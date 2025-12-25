ETV Bharat / bharat

തലയ്‌ക്ക് ഒരു കോടി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്ന മാവോയിസ്‌റ്റ് നേതാവിനെ വധിച്ച് സുരക്ഷാ സേന; നക്‌സലിസത്തെ ഇല്ലാതാക്കുമെന്ന് അമിത് ഷാ

ഒഡിഷയെ നക്‌സലിസത്തിൽ നിന്ന് പൂർണമായും സ്വതന്ത്രമാകുന്നതിൻ്റെ പടിവാതിൽക്കൽ എത്തിയിരിക്കുന്നുവെന്ന് അമിത് ഷാ.

ODISHA GANESH UIKE MAOISTS KILLED NAXAL FREE INDIA
Representative Image (ANI)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 25, 2025 at 8:08 PM IST

ഭുവനേശ്വർ: ഒഡിഷയിൽ സുരക്ഷാ സേനയും മാവോയിസ്റ്റുകളും തമ്മില്‍ നടന്ന വെടിവയ്‌പിൽ 1.1 കോടി രൂപ ഇനാം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്ന മാവോയിസ്‌റ്റ് നേതാവ് ഗണേഷ് ഉയികെയ് കൊല്ലപ്പെട്ടു. സുരക്ഷാ സേനയും മാവോയിസ്റ്റുകളും തമ്മിലുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ മറ്റ് അഞ്ച് മാവോയിസ്‌റ്റുകളും കൊല്ലപ്പെട്ടതായി പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

ഒഡിഷയിലെ നിരോധിത സംഘടനയുടെ തലവനായിരുന്നു മരിച്ച ഗണേഷ് ഉയികെയ് എന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന ഏറ്റിമുട്ടലിൽ ഛത്തീസ്‌ഗഡിൽ നിന്നുള്ള രണ്ട് മാവോയിസ്റ്റുകൾ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി സേന വ്യക്തമാക്കി. മരിച്ചവരിൽ 69 കാരനായ ഗണേഷ് ഉയികെയെ കൂടാതെ പക്കാ ഹനുമന്തു, രാജേഷ് തിവാരി, ചമ്രു, രൂപ എന്നവരും ഉണ്ടെന്ന് പൊലീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. മരിച്ച നാല് പേർ ഛത്തീസ്‌ഗഢിൽ നിന്നുള്ളവരാണെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന ഏറ്റുമുട്ടലിൽ സിപിഐ (മാവോയിസ്റ്റ്) ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗം ബാരി എന്ന രാകേഷ്, ദളം അംഗം അമൃത് എന്നയാളും കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇവരുടെ തലയ്‌ക്ക് 23.65 ലക്ഷം രൂപ ഇനാം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഇതിൽ ഗണേഷ് ഉയികെയ്ക്ക് 1.1 കോടി രൂപയാണ് ഇനാം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നത്. അതേസമയം ഒഡിഷയിലെ മാൽക്കൻഗിരി ജില്ലയിൽ 22 മാവോയിസ്റ്റുകൾ കീഴടങ്ങിയെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

സംഭവത്തിൽ പ്രതികരിച്ച് അമിത് ഷാ

നക്‌സൽ ഫ്രീ ഭാരതിലേക്ക് രാജ്യം അടുത്ത് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ പ്രതികരിച്ചു. സുപ്രധാന നാഴികക്കല്ലാണിതെന്നും അദ്ദേഹം എക്‌സിൽ കുറിച്ചു.

''ഒഡിഷയിലെ കാണ്ഡമാലിൽ നടന്ന ഓപ്പറേഷനിൽ ഗണേഷ് ഉയികെ ഉൾപ്പെടെ ആറ് നക്‌സലൈറ്റുകൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഒഡിഷയെ നക്‌സലിസത്തിൽ നിന്ന് പൂർണമായും സ്വതന്ത്രമാകുന്നതിൻ്റെ പടിവാതിൽക്കൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു. 2026 മാർച്ച് 31ന് മുൻപ് നക്‌സലിസത്തെ ഇല്ലാതാക്കുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യം''- അമിത് ഷാ എക്‌സിൽ കുറിച്ചു.

ആരാണ് ഗണേഷ് ഉയ്കെ?

രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തിരയപ്പെടുന്ന മാവോയിസ്റ്റ് നേതാക്കളിൽ ഒരാളായിരുന്നു മാവോയിസ്റ്റ് കമാൻഡർ ഗണേഷ് ഉയികെ. ഒരു കോടിയിലധികം രൂപയായിരുന്നു ഇയാളുടെ പ്രതിഫലം. ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് ഇയാള്‍ സിപിഐ (മാവോയിസ്റ്റ്) കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയിൽ ചേർന്നത്. നിരവധി മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുടെ മരണത്തിന് കാരണമായ 2013ലെ ഛത്തീസ്‌ഗഡിലെ ജിറാം ഘട്ടി കൂട്ടക്കൊലയ്ക്ക് പിന്നിലെ മുഖ്യസൂത്രധാരനായിരുന്നു ഇയാളെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു.

കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷമായി, ഒഡിഷയിലെ കാണ്ഡമാൽ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരികയാണ് ഉയികെ. മാവോയിസ്റ്റ് അണികൾക്കുള്ളിൽ, പി ഹനുമന്ത എന്ന അപരനാമത്തിലാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. ഇയാളുടെ കൊലപാതകം മാവോയിസ്റ്റ് നേതൃത്വ സംഘടനയ്‌ക്ക് കനത്ത പ്രഹരമായിരിക്കുകയാണ്.

