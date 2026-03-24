25 ലക്ഷം തലയ്ക്ക് വിലയുള്ള നേതാവ്; പപ്പാ റാവുവും 17 മാവോയിസ്റ്റുകളും കീഴടങ്ങാൻ ഒരുങ്ങുന്നു
Published : March 24, 2026 at 1:44 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: വെസ്റ്റ് ബസ്തർ ഡിവിഷൻ കമാൻഡറും മുതിർന്ന മാവോയിസ്റ്റ് നേതാവുമായ പപ്പാ റാവു എന്ന സുന്നം ചന്ദ്രയ്യ കീഴടങ്ങാൻ തയാറാണെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. പപ്പാ റാവുവിനൊപ്പം 17 മാവോയിസ്റ്റുകൾ കൂടി ബിജാപുർ എസ്പിക്ക് മുമ്പാകെ കീഴടങ്ങുമെന്നാണ് സൂചന. ഇതിനായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഛത്തീസ്ഗഡിലെ നാഷണൽ പാർക്ക് വനമേഖലയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്.
തലയ്ക്ക് 25 ലക്ഷം രൂപ വിലയിട്ടിട്ടുള്ള നേതാവാണ് പപ്പാ റാവു. ഇയാളെ കണ്ടെത്താൻ സുരക്ഷ സേന വനമേഖലയിൽ പ്രത്യേക കോമ്പിങ് ഓപ്പറേഷൻ ഊർജിതമാക്കിയിരുന്നു. കീഴടങ്ങൽ സംബന്ധിച്ച് മുതിർന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇതുവരെ ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവന നടത്തിയിട്ടില്ല. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെയും കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷായുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ നക്സലിസത്തിന് എതിരായ പോരാട്ടം ശക്തമായി തുടരുകയാണെന്ന് ഛത്തീസ്ഗഡ് മുഖ്യമന്ത്രി വിഷ്ണുദേവ് സായ് വ്യക്തമാക്കി. ഇതിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്ത് പ്രകടമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. നക്സലിസം പൂർണമായി ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള സമയപരിധി അടുക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പപ്പാ റാവുവിനെപ്പോലുള്ള പ്രമുഖ കമാൻഡർമാരുടെ കീഴടങ്ങൽ സർക്കാരിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള മികച്ച സൂചനയാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ബിജാപുരിലെ മാവോയിസ്റ്റ് വേട്ട
ഛത്തീസ്ഗഡിലെ ബിജാപുർ ജില്ലയിൽ അടുത്തിടെ നടന്ന ഏറ്റുമുട്ടലിൽ എട്ട് ലക്ഷം രൂപ തലയ്ക്ക് വിലയിട്ടിരുന്ന മുതിർന്ന മാവോയിസ്റ്റ് കമാൻഡർ ഉധം സിങ് കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. നിരോധിത സംഘടനയായ സിപിഐ മാവോയിസ്റ്റ് സൗത്ത് ബസ്തർ ഡിവിഷനിലെ ഡിവിഷനൽ കമ്മിറ്റി അംഗമായിരുന്നു ഇയാൾ. മേഖലയിലെ മാവോയിസ്റ്റ് നീക്കങ്ങളുടെ പ്രധാന സൂത്രധാരനായിരുന്നു ഉധം സിങ്. സൗത്ത് ബസ്തർ ഡിവിഷനിലെ പ്ലാറ്റൂൺ നമ്പർ 13ൻ്റെയും ജാഗുർഗുണ്ട ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെയും ചുമതലക്കാരനായിരുന്ന ഇയാൾ സുരക്ഷ സേനയുടെ പിടികിട്ടാപ്പുള്ളികളുടെ പട്ടികയിൽ മുൻനിരയിലായിരുന്നു.
തരിം പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലെ ചിന്നഗല്ലൂർ വനമേഖലയിൽ ഉധം സിങ്ങും സംഘവും തമ്പടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന രഹസ്യവിവരത്തെ തുടർന്നാണ് സുരക്ഷ സേന ഓപ്പറേഷൻ ആരംഭിച്ചത്. ഡിസ്ട്രിക്ട് റിസർവ് ഗാർഡ് (ഡിആർജി), സിആർപിഎഫിൻ്റെ പ്രത്യേക കമാൻഡോ വിഭാഗമായ കോബ്ര, സ്പെഷൽ ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് (എസ്ടിഎഫ്) എന്നിവർ സംയുക്തമായാണ് വനത്തിൽ തെരച്ചിൽ നടത്തിയത്. മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട പോരാട്ടത്തിനൊടുവിൽ ഉധം സിങ്ങിൻ്റെ മൃതദേഹവും എകെ 47 തോക്കും തിരകളും മറ്റ് സ്ഫോടകവസ്തുക്കളും സേന കണ്ടെടുത്തു. 2002ൽ മാവോയിസ്റ്റ് സംഘടനയിൽ ചേർന്ന ഉധം സിങ് കഴിഞ്ഞ രണ്ടുപതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി ഛത്തീസ്ഗഡ്-തെലങ്കാന അതിർത്തിയിൽ സജീവമായിരുന്നു.
കീഴടങ്ങൽ നയം ഊർജിതം
മാവോയിസ്റ്റുകളെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച പുനരധിവാസ നയം വലിയ മാറ്റങ്ങളാണ് ബസ്തർ മേഖലയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. കീഴടങ്ങുന്നവർക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായവും തൊഴിലും ഉറപ്പാക്കുന്നതാണ് സർക്കാരിൻ്റെ പുതിയ നയം. ആയുധം ഉപേക്ഷിച്ച് കീഴടങ്ങാൻ പൊലീസ് നിരന്തരം അഭ്യർഥന നടത്തുന്നുണ്ട്.
ഈ വർഷം മാത്രം നിരവധി മാവോയിസ്റ്റുകളാണ് ബിജാപുർ, സുകുമ, ദന്തേവാഡ ജില്ലകളിൽ സുരക്ഷ സേനയ്ക്ക് മുമ്പാകെ ആയുധം വച്ച് കീഴടങ്ങിയത്. കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ സംയുക്ത നീക്കങ്ങളിലൂടെ അടുത്തവർഷം മാർച്ചോടെ രാജ്യത്ത് നക്സലിസം പൂർണമായി ഇല്ലാതാക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി മാവോയിസ്റ്റ് സ്വാധീന മേഖലകളിൽ സുരക്ഷ സേനയുടെ പുതിയ ക്യാമ്പുകൾ തുറക്കുകയും അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം വേഗത്തിലാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
