മണിപ്പൂരിൽ വീണ്ടും ഏറ്റുമുട്ടൽ; യുറേംബാം മേഖലയിലെ തിരച്ചിലിൽ തീവ്രവാദി കൊല്ലപ്പെട്ടു
ഏറ്റുമുട്ടലിന് പിന്നാലെ മേഖലയിൽ നടത്തിയ വ്യാപകമായ പരിശോധനയിൽ ഇതേ സംഘടനയിലെ നിരവധി തീവ്രവാദികളെ സുരക്ഷാസേന പിടികൂടിയതായി മറ്റൊരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അറിയിച്ചു
Published : November 20, 2026 at 12:26 PM IST
ഇംഫാൽ: മണിപ്പൂരിലെ ഇംഫാൽ വെസ്റ്റ് ജില്ലയിൽ സുരക്ഷാസേനയുമായുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ നിരോധിത സംഘടനയായ കാങ്ലീപാക് കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിലെ (കെസിപി) ഒരു തീവ്രവാദി കൊല്ലപ്പെട്ടു. വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ പാറ്റ്സോയ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലെ യുറേംബാം മേഖലയിൽ നടത്തിയ തിരച്ചിലിനിടെയാണ് വെടിവയ്പ് ഉണ്ടായത്.
തിരച്ചിലിനെത്തിയ സേനാംഗങ്ങൾക്കുനേരെ തീവ്രവാദികൾ വെടിയുതിർക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു. തുടർന്ന് സുരക്ഷാസേന നടത്തിയ പ്രത്യാക്രമണത്തിലാണ് നിരോധിത സംഘടനയുടെ ഒരു വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട തീവ്രവാദി കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഏറ്റുമുട്ടലിന് പിന്നാലെ മേഖലയിൽ നടത്തിയ വ്യാപകമായ പരിശോധനയിൽ ഇതേ സംഘടനയിലെ നിരവധി തീവ്രവാദികളെ സുരക്ഷാസേന പിടികൂടിയതായി മറ്റൊരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വ്യക്തമാക്കി. സംഭവത്തെത്തുടർന്ന് പ്രദേശത്ത് സുരക്ഷാവിന്യാസം ശക്തമാക്കുകയും തുടർപരിശോധനകൾ ഊർജിതമാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
സംസ്ഥാനത്തെ താഴ്വരയിലും മലയോര മേഖലകളിലും അക്രമസംഭവങ്ങൾ തടയുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സുരക്ഷാസേനകൾ സംയുക്തമായി തിരച്ചിൽ തുടരുകയാണ്. ഈ മാസം ആദ്യം ഇംഫാൽ ഈസ്റ്റ്, ഇംഫാൽ വെസ്റ്റ് ജില്ലകളിലെ രണ്ട് വീടുകൾക്കുനേരെ നടന്ന സ്ഫോടനങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തം കാങ്ലീപാക് കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഏറ്റെടുത്തിരുന്നു. ഇത്തരം ഭീഷണികൾക്കും നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും എതിരെയാണ് സുരക്ഷാസേന നടപടികൾ കടുപ്പിച്ചത്.
വംശീയ കലാപവും തുടരുന്ന അശാന്തിയും
2023 മെയ് മാസത്തിൽ താഴ്വരയിലെ മെയ്തെയ് വിഭാഗവും മലയോര മേഖലയിലെ കുക്കി വിഭാഗവും തമ്മിൽ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട വംശീയ കലാപത്തിന് പിന്നാലെയാണ് മണിപ്പൂരിലെ പ്രശ്നബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ തിരച്ചിൽ ശക്തമാക്കിയത്. മെയ്തെയ് വിഭാഗത്തിന് പട്ടികവർഗ പദവി നൽകാനുള്ള നീക്കത്തിനെതിരെ നടന്ന പ്രതിഷേധങ്ങളോടെയാണ് സംസ്ഥാനത്ത് സംഘർഷം രൂക്ഷമായത്. മൂന്ന് വർഷത്തിലധികമായി തുടരുന്ന ഈ വംശീയ കലാപത്തിൽ ഇതുവരെ 306 പേർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടമായതായാണ് ഔദ്യോഗിക കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
കലാപം ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷം 49 പേരെ കാണാതാവുകയും ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഭവനരഹിതരാവുകയും ചെയ്തു. സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം 58,800ലധികം ആളുകൾക്ക് കലാപത്തെത്തുടർന്ന് വീടുകൾ ഉപേക്ഷിച്ച് പലായനം ചെയ്യേണ്ടിവന്നു. കാണാതായ 49 പേരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഒറ്റത്തവണ സഹായമായി 10 ലക്ഷം രൂപ വീതം നൽകാൻ മുഖ്യമന്ത്രി വൈ ഖേംചന്ദ് സിങ് അധ്യക്ഷനായ മന്ത്രിസഭായോഗം അടുത്തിടെ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. കലാപത്തിലെ മരണസംഖ്യയും കാണാതായവരുടെ വിവരങ്ങളും കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബറിൽ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി ഗോവിന്ദാസ് കൊന്തൗജം നിയമസഭയെ അറിയിച്ചിരുന്നു.
മലയോര മേഖലകളിൽ കുക്കി-നാഗ സംഘർഷം
മെയ്തെയ്-കുക്കി സംഘർഷത്തിന് പുറമെ സംസ്ഥാനത്തെ മലയോര ജില്ലകളിൽ കുക്കി, നാഗ വിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലുകളും സ്ഥിതിഗതികൾ കൂടുതൽ സങ്കീർണമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ വർഷം ഫെബ്രുവരി മുതൽ മലയോര ജില്ലകളിൽ ഇരുവിഭാഗങ്ങളും തമ്മിലുണ്ടായ സംഘർഷങ്ങളിൽ ഇതുവരെ 50 പേരെങ്കിലും കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഭൂമിയും പ്രാദേശിക ആധിപത്യവും സംബന്ധിച്ച തർക്കങ്ങളാണ് പുതിയ ഏറ്റുമുട്ടലുകൾക്ക് വഴിവച്ചത്.
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അടുത്തിടെ ഉഖ്റുൽ, കാങ്പോക്പി ജില്ലകളിൽ നടന്ന വെടിവയ്പുകളിൽ സാധാരണക്കാർ കൊല്ലപ്പെട്ടത് വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് കാരണമായിരുന്നു. വിവിധ ജില്ലകളിൽ സംഘർഷാവസ്ഥ നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ആയുധങ്ങൾ കണ്ടെടുക്കാനും സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുമുള്ള കർശന നടപടികളുമായി മുന്നോട്ടുപോകുകയാണ് സുരക്ഷാസേന.
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