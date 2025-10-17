"കാടുകള്ക്ക് ഇനി കവചമാകാന് കഴിയില്ല, നിങ്ങളെത്തന്നെ സംരക്ഷിക്കൂ": മാവോയിസ്റ്റ് നേതാവ് അഷന്ന കീഴടങ്ങി, മുഖ്യധാരയിലേക്ക് കടന്നുവരാന് മറ്റുള്ളവരോട് ആഹ്വാനം
ആയുധം താഴെ വയ്ക്കുന്നതിന് വൈകാരികമായി സംസാരിച്ച് കൊണ്ട് വീഡിയോ ചിത്രീകരിച്ച ശേഷമായിരുന്നു കീഴടങ്ങൽ.
റായ്പൂർ: മാവോയിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിന് വീണ്ടും കനത്ത തിരിച്ചടി. കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗമായ അഷന്ന എന്ന രൂപേഷ് അധികാരികൾക്ക് മുന്നിൽ കീഴടങ്ങി. മുതിർന്ന നേതാവായ രൂപേഷ് അധികാരികള്ക്ക് മുന്നിലെത്തിയത് സമീപ വർഷങ്ങളിൽ രാജ്യത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കീഴടങ്ങലുകളിൽ ഒന്നാണ്.
ആയുധം താഴെ വയ്ക്കുന്നതിന് വൈകാരികമായി സംസാരിച്ച് കൊണ്ട് വീഡിയോ ചിത്രീകരിച്ച ശേഷമായിരുന്നു കീഴടങ്ങൽ. വീഡിയോയിൽ തൊപ്പി ധരിച്ച് ഹിന്ദിയിൽ സംസാരിക്കുന്ന അഷന്നയെ കാണാം. കാടുകൾക്ക് ഇനി എന്നെന്നേക്കുമായി നമ്മെ സംരക്ഷിക്കുന്ന കവചമാവാന് കഴിയില്ലെന്നും മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലുള്ളവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മടങ്ങി ജീവിതം പുനർനിർമ്മിക്കാനുള്ള സമയമാണിതെന്നും വീഡിയോയിൽ പറയുന്നു.
"ഞങ്ങൾ ഈ തീരുമാനമെടുത്തത് ദുഷ്കരമായ സാഹചര്യത്തെ തുടർന്നാണ്. ഞങ്ങളുടെ ചില സഖാക്കൾ ഇപ്പോഴും പോരാടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, പക്ഷേ ഞാൻ അവരോട് അഭ്യർഥിക്കുന്നത് ആദ്യം പരിഗണിക്കേണ്ടത് നമ്മളുടെ സുരക്ഷയാണെന്നാണ്" വീഡിയോയിൽ അഷന്ന പറഞ്ഞു. മാവോയിസ്റ്റ് സമൂഹം മുഖ്യധാരയിലേക്ക് വരേണ്ട സമയമാണിതെന്നും അഷന്ന കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഗ്രാമപശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്ന് നക്സൽ റാങ്കിലേക്ക്
മുളുഗു ജില്ലയിലെ പൊളോണിപ്പള്ളി ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നുള്ള അഷന്നയ്ക്ക് ഐടിഐയും പോളിടെക്നിക് പശ്ചാത്തലവുമുണ്ട്. 1991 ൽ പീപ്പിൾസ് വാർ ഗ്രൂപ്പിൽ ചേർന്നു. 1999 കളിൽ പീപ്പിൾസ് വാർ ആക്ഷൻ ടീമിലെ ഒരു പ്രധാന അംഗമായി മാറി.
2000-ൽ ഹൈദരാബാദിൽ ഐപിഎസ് ഓഫീസർ ചന്ദ്രചൂഡിൻ്റെ കൊലപാതകത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയതായി അഷന്നയ്ക്കെതിരെ കുറ്റം ചുമത്തി. ഇത് സംസ്ഥാന സുരക്ഷാ സേനയെ പിടിച്ചുകുലുക്കിയ ഒരു പ്രധാന സംഭവമായിരുന്നു. മൂന്ന് വർഷത്തിന് ശേഷം, അന്നത്തെ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി എൻ. ചന്ദ്രബാബു നായിഡുവിൻ്റെ വാഹന വ്യൂഹത്തിന് നേരെ അലിപിരിയിൽ നടന്ന ആക്രമണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇയാളുടെ പേര് വീണ്ടും ഉയർന്നുവന്നു.
ഔദ്യോഗിക റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം, മൂന്ന് ഡിവിഷണൽ എക്സിക്യൂട്ടീവുകൾ, അഞ്ച് സോണൽ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ, 20 ഡിവിസി പ്രവർത്തകർ എന്നിവരുൾപ്പെടെ 169 മാവോയിസ്റ്റ് കേഡർമാർ അഷന്നയ്ക്കൊപ്പം കീഴടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അവർ 70 കിലോഗ്രാമിലധികം ആയുധങ്ങൾ അധികാരികൾക്ക് കൈമാറി.
കീഴടങ്ങിയവരെ ഛത്തീസ്ഗഡ് മുഖ്യമന്ത്രി വിഷ്ണു ദിയോ സായ് ഔദ്യോഗികമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്ന പരിപാടി നടക്കും. ഛത്തീസ്ഗഡ്, തെലങ്കാന, ആന്ധ്രപ്രദേശ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ മാവോയിസ്റ്റ് ശൃംഖലയ്ക്കേറ്റ 'ചരിത്രപരമായ പ്രഹരം' എന്നാണ് സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഈ കീഴടങ്ങലിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്.
ഒക്ടോബർ 14 ന്, മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഗഡ്ചിരോളിയിൽ പൊളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗവും മുതിർന്ന മോവോയിസ്റ്റ് നേതാവുമായ സോനു എന്ന മല്ലോജുല വേണുഗോപാൽ റാവു കീഴടങ്ങിയിരുന്നു. മറ്റ് 60 കേഡർമാരോടൊപ്പമാണ് കീഴടങ്ങിയത്. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷായുടെയും രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ പൊലീസ് നടത്തിയ തുടർച്ചയായ ഓപ്പറേഷനുകളുടെ ഫലമായാണ് സംഘം കീഴടങ്ങിയതെന്ന് ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.
