കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗമായ ഗണേഷ് ഉയികെ ഉൾപ്പെടെ ആറ് മാവോയിസ്റ്റുകൾ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി ഒഡീഷ ഡിജിപി യോഗേഷ് ബഹാദൂർ ഖുറാനിയ പറഞ്ഞു. ബുധനാഴ്ച (ഡിസംബർ 24) രാത്രി ഗുമ്മ വനങ്ങളിൽ നടന്ന വെടിവയ്പ്പിൽ ഛത്തീസ്ഗഡിൽ നിന്നുള്ള ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗം ബാരി എന്ന രാകേഷ്, സ്ക്വാഡ് അംഗം അമൃത് എന്നിവർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി ഡിജിപി നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു.
ഏറ്റുമുട്ടലിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ഗണേഷ് ഉയികെ പഠനത്തിനിടെ ഒളിവിൽ പോയതായ വ്യക്തിയാണെന്ന് പൊലീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഗണേഷിൻ്റെ തലയ്ക്ക് ഉയർന്ന പ്രതിഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഒഡീഷ (1.10 കോടി രൂപ), ഛത്തീസ്ഗഡ് (40 ലക്ഷം രൂപ), ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, തെലങ്കാന (25 ലക്ഷം രൂപ വീതം) എന്നിങ്ങനെയായിരുന്നു പ്രതിഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നത്. പക്ക ഹനുമാന്തു, ഉയികെ ഗണേഷ്, രാജേഷ് തിവാരി, ചാർമു, ഗണേഷ് അന്ന എന്നീ പേരുകളിലും ഗണേഷ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നും പൊലീസ് പറയുന്നു.
നൽഗൊണ്ട ജില്ലയിലെ ചന്ദൂർ മണ്ഡലത്തിലെ പുല്ലെംല ഗ്രാമത്തിലെ പക്ക ചന്ദ്രയ്യയുടെ നാല് മക്കളിൽ മൂത്ത് മകനാണ് ഗണേഷ്. ചന്ദൂരിൽ നിന്ന് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് വരെ പഠിച്ചു. നൽഗൊണ്ടയിലെ എൻജി കോളജിൽ ബിഎസ്സിക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ കോളജിലെ റാഡിക്കൽ സ്റ്റുഡൻ്റ് യൂണിയൻ്റെ (ആർഎസ്യു) ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായിരുന്നു ഗണേഷ്. അക്കാലത്ത് ആർഎസ്യുവും എബിവിപി വിദ്യാർഥി സംഘടനകളും തമ്മിൽ പലപ്പോഴും സംഘർഷങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.
ഈ കാലയളവിൽ 1982 ൽ എബിവിപി നേതാവ് യെച്ചൂരി ശ്രീനിവാസ് കൊല്ലപ്പെട്ടു. തുടർന്ന് ഈ കൊലപാതകത്തിൽ പൊലീസ് ഗണേഷിനെതിരെയാണ് കേസ് എടുത്തത്. ശേഷം ബിരുദ പഠനം പാതിവഴിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ച് ഒളിവിൽ പോയി. മൂന്ന് വർഷം മുൻപ് മാതാപിതാക്കൾ മരിച്ചിട്ടും കാണാൻ എത്തിയില്ലെന്നും പൊലീസ് പറയുന്നു.
പീപ്പിൾസ് വാർ പാർട്ടി ദേശീയ സെക്രട്ടറി കൊണ്ടപ്പള്ളി സീതാരാമയ്യയുടെ നിർദേശപ്രകാരമാണ് ഗണേഷ് ഒളിവിൽ പോയതെന്നാണ് പൊലീസിന് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. തുടക്കത്തിൽ ഒരു കേഡർ അംഗമായി ഗ്രൂപ്പിൽ ചേരുകയും ഒടുവിൽ ഒരു കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗത്തിൻ്റെ തലത്തിലേക്ക് ഉയരുകയും ചെയ്തു. ഒഡീഷ, തെലങ്കാന, ആന്ധ്രാപ്രദേശ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ മാവോയിസ്റ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി. ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ നിരവധി അക്രമ സംഭവങ്ങളിലും ഗണേഷിന് പങ്കുണ്ട്.
മാവോയിസ്റ്റ് നേതാവ് നമ്പാല കേശവ് റാവുവിൻ്റെ മരണശേഷം ഗണേഷ് ഒഡീഷ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗമായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുകയും ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ചുമതല വഹിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നും പൊലീസ് കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു.
