ശത്രു കടലിനടിലൂടെ വന്നാലും തുരത്തും; അന്തര്വാഹിനി ആക്രമണങ്ങള് ചെറുക്കാന് നാവിക സേനയുടെ 'മംഗ്രോള്' എത്തി
ശത്രുവിനെ തുരത്താന് 'മംഗ്രോളു'മായി ഇന്ത്യന് നേവി, കടലില് സുരക്ഷ കൂട്ടി നാവികസേന
By PTI
Published : October 12, 2026 at 4:41 PM IST
മുംബൈ: അന്തര്വാഹിനികളില് നിന്നുള്ള ആക്രമണങ്ങള് കണ്ടെത്തുന്നതിനും പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനുമായി ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയുടെ പുതിയ യുദ്ധക്കപ്പൽ ഐഎൻഎസ് മംഗ്രോൾ എത്തുന്നു. അന്തർവാഹിനി വേട്ടയ്ക്കായി പ്രത്യേകം രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ആൻ്റി സബ്മറൈൻ വാർഫെയർ ഷാലോ വാട്ടർ ക്രാഫ്റ്റ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട കപ്പലാണിത്. കേരളത്തിലെ കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്യാർഡ് ലിമിറ്റഡാണ് കപ്പൽ നിർമിച്ചത്.
മുംബൈയിലെ നേവല് ഡോക്ക്യാര്ഡില് മംഗ്രോള് ഇന്ന് കമ്മീഷന് ചെയ്യും. വർധിച്ചുവരുന്ന ഭൗമരാഷ്ട്രീയ സംഘർഷങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഐഎൻഎസ് മംഗ്രോളിൻ്റെ കമ്മിഷനിങ് പ്രത്യേക പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നുവെന്ന് വെസ്റ്റേൺ നേവൽ കമാൻഡ് ഫ്ലാഗ് ഓഫിസർ കമാൻഡിങ്-ഇൻ-ചീഫ് വൈസ് അഡ്മിറൽ സഞ്ജയ് വത്സായൻ പറഞ്ഞു. വിശ്വസനീയവും കാര്യക്ഷമവും യുദ്ധസജ്ജവുമായ ഒരു നാവികസേനയെ നിലനിർത്തുക എന്നത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണെന്നും വത്സായൻ വ്യക്തമാക്കി.
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ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്ര മേഖലകളില് വിദേശ രാജ്യങ്ങള് അന്തർവാഹിനികളെ വിന്യസിക്കുന്നത് വൻതോതിൽ വർധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഐഎൻഎസ് മംഗ്രോളിൻ്റെ കമാൻഡിങ് ഓഫിസർ യു. ശരൺ കുമാർ പറഞ്ഞു. "വെള്ളത്തിനടിയിലുള്ള ഭീഷണികൾ കണ്ടെത്തി നിര്വീര്യമാക്കാനുള്ള ആവശ്യകത കൂടിവരുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ സമുദ്ര താൽപ്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിലും ഐഎൻഎസ് മംഗ്രോൾ നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കും. വെള്ളത്തിനടിയിലുള്ള മേഖല എപ്പോഴും വളരെ വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞതാണെന്ന്" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
अदृश्ये विजयः | VICTORY OVER THE UNSEEN ⚓ Silent in pursuit. Swift in action. Unrelenting in resolve. Built to detect, deter and dominate threats beneath the waves, INS Mangrol (P82) is set to strengthen the #IndianNavy’s shallow-water anti-submarine warfare capabilities. 12 OCT 2026 COMING SOON #INSMangrol #CombatReady #AatmanirbharBharat @SpokespersonMoD @indiannavy @cslcochin @IN_WNC— IN (@IndiannavyMedia) October 11, 2026
വലിയ യുദ്ധക്കപ്പലുകൾക്ക് സാധിക്കാത്ത വിധം ആഴം കുറഞ്ഞ വെള്ളത്തിലും പ്രവർത്തിക്കാൻ ഐഎൻഎസ് മംഗ്രോളിന് കഴിയുമെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. കുറഞ്ഞ തീവ്രതയുള്ള സമുദ്ര ദൗത്യങ്ങൾക്കായി ഇതിനെ ഉപയോഗിക്കാം. അതുകൊണ്ട്, നാവികസേനയുടെ കരുത്ത് പല തലങ്ങളിൽ വർധിപിക്കാൻ ഈ കപ്പൽ സഹായിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് പറയാം.
കപ്പലിൻ്റെ പേര് വന്ന വഴി
ഗുജറാത്തിലെ ജുനഗഡ് ജില്ലയിലുള്ള തീരദേശ പട്ടണവും പ്രധാന മത്സ്യബന്ധന തുറമുഖവുമായ മംഗ്രോളിൻ്റെ പേരാണ് ഈ കപ്പലിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. 2004 ഏപ്രിൽ വരെ ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയിൽ സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിരുന്ന 'മൈൻസ്വീപ്പർ'(കടലിലെ മൈനുകൾ നീക്കം ചെയ്യുന്ന കപ്പൽ) വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട പഴയ ഐഎൻഎസ് മംഗ്രോളിൻ്റെ (M85) പാരമ്പര്യം ഈ പുതിയ കപ്പൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു.
മുൻകാല യുദ്ധക്കപ്പലുകളുടെ പാരമ്പര്യം നിലനിർത്തുന്ന നാവികസേനയുടെ കീഴ്വഴക്കം ഈ കപ്പലിന് പേര് നൽകിയതിലൂടെയും തുടരുന്നു. 80 ശതമാനത്തിലധികം തദ്ദേശീയ ഘടകങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് നിര്മാണം. യുദ്ധക്കപ്പൽ രൂപകൽപ്പന, നിർമ്മാണം, അത്യാധുനിക ആയുധങ്ങളുടെയും സെൻസറുകളുടെയും സംയോജനം എന്നീ മേഖലകളിൽ ഇന്ത്യയുടെ വളർന്നുവരുന്ന ശേഷിയെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് നാവികസേന അറിയിച്ചു.
ഭാരം കുറഞ്ഞ ടോർപിഡോകൾ, തദേശീയമായി നിർമ്മിച്ച അന്തർവാഹിനി വേധ റോക്കറ്റ് ലോഞ്ചർ, 'മാരീച്ച്' അഡ്വാൻസ്ഡ് ടോർപ്പിഡോ ഡികോയ് സിസ്റ്റം തുടങ്ങിയ ആധുനിക ആയുധങ്ങളും സെൻസറുകളും മംഗ്രോളിൽ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2026-ൽ 10 കപ്പലുകൾ സേവനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്, കൂടാതെ ഈ വർഷാവസാനത്തോടെ എട്ടെണ്ണം കൂടി സേവനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
അടുത്ത ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നാവികസേനയുടെ കപ്പൽവ്യൂഹം 170-ലധികം പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളായി വികസിക്കുമെന്നും, ഓരോ 40 മുതൽ 50 ദിവസത്തിനുള്ളിലും പുതിയൊരു കപ്പൽ സേനയുടെ ഭാഗമാകുമെന്നും വൈസ് അഡ്മിറൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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