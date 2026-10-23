തലയ്ക്ക് ഏഴ് ലക്ഷം രൂപ! ജാർഖണ്ഡിൽ നിന്നുള്ള മാവോയിസ്റ്റ് നേതാക്കൾ പൊലീസിൽ കീഴടങ്ങി
വെള്ളിയാഴ്ച കൊൽക്കത്ത പൊലീസ് ആസ്ഥാനമായ ലാൽബസാറിൽ എത്തി പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് മാവോയിസ്റ്റ് നേതാക്കളായ മംഗളും മാലതിയും കീഴടങ്ങിയത്.
Published : October 23, 2026 at 2:47 PM IST
കൊൽക്കത്ത: ദീര്ഘകാലമായി ഒളിവില് കഴിഞ്ഞിരുന്ന മാവോയിസ്റ്റ് നേതാക്കളായ മംഗളും മാലതിയും സായുധ പോരാട്ടം ഉപേക്ഷിച്ച് ഒടുവിൽ പൊലീസിൽ കീഴടങ്ങി. സംസ്ഥാനത്തെ മാവോയിസ്റ്റ് ഭീഷണി തടയുന്നതിനുള്ള കൊൽക്കത്ത പൊലീസിൻ്റെ ശ്രമങ്ങൾക്കാണ് ഈ കീഴടങ്ങലിലൂടെ വിജയം കണ്ടത്. വെള്ളിയാഴ്ച കൊൽക്കത്ത പൊലീസ് ആസ്ഥാനമായ ലാൽബസാറിൽ എത്തി മുതിർന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് മാവോയിസ്റ്റ് നേതാക്കൾ കീഴടങ്ങിയത്. ഈ സംഭവവികാസം സംസ്ഥാനത്തിനകത്തും രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ആശ്വാസം പകരുന്നതാണ്.
മാവോയിസ്റ്റ് നേതാവ് മംഗളിൻ്റെ തലയ്ക്ക് അഞ്ച് ലക്ഷവും രൂപ ഇനാമും മാലതിയുടെ തലയ്ക്ക് ജാർഖണ്ഡ് പൊലീസ് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ഇനാമും പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. മൊത്തത്തിൽ, ഈ രണ്ട് പ്രമുഖ നേതാക്കളെയും പിടികൂടുന്നവർക്ക് ഏഴ് ലക്ഷം രൂപയാണ് ഇനാം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നത്.
"ആയുധമെടുക്കുന്നത് സമൂഹത്തിന് ഒരു തരത്തിലും ഗുണം ചെയ്യില്ല. ഈ പാതയിലൂടെ നാശവും രക്തച്ചൊരിച്ചിലും അല്ലാതെ മറ്റൊന്നും നേടാനാവില്ല. ഈ തിരിച്ചറിവോടെയാണ് അക്രമത്തിൻ്റെ പാത ഉപേക്ഷിച്ച് ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ച് മടങ്ങാനും കീഴടങ്ങാനും ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചത്." കീഴടങ്ങലിനുശേഷം, മാവോയിസ്റ്റ് നേതാവ് മംഗൾ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. നിരവധി അട്ടിമറി പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ക്രിമിനൽ കേസുകളിലും ഇരുവരും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് പൊലീസ് വൃത്തങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
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പ്രത്യേകിച്ച്, പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ പശ്ചിം മേദിനിപൂർ ജില്ലയിലെ സാൽബോണി പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ മംഗളിനെതിരെ നിരവധി ഗുരുതരമായ കുറ്റങ്ങൾ നിലവിലുണ്ട്. സാൽബോണി ഉൾപ്പെടെ ജംഗൽമഹൽ മേഖലയിലുടനീളം മുമ്പ് നടന്ന വിവിധ മാവോയിസ്റ്റ് ആക്രമണങ്ങളിൽ മംഗളിന് നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ പങ്കുണ്ടെന്നാണ് സംശയിക്കുന്നത്.
കൊൽക്കത്ത പൊലീസ് കമ്മീഷണർ അജയ് നന്ദ ഒ പ്രത്യേക പത്രസമ്മേളനത്തിൽ ഈ കീഴടങ്ങലിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നൽകി. പശ്ചിമ ബംഗാളിലെയും മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും വിവിധ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിലായി മംഗളിൻ്റെയും മാലതിയുടെയും പേരിൽ ഒന്നിലധികം കേസുകളുള്ളതിനാൽ, നിയമപരമായ നടപടിക്രമങ്ങൾക്കനുസൃതമായി തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് കമ്മീഷണർ പറഞ്ഞു.
ജാർഖണ്ഡ് പൊലീസിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പ്രത്യേക സംഘം ഉടൻ തന്നെ കൊൽക്കത്തയിൽ എത്തി അവരെ ലാൽബസാറിൽ വച്ച് ചോദ്യം ചെയ്തേക്കാം. അതേസമയം, സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ സ്ഥാപിത നയങ്ങൾക്കും പുനരധിവാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും അനുസൃതമായി, അവരെ സമൂഹത്തിൻ്റെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് എങ്ങനെ പുനരധിവസിപ്പിക്കാമെന്നും സാധാരണ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ സഹായിക്കാമെന്നും കൊൽക്കത്ത പൊലീസ് ഗൗരവമായി പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്.
ലാൽബസാറിലെ വൃത്തങ്ങൾ പറയുന്നതനുസരിച്ച്, അറസ്റ്റിലായ രണ്ട് മാവോയിസ്റ്റുകളിൽ നിന്ന് വലിയ തോതിൽ തോക്കുകളും വെടിക്കോപ്പുകളും കണ്ടെടുത്തു. കൊൽക്കത്ത പൊലീസിൻ്റെ ഈ നീക്കം മാവോയിസ്റ്റുകളുടെ സായുധ പ്രസ്ഥാനത്തിന് മറ്റൊരു വലിയ തിരിച്ചടി നൽകുമെന്നാണ് സുരക്ഷാ വിദഗ്ധർ വിശ്വസിക്കുന്നത്. അതേസമയം, ജംഗൽമഹൽ മേഖലയിലെ മറ്റ് തീവ്രവാദികൾക്ക് അക്രമം ഉപേക്ഷിച്ച് ആരോഗ്യകരമായ ഒരു സാധാരണ ജീവിതത്തിലേക്ക് മടങ്ങാനുള്ള വഴി തുറന്നുകിടക്കുന്നുവെന്ന ശക്തമായ സന്ദേശവും ഈ കീഴടങ്ങൽ സമൂഹത്തിന് നൽകുന്നു.
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