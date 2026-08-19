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47 കേസുകളിലും കുറ്റവിമുക്തൻ; മാവോയിസ്റ്റ് നേതാവ് ആസാദ് ജയിൽ മോചിതനായി

ഗജപതി ജില്ലയിലെ പർലഖേമുണ്ടി പ്രത്യേക കോടതി അഡീഷണൽ സെഷൻസ് ജഡ്ജി സത്യനാരായണ പാത്രയാണ് ആസാദിനെ വെറുതെവിട്ടുകൊണ്ട് ഉത്തരവിട്ടത്

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ദുന്ന കേശവ റാവു (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 19, 2026 at 10:51 AM IST

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ഭുവനേശ്വർ: വിഎച്ച്പി നേതാവ് സ്വാമി ലക്ഷ്മണാനന്ദ സരസ്വതിയെയും നാല് അനുയായികളെയും വധിച്ച കേസിലെ മുഖ്യപ്രതിയായ മാവോയിസ്റ്റ് നേതാവ് ദുന്ന കേശവ റാവു എന്ന ആസാദിനെ കോടതി വെറുതെവിട്ടു. തെളിവുകളുടെ അഭാവത്തിലാണ് 53കാരനായ ആസാദിനെ ഒഡീഷയിലെ പ്രത്യേക കോടതി കുറ്റവിമുക്തനാക്കിയത്. ഇതോടെ ജാർപഡ സ്പെഷ്യൽ ജയിലിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന ഇദ്ദേഹം ചൊവ്വാഴ്ച വൈകിട്ട് ജയിൽ മോചിതനായി.

കാണ്ഡമാൽ കലാപത്തിന് കാരണമായ കൊലപാതകം
2008 ഓഗസ്റ്റ് 23നാണ് കാണ്ഡമാൽ ജില്ലയിലെ തുമുഡിബന്ദ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലുള്ള ജലേസ്പേട്ട ആശ്രമത്തിൽ വച്ച് സ്വാമി ലക്ഷ്മണാനന്ദ സരസ്വതിയും ഒരു സ്ത്രീയുൾപ്പെടെ നാല് അനുയായികളും കൊല്ലപ്പെട്ടത്. മുഖംമൂടി ധരിച്ചെത്തിയ 20 അംഗ സംഘം ഇവരെ വെടിവച്ചു കൊല്ലുകയായിരുന്നു. ഈ കൊലപാതകത്തെ തുടർന്ന് കാണ്ഡമാലിലും സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലും വലിയ തോതിലുള്ള വർഗീയ കലാപങ്ങൾ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടിരുന്നു. കൃത്യം നടത്തിയ ശേഷം അക്രമികൾ ആശ്രമത്തിൽ നിന്ന് കടന്നുകളഞ്ഞു.

ബൻസാധാര ഡിവിഷനിലെ മാവോയിസ്റ്റുകളാണ് കൊലപാതകം നടത്തിയതെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന ഒഡിയ ഭാഷയിലുള്ള ഒരു കത്ത് ഇവർ ഉപേക്ഷിച്ചിരുന്നു. ഇംഗ്ലീഷിൽ ആസാദ് എന്ന് ഒപ്പിട്ട കത്ത് ഒരു പത്രക്കുറിപ്പിൻ്റെ രൂപത്തിലായിരുന്നുവെന്ന് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. ആശ്രമത്തിലെ അന്തേവാസിയായ ബ്രഹ്മചാരി മദബ് ചൈതന്യ നൽകിയ പരാതിയിലാണ് പൊലീസ് എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. അന്വേഷണത്തിനൊടുവിൽ ആസാദിനെ പ്രതി ചേർക്കുകയും കഴിഞ്ഞ വർഷം ജൂലൈ 17ന് കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.

സംശയം തെളിവാകില്ലെന്ന് കോടതി
ഗജപതി ജില്ലയിലെ പർലഖേമുണ്ടി പ്രത്യേക കോടതി അഡീഷണൽ സെഷൻസ് ജഡ്ജി സത്യനാരായണ പാത്രയാണ് ആസാദിനെ വെറുതെവിട്ടുകൊണ്ട് ഉത്തരവിട്ടത്. സംഭവത്തിൽ കേശവ റാവു പങ്കെടുത്തോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ന്യായമായ സംശയങ്ങളുണ്ടെന്ന് 40 പേജുള്ള വിധിന്യായത്തിൽ കോടതി വ്യക്തമാക്കി. പ്രോസിക്യൂഷൻ ഹാജരാക്കിയ തെളിവുകളിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഈ സംശയം ഉടലെടുക്കുന്നത്. തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രണ്ട് നിഗമനങ്ങളിൽ എത്താൻ കഴിയുമെങ്കിൽ പ്രതിക്ക് അനുകൂലമായ നിലപാടാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. കുറ്റകൃത്യം ക്രൂരമാണെന്ന കാരണത്താൽ മാത്രം സംശയത്തെ തെളിവായി മാറ്റാൻ കോടതിക്ക് കഴിയില്ലെന്നും വിധിയിൽ പറയുന്നു. പൊലീസും ദൃക്സാക്ഷികളും ഉൾപ്പെടെ 22 സാക്ഷികളെ കോടതി വിസ്തരിച്ചതായി സ്പെഷ്യൽ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ പി പ്രസാദ് റാവു അറിയിച്ചു.

