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ആറ് കുക്കി ഗ്രാമീണരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതായി ആരോപണം; മണിപ്പൂരിലെ കാംഗ്പോക്‌പിയിൽ വൻ പ്രതിഷേധം

സ്റ്റഡിയിലുള്ളവരെ സുരക്ഷാ സേന മോചിപ്പിച്ചതോടെയാണ് സ്ഥിതിഗതികൾ ശാന്തമായത്.

MANIPUR NATIONAL HIGHWAY KHOLEN VILLAGE VOLUNTEERS MANIPUR SECURITY FORCES TEAR GAS KUKI COMMUNITY MOTBUNG
Representational image (ANI)
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By PTI

Published : September 20, 2026 at 12:33 PM IST

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ഇംഫാൽ: സുരക്ഷാ സേന ആറ് കുക്കി ഗ്രാമീണരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തെന്നാരോപിച്ച് മണിപ്പൂരിലെ കാംഗ്പോക്‌പി ജില്ലയിൽ കുക്കി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരുടെ വൻ പ്രതിഷേധവും അക്രമ സംഭവങ്ങളും അരങ്ങേറി. ശനിയാഴ്‌ച രാത്രി 10 മണിക്ക് ആരംഭിച്ച പ്രതിഷേധം അർധരാത്രി വരെ നീണ്ടുനിന്നതായി അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

റോഡ് ഉപരോധവും കല്ലേറും

മോട്ബുംഗ് മേഖലയിലും സമീപപ്രദേശങ്ങളിലുമാണ് പ്രധാനമായും പ്രതിഷേധ പ്രകടനങ്ങൾ നടന്നത്. പ്രതിഷേധക്കാർ റോഡുകളിൽ ടയറുകൾ കത്തിക്കുകയും സർക്കാർ വാഹനങ്ങൾക്ക് നേരെ കല്ലെറിയുകയും ചെയ്‌തു. നാഗ വിഭാഗക്കാർക്ക് ആധിപത്യമുള്ള ചവാംഗ്‌കിനിംഗ് ഗ്രാമത്തിന് സമീപമുള്ള ഖോലെനിൽ നിന്നുള്ള ആറ് വില്ലേജ് വോളൻ്റിയർമാരെയാണ് സുരക്ഷാ സേന കാരണം വ്യക്തമാക്കാതെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതെന്ന് കുക്കി വിഭാഗക്കാർ ആരോപിച്ചു. അടുത്തിടെ ആയുധധാരികളായ അക്രമികൾ ഈ പ്രദേശത്ത് ആക്രമണം നടത്തിയിരുന്നു.

ദേശീയപാത വെട്ടിപ്പൊളിച്ച് പ്രതിഷേധം

സുരക്ഷാ സേനയുടെ വാഹനങ്ങളുടെ നീക്കം തടയുന്നതിനായി പ്രതിഷേധക്കാർ ഭാരമേറിയ നിർമാണ യന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇംഫാൽ ദിമാപ്പൂർ ദേശീയപാത 2 (NH 2) മോട്ബുംഗിൽ വെട്ടിപ്പൊളിച്ചു. പ്രതിഷേധക്കാരെ പിരിച്ചുവിടാൻ സുരക്ഷാ സേനയ്ക്ക് നിരവധി റൗണ്ട് കണ്ണീർ വാതക ഷെല്ലുകൾ പ്രയോഗിക്കേണ്ടി വന്നു. പ്രകടനത്തിനിടെ ചില പ്രതിഷേധക്കാർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ഇവരെ പ്രാദേശിക ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്.

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ഗ്രാമീണരെ മോചിപ്പിച്ചു; സ്ഥിതിഗതികൾ നിയന്ത്രണവിധേയം

സംഭവം വൻ വംശീയ സുരക്ഷാ പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് വഴിമാറുമെന്ന ഘട്ടത്തിൽ ഉന്നത പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും സുരക്ഷാ വിഭാഗവും സ്ഥലത്തെത്തി പ്രക്ഷോഭകരുമായി ചർച്ച നടത്തി. തുടർന്ന് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത ആറ് വില്ലേജ് വോളൻ്ററിയർമാരെയും സുരക്ഷാ സേന ഉപാധികളില്ലാതെ മോചിപ്പിക്കാൻ തയ്യാറായതോടെയാണ് മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട സംഘർഷത്തിന് അയവു വന്നത്. ഗ്രാമീണരുടെ മോചനവാർത്ത പുറത്തുവന്നതോടെ പ്രക്ഷോഭകർ ഉപരോധം അവസാനിപ്പിക്കുകയും ദേശീയപാതയിലെ ഗതാഗതം ഭാഗികമായി പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്‌തു. വൻ അക്രമസംഭവങ്ങളാണ് അരങ്ങേറിയതെങ്കിലും നിലവിൽ കാംഗ്പോക്‌പിയിലും സമീപപ്രദേശങ്ങളിലും സ്ഥിതിഗതികൾ ശാന്തവും പൂർണമായും സുരക്ഷാ സേനയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുമാണെന്ന് മുതിർന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അറിയിച്ചു. എങ്കിലും പ്രദേശം ഇപ്പോഴും സുരക്ഷാ സേനയുടെ കർശന നിരീക്ഷണത്തിലാണ്.

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TAGGED:

MANIPUR NATIONAL HIGHWAY
KHOLEN VILLAGE VOLUNTEERS
MANIPUR SECURITY FORCES TEAR GAS
KUKI COMMUNITY MOTBUNG
MANIPUR KANGPOKPI VIOLENT PROTESTS

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