മണിപ്പൂരിൽ അന്തിമ വോട്ടർ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു; പട്ടികയിൽ പത്തൊൻപത് ലക്ഷത്തോളം വോട്ടർമാർ
2026 ലെ അന്തിമ വോട്ടർ പട്ടിക പ്രകാരം മണിപ്പൂരിലെ ആകെ വോട്ടർമാരുടെ എണ്ണം പത്തൊൻപത് ലക്ഷത്തോളമാണ് (19,60,620). ഇന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച അന്തിമ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ സർവീസ് വോട്ടർമാരുടെ പട്ടികയും ഉൾപ്പെടുത്തി.
By ANI
Published : September 6, 2026 at 7:01 PM IST
ഇംഫാൽ: തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ്റെ നിർദേശങ്ങൾക്കനുസൃതമായി, മണിപ്പൂരിലെ 60 നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലെയും അന്തിമ ഫോട്ടോ വോട്ടർ പട്ടിക ബന്ധപ്പെട്ട ഇലക്ടറൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫിസർമാർ (ഇആർഒ) പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. 2026 ലെ അന്തിമ വോട്ടർ പട്ടിക പ്രകാരം മണിപ്പൂരിലെ ആകെ വോട്ടർമാരുടെ എണ്ണം പത്തൊൻപത് ലക്ഷത്തോളമാണ് (19,60,620). ഇതിൽ ഒൻപത് ലക്ഷത്തോളം (9,53,350) പുരുഷന്മാരും പത്ത് ലക്ഷത്തോളം (10,06,962) സ്ത്രീകളും 308 ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വോട്ടർമാരും ഉൾപ്പെടുന്നു. അന്തിമ പട്ടികയിൽ 51.99 എന്ന ഇ പി അനുപാതവും 1056 എന്ന ലിംഗാനുപാതവുമാണുള്ളത്.
ഇന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച അന്തിമ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ സർവീസ് വോട്ടർമാരുടെ പട്ടികയും ഉൾപ്പെടുത്തി. രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത സർവീസ് വോട്ടർമാരുടെ ആകെ എണ്ണം ഇരുപതിനായിരത്തോളമാണ് (20,819). ഇന്ന് നടന്ന യോഗത്തിൽ, ഓരോ നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിലെയും അന്തിമ ഫോട്ടോ വോട്ടർ പട്ടികയുടെ പകർപ്പുകൾ സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ അംഗീകൃത പ്രതിനിധികൾക്ക് കൈമാറി.
അന്തിമ ഫോട്ടോ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ തങ്ങളുടെ പേരുകൾ എല്ലാവരും പരിശോധിക്കണമെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ നിർദേശിച്ചു. ഇലക്ടറൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫിസർമാർ (ഇആർഒ), അസിസ്റ്റൻ്റ് ഇലക്ടറൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫിസർമാർ (എഇആർഒ), ബൂത്ത് ലെവൽ ഓഫിസർമാർ (ബിഎൽഒ) എന്നിവരുടെ ഓഫിസുകളിൽ പട്ടിക ലഭ്യമാണ്. മണിപ്പൂർ ചീഫ് ഇലക്ടറൽ ഓഫിസറുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നും വോട്ടർ പട്ടിക ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ലഭ്യമായ വിവരങ്ങൾ പ്രകാരം, 2026 മെയ് 18 ന് കരട് വോട്ടർ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ആകെ വോട്ടർമാരുടെ എണ്ണം ഇരുപത് ലക്ഷത്തോളമായിരുന്നു (20,93,076). ഇതിൽ പത്ത് ലക്ഷത്തോളം (10,10,317) പുരുഷന്മാരും പത്ത് ലക്ഷത്തോളം (10,82,459) സ്ത്രീകളും 300 ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വോട്ടർമാരും ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു.
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എന്നാൽ വിവരശേഖരണ നടപടികൾക്ക് ശേഷം പത്തൊൻപത് ലക്ഷത്തോളം (19,34,399) ഫോമുകളാണ് ലഭിച്ചത്. അതേസമയം, ഫോമുകൾ നൽകാത്ത ഒരു ലക്ഷത്തോളം (1,58,677) വോട്ടർമാരെ കരട് വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി. സ്ഥലം മാറിപ്പോയവർ, മരിച്ചവർ, ആവർത്തന പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടവർ, മറ്റുള്ളവർ എല്ലാം ഒഴിവാക്കിയവരിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. പത്തൊൻപത് ലക്ഷത്തോളം (19,34,399) വോട്ടർമാരുള്ള കരട് വോട്ടർ പട്ടിക ഈ വർഷം ജൂലൈ 5 നാണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. പരിശോധനാ വേളയിൽ മാപ്പ് ചെയ്യാത്ത 91,178 വോട്ടർമാർക്കും യുക്തിപരമായ പൊരുത്തക്കേടുകളുള്ള പതിനൊന്ന് ലക്ഷത്തോളം (11,30,655) വോട്ടർമാർക്കും നോട്ടിസുകൾ നൽകി. ഇതോടെ ആകെ നൽകിയ നോട്ടിസുകളുടെ എണ്ണം പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷത്തോളമായി (12,21,833).
വാദം കേൾക്കലിനും രേഖകൾ പരിശോധിച്ചതിനുമൊടുവിൽ രേഖകളിലെ അപര്യാപ്തത, സ്ഥലത്തില്ലായ്മ, മരണം, താമസം മാറല്, വിവരങ്ങളുടെ ആവർത്തനം തുടങ്ങിയ കാരണങ്ങളാൽ 26,362 വോട്ടർമാരെ അയോഗ്യരായി അടയാളപ്പെടുത്തി. 2026 ജൂലൈ അഞ്ച് മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് നാല് വരെയുള്ള അവകാശവാദങ്ങളും പരാതികളും സമർപ്പിക്കാനുള്ള കാലയളവിൽ, ആകെ 96,985 അവകാശവാദങ്ങളും പരാതികളും തീർപ്പാക്കി. തുടർന്ന് കരട് വോട്ടർ പട്ടികയിൽ അൻപത്താറായിരത്തോളം (56,871) വോട്ടർമാരെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയും മുപ്പതിനായിരത്തോളം (30,650) വോട്ടർമാരെ ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്തു.
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