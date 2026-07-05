മണിപ്പൂരിൽ തീവ്രവാദികളുടെ ഗുണ്ടാപ്പിരിവ്; യുഎൻഎൽഎഫ് (പി) നേതാവ് ഉൾപ്പെടെ നാല് തീവ്രവാദികൾ പിടിയിൽ
നിരോധിത സംഘടനയായ കെസിപി കേഡർമാർക്കൊപ്പം, കേന്ദ്ര സർക്കാരുമായി സമാധാനക്കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ച യുഎൻഎൽഎഫ് (പി) വിഭാഗത്തിലെ സജീവ അംഗമായ ചന്ദം ഗീത്ചന്ദ്ര സിംഗും പിടിയിലായവരിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
By PTI
Published : July 5, 2026 at 12:17 PM IST
ഇംഫാൽ: വംശീയ സംഘർഷങ്ങൾ പൂർണമായും വിട്ടൊഴിയാത്ത മണിപ്പൂരിൽ ജനങ്ങളെയും വ്യാപാരികളെയും ആയുധം ചൂണ്ടി ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പണം തട്ടുന്ന സംഘങ്ങൾക്കെതിരെ പൊലീസ് നടപടി കടുപ്പിച്ചു. ഇംഫാൽ ഈസ്റ്റ്, ഇംഫാൽ വെസ്റ്റ് ജില്ലകളിൽ പൊലീസ് നടത്തിയ തന്ത്രപരമായ നീക്കങ്ങളിൽ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത നിരോധിത സംഘടനകളിൽപ്പെട്ട നാല് തീവ്രവാദികളാണ് പിടിയിലായത്. കേന്ദ്ര സർക്കാരുമായി മുൻപ് സമാധാനക്കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ച സംഘടനയിലെ അംഗങ്ങൾ പോലും വീണ്ടും സായുധ പണം തട്ടലിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു എന്ന ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരമാണ് ഈ അറസ്റ്റിലൂടെ പുറത്തുവരുന്നത്.
ഇംഫാലിനെ വിറപ്പിച്ച കെസിപി കേഡർമാർ വലയിൽ
മണിപ്പൂർ പെലീസിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവന പ്രകാരം, കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച ഇംഫാൽ താഴ്വരയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് കാംഗ്ലീപാക് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി എന്ന സംഘടനയിലെ മൂന്ന് സജീവ പ്രവർത്തകരെ പൊലീസ് വലയിലാക്കിയത്. പൊതുജനങ്ങൾ, കച്ചവടക്കാർ, സ്കൂളുകൾ എന്നിവ കേന്ദ്രീകരിച്ച് വൻതോതിൽ പണം ആവശ്യപ്പെടുകയും നൽകാത്തവരെ തോക്കുകൾ കാണിച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് ഇവരുടെ രീതിയായിരുന്നു. രഹസ്യവിവരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിവിധ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധികളിൽ ഒരേസമയമാണ് തെരച്ചിൽ നടന്നത്.
സമാധാനക്കരാർ ലംഘിച്ച് യുഎൻഎൽഎഫ് (പി) അംഗത്തിൻ്റെ കവർച്ചാ നീക്കം
അറസ്റ്റിലായവരിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയനായത് ശനിയാഴ്ച ഇംഫാൽ വെസ്റ്റ് ജില്ലയിലെ മൻട്രിപുഖ്രി മേഖലയിൽ നിന്ന് പിടിയിലായ ചന്ദം ഗീത്ചന്ദ്ര സിംഗ് എന്ന തീവ്രവാദിയാണ്. ഇയാൾ മണിപ്പൂരിലെ പ്രമുഖ മെയ്തേയ് സായുധ ഗ്രൂപ്പായ യുണൈറ്റഡ് നാഷണൽ ലിബറേഷൻ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ പാംബെയ് വിഭാഗം (UNLF-P) കേഡറാണ്.
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2023 നവംബറിൽ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയവുമായും മണിപ്പൂർ സർക്കാരുമായും യുഎൻഎൽഎഫ് (പി) ചരിത്രപരമായ ഒരു സമാധാനക്കരാർ ഒപ്പിട്ടിരുന്നു. അക്രമത്തിൻ്റെ വഴി ഉപേക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറായതിനെ തുടർന്നായിരുന്നു ഈ കരാർ. എന്നാൽ, കരാറിൻ്റെ വ്യവസ്ഥകൾ ലംഘിച്ച് സംഘടനയിലെ പല അംഗങ്ങളും ഇപ്പോഴും നഗരങ്ങളിൽ തങ്ങുകയും നിയമവിരുദ്ധമായി ആയുധങ്ങൾ വിൽക്കുകയും പണം തട്ടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ വ്യാപാരികളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നതിനിടയിലാണ് ഗീത്ചന്ദ്ര സിംഗിനെ പൊലീസ് കൃത്യമായി പിടികൂടിയത്.
ആൻ്റി എക്സ്റ്റോർഷൻ സെൽ ശക്തം; ജാഗ്രതയിൽ മണിപ്പൂർ
സംസ്ഥാനത്ത് ബിസിനസുകാരെയും സാധാരണക്കാരെയും ശ്വാസം മുട്ടിക്കുന്ന ഈ പണം തട്ടൽ ശൃംഖലയെ പൂർണ്ണമായി വേരോടെ പിഴുതെറിയാൻ മണിപ്പൂർ സർക്കാർ പ്രത്യേക 'ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ആൻ്റി എക്സ്റ്റോർഷൻ സെൽ' രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി വരും ദിവസങ്ങളിലും കൂടുതൽ അറസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് സൂചന. ആയുധങ്ങൾ കൈവശം വെച്ചിരിക്കുന്നവർ അവ എത്രയും വേഗം പൊലീസിന് കൈമാറണമെന്നും, ഭീഷണികൾ ഉണ്ടായാൽ ഉടൻ തന്നെ പൊലീസിൻ്റെ 24 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പറിൽ അറിയിക്കണമെന്നും അധികൃതർ ജനങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
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