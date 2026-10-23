500 കോടിയുടെ ക്ലിപ്പ് വിവാദം: എസ്ഐടി അന്വേഷണം വേണമെന്ന് മനോജ് ജരാംഗെ; ഫോറൻസിക് പരിശോധന നടത്തുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഫഡ്നാവിസ്
ക്ലിപ്പുമായി ബന്ധമുള്ളവരുടെ വസതികളിലും സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഉടൻ റെയ്ഡ് നടത്തണമെന്ന് ജരാംഗെ ആവശ്യപ്പെട്ടു
Published : October 23, 2026 at 4:45 PM IST
മുംബൈ: മഹാരാഷ്ട്ര രാഷ്ട്രീയത്തിൽ കനത്ത കൊടുങ്കാറ്റ് സൃഷ്ടിച്ച് 500 കോടി രൂപയുടെ പണമിടപാട ആരോപണമുള്ള ഓഡിയോ ക്ലിപ്പ് വിവാദം. സംഭവത്തിൽ ഉടൻ തന്നെ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെ (SIT) നിയോഗിച്ച് നിഷ്പക്ഷമായ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്ന് മറാഠാ സംവരണ സമര നേതാവ് മനോജ് ജരാംഗെ പാട്ടീൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നാൽ, പുറത്തുവന്ന ഓഡിയോ ക്ലിപ്പുകളിൽ ഫോറൻസിക് പരിശോധന ഉൾപ്പെടെയുള്ള സമഗ്ര അന്വേഷണം നടത്തുമെന്ന് മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസ് വ്യക്തമാക്കി.
ക്ലിപ്പുമായി ബന്ധമുള്ളവരുടെ വസതികളിലും സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഉടൻ റെയ്ഡ് നടത്തണമെന്ന് ജരാംഗെ ആവശ്യപ്പെട്ടു. “ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം യഥാർത്ഥമാണ്, ഇത് എഐ (AI) നിർമിത ക്ലിപ്പല്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ സത്യം പുറത്തുവരണം,” ജരാംഗെ പറഞ്ഞു. ശിവസേന നേതാവ് രാംദാസ് കദമിന് ക്ലിപ്പിൻ്റെ തീയതിയും വിവരങ്ങളും നേരത്തെ എങ്ങനെ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞുവെന്നും, ക്ലിപ്പ് തങ്ങൾ പുറത്തുവിടുന്നതിന് മൂന്ന് മണിക്കൂർ മുമ്പ് തന്നെ അത് എങ്ങനെ വൈറലായെന്നും അന്വേഷിക്കണം. ഈ ഓഡിയോ ക്ലിപ്പ് എങ്ങനെയാണ് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുൻകൂട്ടി ലഭിച്ചത്? താൻ ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിന് മൂന്ന് മണിക്കൂർ മുമ്പ് തന്നെ ഈ ഓഡിയോ ക്ലിപ്പ് മാധ്യമങ്ങളിൽ എത്തിയത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അന്വേഷിക്കണമെന്ന് മനോജ് ജരാംഗെ ആവശ്യപ്പെട്ടു. തെറ്റ് ചെയ്തവർ സ്വന്തം ആളുകളാണെങ്കിൽ പോലും വെറുതെ വിടരുതെന്നും, തെളിവുകൾ നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ റെയ്ഡ് നടത്തണമെന്നും ഉപമുഖ്യമന്ത്രിമാരായ ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസിനോടും ഏക്നാഥ് ഷിൻഡെയോടും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
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അതേസമയം, മഹാരാഷ്ട്ര ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിൽ (MLC) തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നാഗ്പൂരിൽ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയ ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കവെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഫഡ്നാവിസ് സർക്കാരിൻ്റെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്. ജരാംഗെയും ശിവസേന പ്രതിനിധി സംഘവും ബിജെപിയും അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും, അതുകൊണ്ടുതന്നെ സമഗ്രമായ ഫോറൻസിക് അന്വേഷണത്തിലൂടെ സത്യം പുറത്തുകൊണ്ടുവരുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
“രണ്ടര വർഷത്തിനു ശേഷം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സംഭാഷണങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പുറത്തുവന്നത്? ഇതിനു പിന്നിലെ ഉദ്ദേശ്യം എന്താണ്, ആരെയാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് തുടങ്ങി നിരവധികാര്യങ്ങളിൽ വ്യക്തത വരേണ്ടതുണ്ട്,” ഫഡ്നാവിസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
മറാഠാ പ്രക്ഷോഭത്തെ ദുർബലപ്പെടുത്താനും തന്നെ നിശബ്ദനാക്കാനും ഗൂഢാലോചന നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് വ്യാഴാഴ്ച ജരാംഗെ ഓഡിയോ ക്ലിപ്പ് പുറത്തുവിട്ടത്. ബിജെപിയിൽ നിന്ന് 500 കോടി രൂപ കൈപ്പറ്റി മകനും എംപിയുമായ ശ്രീകാന്ത് ഷിൻഡെ വഴി കൈമാറി എന്ന ആരോപണം തെളിയിക്കാൻ ഏക്നാഥ് ഷിൻഡെ വെല്ലുവിളിച്ചതിന് പിന്നാലെയായിരുന്നു ഇത്. ഓഡിയോയിൽ ഒരു സ്ത്രീ ശ്രീകാന്ത് ഷിൻഡെ വഴി ജരാംഗെയ്ക്ക് 500 കോടി രൂപ എത്തിച്ചതായി അവകാശപ്പെടുന്നതും മറാത്ത്വാഡയിൽ ജരാംഗെയുടെ രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനത്തെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതും കേൾക്കാം.
സംഭവത്തിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥയും ക്ലിപ്പിൻ്റെ നിർമാണത്തിന് പിന്നിലെ ശക്തികളെയും കുറിച്ച് ഔദ്യോഗിക ഫോറൻസിക് അന്വേഷണത്തിന് ശേഷം മാത്രമേ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ വ്യക്തമാകൂ.
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