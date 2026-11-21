മണിപ്പൂരില് വിഷമദ്യ ദുരന്തം; 15 പേര് മരിച്ചു, 150 പേര് ചികിത്സയില്
മദ്യത്തിലെ മെഥനോള് അംശം കൂടിയതാണ് അപകടത്തിന് കാരണമെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന റിപ്പോര്ട്ട്.
Published : November 21, 2026 at 8:23 AM IST
ഇംഫാല്: മണിപ്പൂരില് വിഷമദ്യം കഴിച്ച് 15 പേര് മരിച്ചു. 150 പേര് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളെ തുടര്ന്ന് ചികിത്സയില്. മദ്യത്തിലെ മെഥനോള് അംശം കൂടിയതാണ് അപകടത്തിന് കാരണമെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന റിപ്പോര്ട്ട്. ആശുപത്രിയിലെത്തി നടത്തിയ പരിശോധനകളില് മെഥനോൾ വിഷബാധയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടതോടെയാണ് ഇതിന്റെ അംശമാണ് അപകടത്തിന് കാരണമെന്ന സൂചനകള് പുറത്ത് വന്നത്.
ചക്പി കരോങ്, ഇതിന് സമീപത്തുള്ള ചന്ദേല് ജില്ലയില് നിന്നുള്ളവര് എന്നിവരാണ് വിഷമദ്യം കഴിച്ചതില് അധികവും. വയോധികരും മധ്യവയസ്കരുമാണ് ദുരന്തത്തിന് ഇരയായത്. മദ്യം കഴിച്ചതിന് പിന്നാലെ അസ്വസ്ഥത അനുഭവപ്പെട്ടവര് സമീപത്തെ ഷിജ ആശുപത്രിയിലാണ് ചികിത്സയ്ക്കെത്തിയത്. നിലവില് ആശുപത്രിയിലെത്തിയ പലരുടെയും അവസ്ഥ അതീവ ഗുരുതരമാണെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മരണസംഖ്യയും ചികിത്സയിലുള്ളവരുടെ എണ്ണവും ഇനിയും വർധിച്ചേക്കാം എന്നും റിപ്പോര്ട്ടുകളുണ്ട്.
ആശുപത്രി സന്ദര്ശിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി
വിഷമദ്യത്തിന് ദുരന്തത്തിന് ഇരയായി ആശുപത്രിയില് ചികിത്സയില് കഴിയുന്നവരെ സന്ദര്ശിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി യുമ്നം ഖേംചന്ദ് സിങ്. രോഗികള്ക്ക് ആവശ്യമായ മുഴുവന് സഹായവും നല്കുമെന്നും സര്ക്കാരില് നിന്നും പൂര്ണ പിന്തുണയുണ്ടാകുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
ചാന്ദേൽ ജില്ലയിൽ വിഷബാധയുണ്ടായതായി രോഗികൾ എത്തുന്നതിന് മുൻപേ ഞങ്ങൾക്ക് വിവരം ലഭിച്ചിരുന്നുവെന്ന് ഷിജ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ജോയിന്റ് മാനേജിങ് ഡയറക്ടര് ഡോ. ചേതന് ഹുന്ഡോങ്ബാം പറഞ്ഞു. രോഗികളെ പരിശോധിച്ചപ്പോള് അത് മെഥനോൾ മൂലമുള്ള വിഷബാധയാണെന്ന് കണ്ടെത്തി. പ്രധാനമായും ചാക്പി കറോങ് പ്രദേശത്തുനിന്നുള്ളവരാണ് ഇവർ. ഇതുവരെ 150 രോഗികൾ ചികിത്സയ്ക്കായി എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ഒരാൾ ആശുപത്രിയിലെത്തുമ്പോഴേക്കും മരിച്ചിരുന്നു. ഗുരുതരാവസ്ഥയിലുള്ള മൂന്ന് പേർക്ക് ഹീമോഡയാലിസിസ് നല്കി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും ഡോങ്ബാം പറഞ്ഞു.
സംഭവം ആശുപത്രി അധികൃതര്ക്ക് വലിയ സമ്മര്ദമാകുന്നുണ്ടെന്നും ഇവിടെ സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം പരിമിതമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. നിലവിൽ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുള്ള കിടക്കകളെല്ലാം നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. രോഗികളെ ചികിത്സിക്കുന്നതിൽ സഹായിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ സംസ്ഥാന ആരോഗ്യ വകുപ്പിനോടും റിംസ് (RIMS), ജെനിംസ് (GENIMS) എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങളോടും അഭ്യർഥിച്ചിട്ടുണ്ട്. മറ്റ് കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് രോഗികളെ മാറ്റുകയും ജീവൻ രക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളോ ഹീമോഡയാലിസിസോ ആവശ്യമുള്ള അതീവ ഗുരുതരാവസ്ഥയിലുള്ള രോഗികളെ ഇവിടെ ചികിത്സിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നും ഹുന്ഡോങ്ബാം പറഞ്ഞു.
മുഖ്യമന്ത്രി നേരിട്ടെത്തി സംസ്ഥാന ആരോഗ്യ വകുപ്പിന് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതെല്ലാം ചെയ്യുമെന്ന് രോഗികൾക്ക് ഉറപ്പുനൽകി. ഇതൊരു ദൗർഭാഗ്യകരമായ സംഭവമാണ്. എന്നാൽ മുഖ്യമന്ത്രിയിൽ നിന്ന് ഇന്ന് ലഭിച്ച പിന്തുണയിലും അദ്ദേഹം വാഗ്ദാനം ചെയ്ത സാമ്പത്തിക സഹായത്തിലും ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ ആശ്വാസമുണ്ടെന്നും ഹുന്ഡോങ്ബാം പറഞ്ഞു.
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