നാടിനെ കണ്ണീരിലാഴ്‌ത്തി വിഷ മദ്യ ദുരന്തം; 17 പേർ മരിച്ചു, നിരവധി പേർ ചികിത്സയിൽ

മഹാരാഷ്‌ട്രയിലെ പൂനെയിൽ വിഷ മദ്യം കഴിച്ച് നിരവധി പേർ മരിച്ചതിന് പിന്നാലെ അനധികൃത മദ്യ ശൃംഖലയെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം നടത്താൻ സർക്കാർ ഉത്തരവിട്ടു.

Chief Minister Devendra Fadnavis in hospital (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 29, 2026 at 5:17 PM IST

പൂനെ: മഹാരാഷ്‌ട്രയിലെ പൂനെയിൽ വിഷ മദ്യ ദുരന്തം. വിഷം കലർന്ന മദ്യം കഴിച്ച് 17 പേർ മരിച്ചു. നിരവധി പേർ ചികിത്സയിലാണ്. പൂനെയിലെ ഹദപ്‌സർ, ദാപോഡി, ഫുഗെവാഡി, പിംപ്രി-ചിഞ്ച്‌വാഡ് പ്രദേശങ്ങളിലാണ് വിഷ മദ്യം നാശം വിതച്ചത്. ഒന്നിലധികം മരണങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിനെത്തുടർന്ന് സംസ്ഥാന എക്സൈസ് വകുപ്പ് ഉടനടി നടപടി സ്വീകരിക്കുകയും കേസിലെ പ്രധാന പ്രതിയായ യോഗേഷ് വാങ്കഡെയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.

സംഭവം സംസ്ഥാനത്തെ പൊലീസ്, ഭരണ സംവിധാനങ്ങളെ ആശങ്കയിലാക്കിയതിനെ തുടർന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്‌നാവിസ് അനധികൃത മദ്യ ശൃംഖലയെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം നടത്താൻ ഉത്തരവിട്ടു. പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിലൂടെ പിംപ്രി-ചിഞ്ച്‌വാഡ് പ്രദേശത്ത് പ്രതി വിഷ സ്‌പിരിറ്റ് വിതരണം ചെയ്തതായി കണ്ടെത്തി. അനധികൃത മദ്യ ശൃംഖലയിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് പങ്കുണ്ടോ എന്ന് കണ്ടെത്താൻ പൊലീസ് വാങ്കഡെയെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണ്. സാധ്യമായ എല്ലാ സൂചനകളും അന്വേഷിച്ചുവരികയാണെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.

കേസിൽ നാല് പേർ സംശയത്തിലാണെന്ന് പൊലീസ് കമ്മീഷണർ അമിതേഷ് കുമാർ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. "ഒരാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, മറ്റൊരാളെ ചോദ്യം ചെയ്തുവരികയാണ്. കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടന്നു വരികയാണ്" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പിംപ്രി-ചിഞ്ച്‌വാഡിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട അഞ്ച് മരണങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ വൈദ്യശാസ്‌ത്രപരമായ കാരണങ്ങളുണ്ടെന്നാണ് പൊലീസിൻ്റെ കണ്ടെത്തൽ. മരണത്തിന് മുമ്പ് നിരവധി പേർക്ക് കടുത്ത തലകറക്കം അനുഭവപ്പെട്ടതാണ് കണ്ടെത്തലിന് ആധാരം. ഇരകൾ വിഷ മദ്യം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കാൻ മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ടുകൾക്കായി കാത്തിരിക്കുകയാണെന്ന് അധികൃതർ പറഞ്ഞു.

ഉത്തരവാദികൾക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും ഇതിൽ ഉൾപ്പെട്ട എല്ലാവരുടെയും പേരുകൾ വെളിപ്പെടുത്തണമെന്നും ഇരകളുടെ ബന്ധുക്കൾ പൊലീസിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. വളരെക്കാലമായി പ്രദേശത്ത് അനധികൃതമായ വ്യാജ നാടൻ മദ്യം വിൽപ്പന നടത്തുന്നുണ്ടെന്ന് നാട്ടുകാർ ആരോപിക്കുന്നു. നിരവധി പരാതികൾ നൽകിയിട്ടും മദ്യത്തിൻ്റെ നിയമവിരുദ്ധ വ്യാപാരം തടയുന്നത് അധികൃതർ അവഗണിക്കുകയാണെന്നും നാട്ടുകാർ ആരോപിച്ചു. മരിച്ചവരിൽ പലരും ഒരേ പ്രദേശത്തു നിന്നുള്ളവരായതിനാൽ, സംഭവത്തിൽ ജനങ്ങൾ വളരെ ആശങ്കയിലാണ്.

സംഭവത്തിൽ സമഗ്രവും നിഷ്‌പക്ഷവുമായ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്ന് എൻ‌സി‌പി നേതാവും മുൻ മേയറുമായ യോഗേഷ് ബെൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു. "ഉത്തരവാദികൾക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കണം. അനധികൃത മദ്യക്കടത്ത് തടയാൻ ശക്തമായ നടപടികൾ ആവശ്യമാണ്" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എൻ‌സി‌പി-എസ്‌പി എംഎൽഎ രോഹിത് പവാറും സംഭവത്തിൽ പൊലീസിനെ വിമർശിച്ചു. "പൊലീസ് കമ്മീഷണർ മുകളിൽ നിന്നുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം ചുമതലയേറ്റതിനുശേഷം, പകൽസമയത്ത് അക്രമാസക്തമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ സർവ്വ സാധാരണമായി" രോഹിത് പവാർ ആരോപിച്ചു. പ്രദേശത്ത് നിരോധനാജ്ഞ നിലവിലുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരമൊരു സംഭവം എങ്ങനെ സംഭവിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.

