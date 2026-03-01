നാഗ്പൂരില് സ്ഫോടനം; 15 മരണം, നിരവധി പേർ ആശുപത്രിയിൽ
Published : March 1, 2026 at 12:35 PM IST
മുംബൈ: മഹാരാഷ്ട്രയിലെ നാഗ്പൂർ ജില്ലയിൽ സ്ഫോടകവസ്തു നിർമാണ ഫാക്ടറിയിൽ വൻ സ്ഫോടനം. കറ്റോൾ താലൂക്കിലെ റൗൾഗാവിലുള്ള എസിബിഎൽ എന്ന വെടിമരുന്ന് കമ്പനിയാണ് സ്ഫോടനത്തിനിരയായത്. ഇന്ന് (മാർച്ച് 1) രാവിലെ ഉണ്ടായ സ്ഫോടനത്തിൽ പതിനഞ്ചോളം തൊഴിലാളികൾ മരിച്ചു. മരിച്ചവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും സ്ത്രീകളാണ്. സംഭവത്തിൽ നിരവധിപേർക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു.
പരിക്കേറ്റ എല്ലാവരെയും ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. സ്ഫോടനത്തിൻ്റെ തീവ്രതയിൽ കെട്ടിടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ നിർമാണ വസ്തുക്കളും സ്ഫോടക അവശിഷ്ടങ്ങളും അഞ്ഞൂറ് മുതൽ എഴുനൂറ് മീറ്റർ വരെ ദൂരേക്ക് ചിന്നച്ചിതറിയെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ട്. സ്ഫോടനശാലയ്ക്ക് സമീപം തന്നെ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തും വലിയ തീപിടിത്തമുണ്ടായി. ഇതോടെ പ്രദേശത്താകെ തീപടർന്നത് ജനങ്ങളെ പരിഭ്രാന്തരാക്കി.
പ്രദേശത്ത് ജനങ്ങൾക്ക് വിലക്കേർപ്പെടുത്തുകയും കമ്പനി സീൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. സ്ഫോടനത്തെക്കുറിച്ച് വിവരം ലഭിച്ചയുടൻ ജില്ലാ കലക്ടറും പൊലീസും അഗ്നിരക്ഷാ സേനയും സ്ഥലത്തെത്തി. ഏകദേശം നാല് മണിക്കൂർ നീണ്ട അക്ഷീണ ശ്രമങ്ങൾക്ക് ശേഷം തീ നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കി. സംഭവത്തിൽ അടിയന്തര സഹായം നൽകാൻ മന്ത്രി ചന്ദ്രശേഖർ ബവൻകുലെ നിർദേശം നൽകി.
