ബോംബേറില് രണ്ട് കുട്ടികള് കൊല്ലപ്പെട്ടു, മണിപ്പൂരില് പ്രതിഷേധം കനക്കുന്നു; ഇന്റർനെറ്റ് സേവനങ്ങള്ക്ക് നിരോധനം
മൂന്ന് ദിവസത്തേക്കാണ് ഇന്റർനെറ്റ് സേവനങ്ങള് നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബോംബേറിന് പിന്നാലെ പ്രതിഷേധം രൂക്ഷമായ സാഹചര്യത്തില് അടിസ്ഥാനരഹിതമായ വിവരങ്ങള് പ്രചരിക്കാതിരിക്കാൻ നടപടി.
By PTI
Published : April 7, 2026 at 4:33 PM IST
ഇംഫാല് : മണിപ്പൂരില് ഇന്റർനെറ്റ് സേവനങ്ങള്ക്ക് താത്കാലിക നിയന്ത്രണം. മൊയ്രാങ് ട്രോങ്ലോബി പ്രദേശത്തെ ഒരു വീട്ടിൽ തീവ്രവാദികള് എന്ന് സംശയിക്കുന്നവർ നടത്തിയ ബോംബേറില് രണ്ട് കുട്ടികള് കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തിന് പിന്നാലെയാണ് അഞ്ച് ജില്ലകളില് ഇന്റർനെറ്റിന് നിരോധനം.
ബ്രോഡ്ബാൻഡ്, വിഎസ്എടികൾ, വിപിഎൻ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള ഇന്റർനെറ്റ്, മൊബൈൽ ഡാറ്റ സേവനങ്ങൾ മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയതായി സർക്കാരിന്റെ ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു. ചൊവ്വാഴ്ച (ഏപ്രില് 7) മുതൽ അഞ്ച് ജില്ലകളിൽ ഇന്റർനെറ്റ്, മൊബൈൽ ഡാറ്റ സേവനങ്ങൾ നിരോധിക്കുന്ന ഉത്തരവിൽ ആഭ്യന്തര കമ്മിഷണർ എൻ അശോക് കുമാർ ഒപ്പുവച്ചതായും ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.
"ഇംഫാൽ വെസ്റ്റ്, ഇംഫാൽ ഈസ്റ്റ്, തൗബൽ, കാക്ചിങ്, ബിഷ്ണുപൂർ ജില്ലകളില് നിലവിലുള്ള ക്രമസമാധാന സ്ഥിതി കണക്കിലെടുത്ത് തെറ്റായ വിവരങ്ങളും കിംവദന്തികളും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് തടയുന്നതിനായി ബ്രോഡ്ബാൻഡ്, വിഎസ്എടികൾ, വിപിഎൻ സേവനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇന്റർനെറ്റ് സേവനങ്ങളും മൊബൈൽ ഡാറ്റ സേവനങ്ങളും താത്കാലികമായി നിർത്തിവയ്ക്കാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചതായി ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന്റെ പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു. ചൊവ്വാഴ്ച മണിപ്പൂരിലെ ബിഷ്ണുപൂർ ജില്ലയിൽ നടന്ന ബോംബ് ആക്രമണത്തിൽ രണ്ട് കുട്ടികൾ കൊല്ലപ്പെടുകയും അവരുടെ അമ്മയ്ക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു, ഇത് പ്രദേശവാസികളുടെ പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണമായി" -പൊലീസ് പറഞ്ഞു.
ബോംബേറില് അഞ്ച് വയസുള്ള ആൺകുട്ടിയും ആറ് മാസം പ്രായമുള്ള പെൺകുട്ടിയുമാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ക്രൂരമായ പ്രവർത്തി എന്നാണ് ആക്രമണത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി വൈ ഖേംചന്ദ് സിങ് വിശേഷിപ്പിച്ചത്. സംഭത്തിന് ഉത്തരവാദികളായവരെ കണ്ടെത്തി നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഉറപ്പ് നല്കുകയും ചെയ്തു.
സംഭവ സമയത്ത് അമ്മയും കുട്ടികളും കിടപ്പുമുറിയില് ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു എന്നാണ് പൊലീസ് നല്കുന്ന വിവരം. ഇന്ന് രാവിലെ നാട്ടുകാർ പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തി പ്രദേശത്തെ ഒരു പെട്രോൾ പമ്പിന് സമീപം രണ്ട് ഓയിൽ ടാങ്കറുകളും ഒരു ട്രക്കും കത്തിക്കുകയുണ്ടായി. മൊയ്രാങ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷന് മുന്നിൽ അവർ ടയറുകൾ കത്തിക്കുകയും താത്കാലിക പൊലീസ് ഔട്ട്പോസ്റ്റ് നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.
സ്ഥിതിഗതികൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ പ്രദേശത്ത് സുരക്ഷാ സേനയെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത കുട്ടികുടെ കൊലപാതകത്തില് പ്രതിഷേധിച്ച് ഇംഫാലിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും തടിച്ചുകൂടിയിരുന്നു. പ്രതിഷേധക്കാർ വിവിധയിടങ്ങളില് ടയറുകള് കത്തിച്ച് നിരത്തിലിടുകയും ചെയ്തു.
