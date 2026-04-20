ബസ് കൊക്കയിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് അപകടം; ഉദംപൂരില്‍ 21 പേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

ബസ് കൊക്കയിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് അപകടം; ഉദംപൂരില് 21 പേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം
61 പേർക്ക് അപകടത്തില് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. രണ്ടുപേരുടെ നില അതീവ ഗുരുതരം ഇവരെ സർക്കാർ മെഡിക്കല് കോളജിലേക്ക് മാറ്റി.
Published : April 20, 2026 at 4:48 PM IST
ഉദംപൂർ : ബസ് കൊക്കയിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് 21 പേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. സംഭവത്തില് 61 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. ജമ്മു കശ്മീരിലെ പർവത ജില്ലയായ ഉദംപൂരിലാണ് അതിദാരുണ സംഭവം. ഇന്ന് രാവിലെ പത്തു മണിയോടെയാണ് അപകടം നടന്നത്. റാം നഗർ പ്രദേശത്തെ കഗോർട്ട് ഗ്രാമത്തിന് സമീപത്തെ കൊടും വളവില് വച്ച് ബസ് മറിയുകയായിരുന്നു.
ബസ് ഉദംപൂർ ടൗണിലേക്കുള്ള യാത്രയിലായിരുന്നു. അപകട സ്ഥലത്തെത്തിയ നാട്ടുകാരാണ് ആദ്യം രക്ഷാപ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത്. യാത്രക്കാരെ ബസിനുള്ളില് നിന്ന് പുറത്തെത്തിച്ചു. പൊലീസും മറ്റ് രക്ഷാ പ്രവർത്തകരും ഉടൻ തന്നെ സംഭവസ്ഥലത്ത് എത്തിയിരുന്നു. അപകടത്തിന്റെ ആഘാതത്തില് ബസ് പൂർണമായും തകർന്നു. പരിക്കേറ്റവരില് പലരുടെയും നില ഗുരുതരമാണ്. മരണ സംഖ്യ ഇനിയും ഉയർന്നേക്കാമെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം.
"രാംനഗർ-ഉദം അപകടത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ: ഇതുവരെ 21 പേർ മരിച്ചു, 61 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. പരിക്കേറ്റവരെ ഉദംപൂർ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി, ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ രണ്ട് പേരെ ജമ്മുവിലെ ഗവൺമെന്റ് കോളജിലേക്ക് ഹെലികോപ്ടറില് എത്തിച്ചു. മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് എന്റെ അനുശോചനം. സാധ്യമായ എല്ലാ സഹായങ്ങളും നൽകിവരുന്നു. എന്റെ ഓഫിസ് നിരന്തരം ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ട്" -ജമ്മുവിൽ നിന്നുള്ള കേന്ദ്ര മന്ത്രി ജിതേന്ദ്ര സിങ് എക്സില് കുറിച്ചു.
One more injured person shifted to GMC Jammu. So finally, two have been shifted to Jammu, while others appear to be stable and are being provided medical assistance in Udhampur. https://t.co/4CTkYVbjER— Dr Jitendra Singh (@DrJitendraSingh) April 20, 2026
"നമ്മുടെ ഉദംപൂർ ജില്ലയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് വളരെ ദുഃഖകരമായ വാർത്തയാണ്. ഈ ബസ് രാംനഗറിൽ നിന്ന് ഉദംപൂരിലേക്ക് പോകുകയായിരുന്നു. വിദ്യാർഥികളും ജീവനക്കാരും മറ്റുള്ളവരും ബസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു," ഉദംപൂർ അഡിഷണൽ ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മിഷണർ (എഡിസി) പ്രേം സിംഗ് ചിബ് പറഞ്ഞു.
"കൂടാതെ, പരിക്കേറ്റവർക്ക് ഏറ്റവും മികച്ച ചികിത്സ നൽകാനും അവരുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനും ഒരു ഹെലികോപ്ടർ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ, അത് ഉടൻ നൽകണമെന്ന് ഡിവിഷൻ കമ്മിഷണറും ഡിസിയും ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട്," എഡിസി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
സംഭവത്തില് രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപതി മുർമു അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി. പരിക്കേറ്റവർ എത്രയും വേഗം സുഖം പ്രാപിക്കട്ടെ എന്നും രാഷ്ട്രപതി പറഞ്ഞു. "ജമ്മു കശ്മീരിലെ ഉദംപൂർ ജില്ലയിലുണ്ടായ ബസ് അപകടത്തിൽ നിരവധി പേർ മരിച്ച വാർത്ത കേട്ടതിൽ എനിക്ക് അതിയായ ദുഃഖമുണ്ട്. ഈ ദുരന്തത്തിൽ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് എന്റെ അനുശോചനം അറിയിക്കുന്നു. പരിക്കേറ്റവർ എത്രയും വേഗം സുഖം പ്രാപിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർഥിക്കുന്നു," രാഷ്ട്രപതി എക്സില് കുറിച്ചു.