47 കേസുകളിലും കുറ്റവിമുക്തൻ
ഒഡീഷയിൽ ആസാദിനെതിരെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത 47 കേസുകളിലും ഇതോടെ അദ്ദേഹം കുറ്റവിമുക്തനായതായി അഭിഭാഷകൻ സ്വരൂപ് കുമാർ പാൽ പറഞ്ഞു. 2025ൽ ഒഡീഷ, ആന്ധ്രാപ്രദേശ് സർക്കാരുകൾ ആസാദിനെതിരെയുള്ള 48 കേസുകൾ വിശദീകരിച്ച് സത്യവാങ്മൂലം നൽകിയിരുന്നു. ഒരു വർഷത്തിനകം വിചാരണ പൂർത്തിയാക്കാൻ സുപ്രീം കോടതി നിർദേശിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കിയത്. ഇതിൽ 36 കേസുകളിലാണ് പർലഖേമുണ്ടി പ്രത്യേക കോടതി ഇപ്പോൾ ആസാദിനെ വെറുതെവിട്ടത്. നേരത്തെ 11 കേസുകളിൽ ഇദ്ദേഹത്തെ കുറ്റവിമുക്തനാക്കിയിരുന്നു. വിഎച്ച്പി നേതാവിനെ വധിച്ചതിന് പുറമെ 2008ൽ 13 പൊലീസുകാർ ഉൾപ്പെടെ 14 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ട നയാഗഡ് പൊലീസ് ആയുധപ്പുര ആക്രമണം, 2006ലെ ആർ ഉദയഗിരി ജയിൽ ആക്രമണം എന്നീ കേസുകളിലും ആസാദ് പ്രതിയായിരുന്നു. തുമുഡിബന്ദ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഇദ്ദേഹത്തിനെതിരെ മറ്റൊരു കൊലപാതക കേസും നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു.

താൻ നിരപരാധിയാണെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടും കേസുകളിൽ വേഗത്തിൽ വിചാരണ ആവശ്യപ്പെട്ടും ആസാദ് ജയിലിൽ പലതവണ നിരാഹാര സമരം നടത്തിയിരുന്നു. തുടർന്നാണ് കേസുകൾ വേഗത്തിൽ തീർപ്പാക്കാൻ പ്രത്യേക കോടതികൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത് പരിഗണിക്കാൻ 2025 മാർച്ചിൽ സുപ്രീം കോടതി ഇരു സംസ്ഥാനങ്ങളോടും നിർദേശിച്ചത്. ഒരു വിചാരണത്തടവുകാരൻ്റെ കേസുകൾ തീർപ്പാക്കാൻ മാത്രമായി സംസ്ഥാനത്ത് പ്രത്യേക കോടതി രൂപീകരിക്കുന്നത് ആദ്യമായാണ്.

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സിപിഎം മാവോയിസ്റ്റ് ഒറീസ സ്റ്റേറ്റ് ഓർഗനൈസിങ് കമ്മിറ്റി അംഗമായിരുന്ന ആസാദ് 2011 മെയ് 18നാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് പൊലീസിന് മുന്നിൽ കീഴടങ്ങിയത്. അതേവർഷം ജൂൺ ഒന്നിന് ഇദ്ദേഹത്തെ ഒഡീഷ പൊലീസിന് കൈമാറി. അന്ന് മുതൽ ജയിലിൽ കഴിയുകയായിരുന്ന ആസാദ്, തൻ്റെ മോചനത്തിൽ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും സഹകരിച്ച എല്ലാവർക്കും നന്ദി അറിയിക്കുന്നതായും ജയിലിന് പുറത്തുവച്ച് മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു.

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TAGGED:

ODISHA SPECIAL COURT VERDICT
DUNNA KESAVA RAO
SWAMI LAXMANANANDA SARASWATI MURDER
KANDHAMAL VIOLENCE 2008
SWAMI LAXMANANANDA SARASWATI

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