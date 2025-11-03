43 വർഷത്തെ ഒളിവ്; മാവോയിസ്റ്റ് നേതാവ് ഹൻമന്തു കീഴടങ്ങണം, 'നിങ്ങൾ പോരാടിയത് മതി: കുടുംബാംഗങ്ങൾ
ഒഡീഷയിലെ കാട്ടിൽ പോയി കണ്ടിട്ടും കണ്ടെത്താനാകാത്തതിനെത്തുടർന്ന് വീഡിയോ സന്ദേശവും കത്തും പുറത്തുവിട്ടു. പഴയ സഹപ്രവർത്തകർ കീഴടങ്ങിയ സാഹചര്യത്തിൽ പോരാട്ടം മതിയാക്കി മടങ്ങിയെത്താനാണ് ബന്ധുക്കളുടെ അപേക്ഷ.
Published : November 3, 2025 at 6:47 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: മാവോയിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിൽ കീഴടങ്ങുന്നവരുടെ എണ്ണം വർധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, മുതിർന്ന നേതാക്കളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ വികാരപരമായ അഭ്യർഥനകളുമായി പൊതുരംഗത്തേക്ക് വരുന്നു. നാല് പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി ഒളിവിൽ കഴിയുന്ന മുതിർന്ന മാവോയിസ്റ്റ് നേതാവും കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗവുമായ പാക ഹൻമന്തുവിൻ്റെ (ഉകെ ഗണേഷ്) ബന്ധുക്കളാണ് അദ്ദേഹത്തോട് ആയുധം വച്ച് കീഴടങ്ങാൻ അപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഒഡീഷ കാട്ടിൽ തിരച്ചിൽ; വീഡിയോ സന്ദേശം
ഹൻമന്തു നിലവിൽ ഒഡീഷയിലെ കാണ്ഡമാൽ വനമേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതായിട്ടാണ് ലഭിക്കുന്ന സൂചന. ഇദ്ദേഹത്തെ നേരിൽ കണ്ട് അഭ്യർഥന നടത്താൻ ഭാര്യാസഹോദരനായ പ്രദീപ് മറ്റ് ചിലരോടൊപ്പം അവിടേക്ക് യാത്രയായിരുന്നു. ഒരാഴ്ചയോളം കാത്തിരുന്നിട്ടും ഹൻമന്തുവിനെ കാണാൻ സാധിക്കാതെ വന്നപ്പോൾ അവർ ഒരു വീഡിയോ സന്ദേശവും കത്തും പുറത്തുവിട്ടു. ആയുധം വെടിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചുവരണമെന്ന് അഭ്യർഥിക്കുന്ന ഈ സന്ദേശം അഞ്ച് മിനിറ്റ് ദൈർഘ്യമുള്ളതാണ്.
43 വർഷത്തെ ഒളിവ് ജീവിതം
നൽഗൊണ്ട ജില്ലയിലെ ചന്ദൂർ മണ്ഡലിലുള്ള പുള്ളേംല ഗ്രാമമാണ് ഹൻമന്തുവിൻ്റെ സ്വദേശം. ബിഎസ്സി പഠനകാലത്താണ് അദ്ദേഹം പീപ്പിൾസ് വാർ പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെട്ടത്. പഠനം പാതിവഴിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ച് സായുധ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ചേർന്ന അദ്ദേഹം പല പദവികളിലൂടെയും ഉയർന്ന് മാവോയിസ്റ്റ് സംഘടനയിലെ ഏറ്റവും മുതിർന്ന നേതാക്കളിൽ ഒരാളായി മാറുകയായിരുന്നു. ഹൻമന്തുവിനെ പിടികൂടാൻ സഹായിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നവർക്ക് തെലങ്കാന സർക്കാർ 25 ലക്ഷം രൂപ പാരിതോഷികം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
കുടുംബത്തിൻ്റെ കത്തിലെ വാചകങ്ങൾ
ഹൻമന്തുവിനെഴുതിയ കത്തിൽ കുടുംബാംഗങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ: "നിങ്ങൾ 43 വർഷമായി ജനങ്ങൾക്കുവേണ്ടി പോരാടുകയാണ്. എന്നാൽ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യങ്ങൾ അനുകൂലമല്ല, നിങ്ങളുടെ മുൻ സഹപ്രവർത്തകരിൽ പലരും ഇപ്പോൾ പൊതുസമൂഹത്തിലേക്ക് തിരികെ വന്നു കഴിഞ്ഞു." "നിങ്ങളും ആ വഴി പിന്തുടരണം. കീഴടങ്ങി സാധാരണ ജീവിതം നയിക്കുന്നവർക്ക് തെലങ്കാന സർക്കാർ പൂർണ പിന്തുണ നൽകുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളെ കാണാനാണ് ഞങ്ങൾ ഒഡീഷയിൽ പോയത്, പക്ഷേ കണ്ടെത്താനായില്ല, അതിനാലാണ് ഈ കത്തും വീഡിയോയും അയക്കുന്നത്." "സാധ്യമെങ്കിൽ 90000 95011 എന്ന നമ്പറിൽ ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടണം," ഭാര്യാസഹോദരൻ പ്രദീപ് അഭ്യർഥിച്ചു.
ശാന്തമായ ജീവിതം സ്വപ്നം കണ്ട് കുടുംബം
തങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഹൻമന്തുവിൽ എത്തുമെന്നും അനുകൂലമായി പ്രതികരിക്കുമെന്നും കുടുംബാംഗങ്ങൾ പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിച്ചു. വർഷങ്ങൾ നീണ്ട വനവാസത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹം സുരക്ഷിതനായി വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തി ശാന്തമായ ഒരു ജീവിതം ആരംഭിക്കണമെന്നാണ് കുടുംബം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്.
Also Read:- കാമുകനൊപ്പം കാറില് സംസാരിച്ചിരുന്ന കോളജ് വിദ്യാർഥിനി കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയായി; ഞെട്ടിക്കുന്ന സംഭവം തമിഴ്നാട്ടില്