Pained to hear about the loss of lives due to a bus accident in Udhampur, Jammu and Kashmir. I extend my heartfelt condolences to those who have lost their near and dear ones. I pray for the speedy recovery of the injured.— PMO India (@PMOIndia) April 20, 2026
പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങളെ അനുശോചനം അറിയിച്ചു. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ദേശീയ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽ നിന്ന് സഹായധനം പ്രഖ്യാപിച്ചു. "ജമ്മു കശ്മീരിലെ ഉദംപൂരിൽ ഉണ്ടായ ബസ് അപകടത്തിൽ നിരവധി ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ട വാർത്ത കേട്ട് വേദനിക്കുന്നു. ഉറ്റവരെയും പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് എന്റെ ഹൃദയംഗമമായ അനുശോചനം അറിയിക്കുന്നു. പരിക്കേറ്റവർ വേഗത്തിൽ സുഖം പ്രാപിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർഥിക്കുന്നു. ദാരുണമായ അപകടത്തിൽ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ അടുത്ത ബന്ധുക്കൾക്ക് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ദേശീയ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽ നിന്ന് 2 ലക്ഷം രൂപ വീതം സഹായധനം നൽകും. പരിക്കേറ്റവർക്ക് 50,000 രൂപ വീതം നൽകും," എന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി എക്സില് പോസ്റ്റ് ചെയ്തു.
While no amount of financial assistance can ever make up for the irreparable loss of lives in the tragic Udhampur road accident, as an immediate succour, the Chief Minister has announced immediate relief from the CM Relief Fund: ₹2 lakh to the next of kin of each deceased, ₹1…— Office of Chief Minister, J&K (@CM_JnK) April 20, 2026
ജമ്മു കശ്മീർ ലെഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണർ മനോജ് സിൻഹയും മുഖ്യമന്ത്രി ഒമർ അബ്ദുള്ളയും വാഹനാപകടത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് സാധ്യമായ എല്ലാ സഹായവും വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. എക്സിലെ ഒരു പോസ്റ്റിൽ ലെഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണർ പറഞ്ഞു, “ഉദംപൂരിലെ ദാരുണമായ റോഡപകടം ഹൃദയഭേദകമാണ്. ദുഃഖിതരായ കുടുംബങ്ങൾക്ക് എന്റെ അഗാധമായ അനുശോചനം. ദൈവം അവർക്ക് ശക്തി നൽകട്ടെ. പരിക്കേറ്റവർ വേഗത്തിൽ സുഖം പ്രാപിക്കാൻ പ്രാർഥിക്കുന്നു."
Tragic road accident in Udhampur is heartbreaking. My deepest condolences to bereaved families. May God grant them strength. Praying for speedy recovery of injured. I have directed district admin, Police, SDRF & Health Dept to provide every possible assistance to those affected.— Office of LG J&K (@OfficeOfLGJandK) April 20, 2026
മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി ഒമർ അബ്ദുള്ള ഹൃദയംഗമമായ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തുകയും പരിക്കേറ്റവർ വേഗത്തിൽ സുഖം പ്രാപിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർഥിക്കുകയും ചെയ്തു. "ദുഃഖത്തിന്റെ ഈ മണിക്കൂറിൽ സർക്കാർ ഇരകളോടും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളോടും ഒപ്പം ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നു, ആവശ്യമായ എല്ലാ സഹായങ്ങളും നൽകുന്നുണ്ടെന്നും" ഒമർ അബ്ദുള്ള എക്സില് പറഞ്ഞു. മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും പിഡിപി പ്രസിഡന്റുമായ മെഹബൂബ മുഫ്തി, കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളായ രാഹുൽ ഗാന്ധി, പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി എന്നിവരും സംഭവത്തിൽ ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തി.