മാവോയിസ്റ്റ് രഹിത ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള പ്രധാന ചുവടുവയ്പ്പ്: അമിത് ഷാ
ആറ് മാവോയിസ്റ്റുകൾ കൊല്ലപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിൽ മാവോയിസ്റ്റ് രഹിത ഇന്ത്യ കൈവരിക്കുന്നതിനുള്ള നിർണായക ചുവടുവയ്പ്പാണിതെന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ എക്സിൽ കുറിച്ചു. 2026 മാർച്ച് 31 ഓടെ രാജ്യത്ത് നിന്ന് മാവോയിസത്തെ പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാതാക്കും അദ്ദേഹം ആവര്ത്തിച്ചു.
3 ജില്ലകൾ 377 ക്യാമ്പുകൾ: മാവോയിസ്റ്റ് വേട്ട ശക്തം
കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിശ്ചയിച്ച സമയപരിധി അവസാനിക്കാൻ മൂന്ന് മാസം മാത്രം ശേഷിക്കെ ശേഷിക്കുന്ന മാവോയിസ്റ്റുകളെക്കുറിച്ച് അനിശ്ചിതത്വം നിലനിൽക്കുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ സുരക്ഷാ സേനകൾ തെരച്ചിൽ ശക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി മാവോയിസ്റ്റുകളുടെ ശക്തികേന്ദ്രമായ ഛത്തീസ്ഗഡിലെ ദണ്ഡകാരണ്യ വനത്തിൽ സേന ആക്രമണം ആരംഭിച്ചു.
കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷത്തിനുള്ളിൽ അറുപത്താറായിരത്തിലധികം സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയാണ് വിന്യസിച്ചത്. മാവോയിസ്റ്റുകളുടെ പ്രദേശങ്ങൾ തന്ത്രപരമായി വളയുകയാണ്. ഓരോ അഞ്ച് കിലോമീറ്ററിലും ക്യാമ്പ് സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് ക്രമീകരണങ്ങൾ നടത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇതുവരെ 377 ക്യാമ്പുകൾ സ്ഥാപിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ഏഴ് വർഷത്തിനിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്യാമ്പുകൾ ഈ വർഷം മാത്രമാണ് സ്ഥാപിച്ചത്. 2019 ൽ 24 ക്യാമ്പുകൾ മാത്രമായിരുന്നു സ്ഥാപിച്ചിരുന്നത്.
നിലവിൽ ആകെ 18 ജില്ലകളിലാണ് മാവോയിസ്റ്റുകൾ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒക്ടോബർ ആയപ്പോഴേയ്ക്കും അവരുടെ സാന്നിധ്യം ബിജാപൂർ, സുക്മ, നാരായൺപൂർ ജില്ലകളിൽ മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തി. ഈ വർഷം മാത്രം രണ്ടായിരത്തിലധികം മാവോയിസ്റ്റുകൾ കീഴടങ്ങുകയും ചെയ്തു. ആയിരം പേരെ അറസ്റ്റും ചെയ്തു. ഏറ്റുമുട്ടലുകളിൽ 335 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു.
ഇപ്പോഴും പോരാടാൻ കഴിവുള്ള മാവോയിസ്റ്റുകളുടെ എണ്ണം 500 കവിയാൻ സാധ്യതയില്ലെന്നാണ് പൊലീസിൻ്റെ കണക്ക്. ഇതിൽ ഉന്നത നേതാക്കളും ഉൾപ്പെടുന്നു. സേനയുടെ ശക്തമായ സുരക്ഷാ നടപടികളും തുടർച്ചയായ തെരച്ചിലും ക്യാമ്പുകളും കാരണം മാവോയിസ്റ്റുകൾ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത ദിനംപ്രതി കുറഞ്ഞുവരികയാണെന്നും പൊലീസ് പറയുന്നു. ഓരോ ക്യാമ്പിന് ചുറ്റും 20 കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ തെരച്ചിൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. അതിനാൽ അവർ രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചാൽ പിടിക്കപ്പെടുമെന്ന് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാണ് എന്നും പൊലീസ് കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു.
Also Read: മൊബൈൽ ഫോണിനെ ചൊല്ലി തർക്കം; കലാശിച്ചത് കൊലപാതകത്തിൽ, ഒരാൾ കുത്തേറ്റ് മരിച്ചു