മഹാരാഷ്ട്രയിൽ മുതിർന്ന മാവോയിസ്റ്റ് നേതാവും 60 കേഡർമാരും കീഴടങ്ങി; തീവ്രവാദ ഭീഷണി കുറയുന്നുവെന്ന് റിപ്പോർട്ട്
മാവോയിസ്റ്റ് നേതാവിൻ്റെ കീഴടങ്ങൽ. തീവ്രവാദ ഭീഷണി കുറയുന്നു എന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ.
Published : October 14, 2025 at 8:37 PM IST
മുംബൈ: മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഗഡ്ചിരോളിയിൽ മുതിർന്ന മോവോയിസ്റ്റ് നേതാവായ സോനു എന്ന മല്ലോജുല വേണുഗോപാൽ റാവുവും 60 കേഡർമാരും പൊലീസിന് കീഴടങ്ങി. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായുടെയും സർക്കാരിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ രാജ്യത്തുടനീളം പൊലീസ് നടത്തിയ തുടർച്ചയായ ഓപ്പറേഷനുകളുടെ ഭാഗമായാണ് സംഘം കീഴടങ്ങിയതെന്ന് ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.
സെപ്റ്റംബറിൽ സോനു ആയുധങ്ങൾ വച്ച് കീഴടങ്ങുമെന്ന് സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പത്രക്കുറിപ്പ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു. കീഴടങ്ങലിന്, ഛത്തീസ്ഗഢിലും രാജ്യത്തിൻ്റെ പലയിടത്തുമുള്ള മാവോയിസ്റ്റ് കേഡറുകളുടെ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ നിന്നും സോനുവിന് കടുത്ത പിന്തുണ ലഭിച്ചിരുന്നു എന്നും വൃത്തങ്ങൾ പറയുന്നു.
കുറച്ച് ആഴ്ചകൾക്കു മുൻപ് ഒരു തെലങ്കാന സ്വദേശിയും മാവോയിസ്റ്റ് പാർട്ടി വിട്ടതായി അഭ്യൂഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. സോനുവിൻ്റേതെന്നാരോപിക്കുന്ന ഒരു കത്തിൽ നിന്ന് തൻ്റെ പാർട്ടി പ്രവർത്തകരോട് ആയുധങ്ങൾ വെച്ച് കീഴടങ്ങി 'സ്വയം രക്ഷിക്കുക' എന്ന ആശയം പങ്കുവച്ചിരുന്നു.
സോനുവിൻ്റെ കീഴടങ്ങലിൽ മോവോയിസ്റ്റ് സംഘടനയുടെ പല മേഖലയിൽ നിന്നും ബ്യൂറോകളിൽ നിന്നും പിന്തുണ ലഭിച്ചു. സോനുവിൻ്റെ നിലപാടുകളെ അവർ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്ന് പൊലീസ് പറയുന്നു.
സോനുവിൻ്റെ ഈ കീഴടങ്ങൽ ഇന്ത്യയിലെ മാവോയിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിന് കനത്ത പ്രഹരമേൽപ്പിക്കും, 2026 ആകുമ്പോഴേക്കും രാജ്യത്ത് നിന്നും പൂർണമായും മാവോയിസം തുടച്ചുനീക്കും എന്ന ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായുടെ ലക്ഷ്യത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ വിജയമാണ് ഈ കീഴടങ്ങലെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു.
തീവ്രവാദ ഭീഷണി കുറയുന്നു
2,000 ത്തിൻ്റെ തുടക്കം മുതൽ ഇന്ത്യൻ ഭരണകൂടം മാവോയിസത്തെ ഇടതുപക്ഷ തീവ്രവാദം (LWE) എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ സംഘടനയെ ഗുരുതരമായ ആഭ്യന്തര ഭീഷണിയായി ഭരണകൂടം തിരിച്ചറിഞ്ഞു. 2010 വരെ ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള 200 ജില്ലകളിൽ, മാവോയിസത്തിൻ്റെ ഭീകര പ്രവൃത്തികൾ വളരെയധികം പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു.
അതിനുശേഷം ഇന്ത്യാ ഗവൺമെൻ്റ് മാവോയിസ്റ്റ് അക്രമങ്ങൾ ബാധിച്ച പ്രദേശങ്ങളിൽ ശക്തമായ സുരക്ഷാ പ്രവർത്തനങ്ങളും വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളും നടത്തി. ഇത് അക്രമത്തിൻ്റെ തീവ്രത കുറക്കുന്നതിന് വഴിയൊരുക്കി.
2025 ഓഗസ്റ്റിൽ പാർലമെൻ്റിൽ ആഭ്യന്തര മാന്ത്രാലയം സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിൽ 2025 ൽ നടത്തിയ സുരക്ഷാ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും പദ്ധതികളുടെയും ഭാഗമായി അക്രമങ്ങൾ കുറഞ്ഞതായി രേഖപ്പെടുത്തി. 2024 ൽ മാവോയിസ്റ്റ് അക്രമ സംഭവങ്ങളും സുരക്ഷാ സേനയുടെ മരണക്കണക്കും 2010 ലെ ഉയർന്ന നിരക്കിൽ നിന്ന് യഥാക്രമം 85 ശതമാനം കുറഞ്ഞതായും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
