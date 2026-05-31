മണിപ്പൂരിൽ വീണ്ടും സംഘർഷം; അഞ്ച് വീടുകൾ തീയിട്ടു നശിപ്പിച്ചു, ആർക്കും പരിക്കില്ല
ആക്രമണത്തെക്കുറിച്ച് നിഷ്പക്ഷമായ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നും കുറ്റക്കാരെ കണ്ടെത്തി കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും കുക്കി ഇൻപി മണിപ്പൂർ
By PTI
Published : May 31, 2026 at 3:43 PM IST
ഇംഫാൽ: മണിപ്പൂരിലെ കാംഗ്പോക്പി ജില്ലയിൽ അക്രമികൾ അഞ്ച് വീടുകൾ തീയിട്ടു നശിപ്പിച്ചു. ശനിയാഴ്ച ഖാരം വൈഫെയ് എന്ന കുക്കി-സോഗ്രാമത്തിലാണ് സംഭവം. അക്രമത്തിൽ ആർക്കും പരിക്കേറ്റതായി റിപ്പോർട്ടില്ലെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു.
"ആയുധധാരികളായ അക്രമികൾ ഗ്രാമത്തിന് നേരെ വെടിയുതിർക്കുകയും വീടുകൾക്ക് തീയിടുകയുമായിരുന്നു. എന്നാൽ സുരക്ഷാ സേന ഉടൻ തന്നെ ഇടപെട്ട് സ്ഥിതിഗതികൾ നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കി. ആർക്കും ജീവഹാനി സംഭവിച്ചിട്ടില്ല," മുതിർന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വ്യക്തമാക്കി. മറ്റൊരു ഗോത്രവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആയുധധാരികളാണ് തങ്ങളുടെ ഗ്രാമം ആക്രമിച്ചതെന്ന് പ്രദേശവാസികൾ ആരോപിച്ചു.
സംഭവത്തെ അപലപിച്ച് കുക്കി ഇൻപി മണിപ്പൂർ
സംസ്ഥാനത്തെ കുക്കി ഗോത്രങ്ങളുടെ പരമോന്നത സംഘടനയായ കുക്കി ഇൻപി മണിപ്പൂർ (KIM) സംഭവത്തെ അപലപിച്ചു. ആക്രമണത്തെക്കുറിച്ച് നിഷ്പക്ഷമായ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നും കുറ്റക്കാരെ കണ്ടെത്തി കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും അധികൃതരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. പ്രദേശത്ത് കൂടുതൽ സംഘർഷങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനും സാധാരണക്കാരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനും അടിയന്തര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും സംഘടന ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
അതേസമയം ജില്ലാ എസ്പിയെ ലക്ഷ്യം വച്ചുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിച്ച പ്രസ്താവനകൾ പൊലീസ് പൂര്ണമായും തള്ളിക്കളഞ്ഞു. ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെയുള്ള ആരോപണങ്ങൾ അടിസ്ഥാനരഹിതവും അങ്ങേയറ്റം വ്യാജമാണെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു. സോഷ്യല് മീഡിയയിലെ പോസ്റ്റുകളിലെ ഉള്ളടക്കം സംഭവത്തിൻ്റെ വസ്തുതകളിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിയുന്നതല്ലെന്നും പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. പോസ്റ്റുകളിലൂടെയോ പ്രസ്താവനകളിലൂടെയോ തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവർക്കെതിരെ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
പ്രത്യേക ഭരണകൂടം വേണമെന്ന് കുക്കി-സോ ജനത
കുക്കി-സോ ജനതയ്ക്ക് പ്രത്യേക ഭരണകൂടം വേണമെന്നും മണിപ്പൂരിലെ സമീപകാല സംഘർഷങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിഷ്പക്ഷമായ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നും കുക്കി സംഘടനകൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ആർട്ടിക്കിൾ 371 സി നടപ്പിലാക്കണമെന്നും കുന്നിൻ പ്രദേശ കമ്മിറ്റിയുടെ ഭരണഘടനാപരമായ പങ്ക് പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്നും ഗ്രൂപ്പുകൾ വ്യക്തമാക്കി. സംസ്ഥാനത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന പ്രതിസന്ധിക്ക് നീതിയും സുരക്ഷയും രാഷ്ട്രീയ പരിഹാരവും വേണമെന്ന് ഡൽഹിയിലെ കുക്കി സ്റ്റുഡൻ്റ്സ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
പതിറ്റാണ്ടുകളായി കുക്കികള് കുടിയിറക്കം, അക്രമം, ഭരണഘടനാപരമായ അരികുവൽക്കരണം എന്നിവ നേരിടുന്നവരാണെന്നും അവര് അവകാശപ്പെട്ടു. കുന്നിൻ ഗ്രാമങ്ങളുടെ മേലുള്ള ഭരണപരമായ അധികാരങ്ങൾ ഭരണഘടനാ സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ ലംഘനമായി താഴ്വര അധിഷ്ഠിത അധികാരികൾക്ക് കൈമാറിയെന്നും അവര് ആരോപണം ഉയര്ത്തി.
നാഗ, കുക്കി-സോ സംഘര്ഷം
ഈ വർഷം ഫെബ്രുവരി മുതൽ മണിപ്പൂരിലെ നാഗാ, കുക്കി-സോ ഗോത്രവിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽ ആയുധധാരികളായ സംഘങ്ങൾ തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടലുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതിനുമുമ്പ്, 2023 മെയ് മാസം മുതൽ ഇംഫാൽ താഴ്വരയിലെ മെയ്തേയ് വിഭാഗവും മലയോര മേഖലയിലെ കുക്കി വിഭാഗവും തമ്മിലുണ്ടായ വംശീയ കലാപങ്ങളിൽ ഇതുവരെ 260-ലധികം ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെടുകയും പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് വീട് നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
Also Read:"ഭരണാധികാരികള് കൊലപാതകികളാകുന്നു", അഭിഷേക് ബാനർജിക്ക് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തില് ബിജെപിക്കെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് മമതയും പ്രതിപക്ഷവും