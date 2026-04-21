പ്രതികളെ പിടികൂടണം; മണിപ്പൂരിനെ സ്തംഭിപ്പിച്ച് ജനകീയ പ്രതിഷേധം, തെരുവുകളിൽ സംഘർഷം

ഏപ്രിൽ ഏഴിന് പുലർച്ചെ ഒരുമണിയോടെയാണ് ട്രോങ്‌ലാവോബി അവാങ് ലെയ്‌കായ് മേഖലയിൽ നാടിനെ നടുക്കിയ ആക്രമണമുണ്ടായത്

From the protest (ANI)
By ANI

Published : April 21, 2026 at 12:29 PM IST

ഇംഫാൽ: മണിപ്പൂരിലെ മൊയ്‌രാങ്ങിലുണ്ടായ ബോംബാക്രമണത്തിൽ പിഞ്ചുകുഞ്ഞുങ്ങളായ രണ്ട് സഹോദരങ്ങൾ കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ സംസ്ഥാനത്ത് പ്രതിഷേധം ആളിക്കത്തുന്നു. കെയ്‌ഷാംതോങ് മേഖലയിൽ ഉൾപ്പെടെ ആരംഭിച്ച ജനകീയ പ്രക്ഷോഭം ഇതിനോടകം വിവിധ ജില്ലകളിലേക്ക് വ്യാപിച്ചു. നീതി ആവശ്യപ്പെട്ട് സംസ്ഥാനത്തുടനീളം അഞ്ച് ദിവസമായി തുടരുന്ന ബന്ദ് മണിപ്പൂരിലെ സാധാരണ ജനജീവിതം പൂർണമായി സ്തംഭിപ്പിച്ചു.

ഏപ്രിൽ ഏഴിന് പുലർച്ചെ ഒരുമണിയോടെയാണ് ട്രോങ്‌ലാവോബി അവാങ് ലെയ്‌കായ് മേഖലയിൽ നാടിനെ നടുക്കിയ ആക്രമണമുണ്ടായത്. പ്രദേശത്തെ ഒരു വീടിന് നേരെ സായുധരായ തീവ്രവാദികൾ ബോംബെറിയുകയായിരുന്നു. ഈ സമയം വീടിനുള്ളിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുകയായിരുന്ന അഞ്ച് വയസുകാരനും വെറും അഞ്ച് മാസം മാത്രം പ്രായമുള്ള അവളുട‌െ ഇളയ സഹോദരിയുമാണ് അതിദാരുണമായി കൊല്ലപ്പെട്ടത്.

അപ്രതീക്ഷിതമായുണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ കുട്ടികളുടെ അമ്മയ്ക്കും ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു. കുക്കി തീവ്രവാദികളാണ് ഈ ക്രൂരമായ ആക്രമണത്തിന് പിന്നിലെന്നാണ് പ്രതിഷേധക്കാരുടെ പ്രധാന ആരോപണം. സംഭവത്തിൽ കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും ജനങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

പ്രതിഷേധം ശക്തം
കുറ്റവാളികളെ ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ചിനകം പിടികൂടി നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് മെയ്‌ര പെയ്‌ബി ലുപ് എന്ന സംഘടന ശക്തമായി ആവശ്യപ്പെട്ടു. മുഖ്യമന്ത്രി യുമ്നാം ഖേംചന്ദ് സിങ്ങിനെതിരെ പ്രതിഷേധക്കാർ പ്ലക്കാർഡുകളേന്തി മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചു. സംസ്ഥാനത്തെ പ്രധാന വിപണികളും കടകമ്പോളങ്ങളും പൂർണമായും അടഞ്ഞുകിടക്കുകയാണ്. വാണിജ്യ വാഹനങ്ങളും നിരത്തിലിറങ്ങിയില്ല.

സംഘർഷ സാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് പ്രശ്‌നബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ കൂടുതൽ സുരക്ഷാസേനയെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. പലയിടത്തും ജനങ്ങളും പൊലീസും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടലുണ്ടായതോടെ സ്ഥിഗതികൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ ദ്രുതകർമസേനയും രംഗത്തിറങ്ങി.

കക്ചിങ്ങിൽ ഞായറാഴ്ച രാത്രി നടന്ന മെയ്‌ര ടോർച്ച് റാലിക്ക് നേരെ സുരക്ഷാസേന കണ്ണീർവാതകവും സ്മോക്ക് ബോംബും സ്റ്റൺ ഗ്രനേഡും പ്രയോഗിച്ചത് വലിയ സംഘർഷത്തിന് വഴിവച്ചു. ഇതോടെ പ്രകോപിതരായ പ്രതിഷേധക്കാർ സുരക്ഷാസേനയ്ക്ക് നേരെ കല്ലെറിയുകയും തെറ്റാലി ഉപയോഗിച്ച് പ്രത്യാക്രമണം നടത്തുകയും ചെയ്‌തു. കക്ചിങ് ഇരുമ്മാപൽ സ്വദേശിനിയായ ഇറെങ്ബാം രഞ്ജിത എന്ന മുപ്പത്തിയഞ്ചുകാരിക്ക് കണ്ണീർവാതക ഷെൽ തട്ടി സാരമായി പരിക്കേറ്റു. ഇന്ത്യൻ റെഡ് ക്രോസ് സൊസൈറ്റി പ്രവർത്തകർ ഇവരെ ഉടൻതന്നെ കക്ചിങ് ജില്ല ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. സംഘർഷത്തിൽ പരിക്കേറ്റ മറ്റുള്ളവരെ ഇതുവരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല.

പൊലീസ് മുന്നറിയിപ്പ്
അതേസമയം, പ്രക്ഷോഭത്തിൻ്റെ മറവിൽ സാമൂഹികവിരുദ്ധർ നുഴഞ്ഞുകയറുന്നതായി മണിപ്പൂർ പൊലീസ് മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്. സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇവർ ആസൂത്രിതമായി ആക്രമണം നടത്തുകയാണെന്ന് സൂപ്രണ്ട് ഓഫ് പൊലീസ് കെ.എസ്.എച്ച് ശിവകാന്ത സിങ് വ്യക്തമാക്കി.

മണിപ്പൂരിൽ നടന്ന റാലി (ANI)

നീതിക്കായി സാധാരണക്കാർ നടത്തുന്ന മെയ്‌ര റാലികളുടെ മറവിലാണ് അക്രമികൾ ഒളിക്കുന്നത്. സമരക്കാരുടെ വേഷത്തിലെത്തുന്ന ഇവർ പെട്രോൾ ബോംബ്, ഇരുമ്പ് ചീളുകൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള തെറ്റാലി, കല്ലേറ് എന്നിവ സുരക്ഷാസേനയ്ക്ക് നേരെ പ്രയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. റാലിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന പലരും മദ്യത്തിൻ്റെയും മറ്റ് ലഹരിവസ്‌തുക്കളുടെയും സ്വാധീനത്തിലാണെന്നും സമാധാനപരമായ സമരങ്ങളെ അട്ടിമറിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

Also Read: രാജസ്ഥാനിലെ റിഫൈനറിയില്‍ വന്‍ തീപിടിത്തം; കത്തിയമര്‍ന്നത് പ്രധാനമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനിരുന്ന റിഫൈനറി

