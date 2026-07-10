ഇനി ഡോക്ടറുടെ കുറിപ്പില്ലാതെ കിട്ടില്ല; 12 ശതമാനത്തില് കൂടുതൽ ആൽക്കഹോൾ ഉള്ള മരുന്നുകൾക്ക് കടുത്ത നിയന്ത്രണം
ഷെഡ്യൂൾ എച്ച് 1ൽ, പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ നിർബന്ധം, 12 ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ ആൽക്കഹോളുള്ള മരുന്നുകളുടെ വിൽപനയ്ക്ക് കർശന നിയന്ത്രണം
By PTI
Published : July 10, 2026 at 2:35 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്ത് 12 ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ ആൽക്കഹോൾ അടങ്ങിയ മരുന്നുകളുടെ വിൽപനയ്ക്ക് കർശന നിയന്ത്രണം. ഷെഡ്യൂൾ എച്ച് 1-ലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തിയ ഇത്തരം മരുന്നുകള് ഡോക്ടറുടെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇല്ലാതെ വില്ക്കാന് പാടില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ കുടുംബക്ഷേമ മന്ത്രാലയം നിർദേശിച്ചു. ഇത്തരം മരുന്നുകൾക്ക് ഡ്രഗ്സ് ചട്ടങ്ങളിലെ ഷെഡ്യൂൾ കെ പ്രകാരം ഇതുവരെ ലഭിച്ചിരുന്ന പൊതുവായ ഇളവുകൾ ഇനി ലഭിക്കില്ലെന്നും മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.
ദുരുപയോഗം തടയുന്നതിനും ലഹരിക്കായി വഴിതിരിച്ചുവിടൽ തടയുന്നതിനുമാണ് പുതിയ ഉത്തരവ്. വിതരണക്കാരും കെമിസ്റ്റുകളും ഇവയുടെ വിൽപന വിവരങ്ങൾ പ്രത്യേക രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കണമെന്നും നിർദേശമുണ്ട്. ഏലം, ഇഞ്ചി, മറ്റ് സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ എന്നിവയുടെ കഷായങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചില ഔഷധ ഉൽപ്പന്നങ്ങളെ 1945 ലെ ഡ്രഗ്സ് റൂളുകളുടെ ഷെഡ്യൂൾ കെ പ്രകാരം ലൈസൻസിഗങ് ആവശ്യകതകളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചില മരുന്നുകളില് ഉയര്ന്നതോതില് ആല്ക്കഹോള് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ചില ചുമ സിറപ്പുകൾ, ടോണിക്കുകൾ, മറ്റ് ദ്രവരൂപത്തിലുള്ള ഔഷധങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ഉയർന്ന അളവിൽ ആൽക്കഹോൾ അടങ്ങിയതായി കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഡോക്ടറുടെ കുറിപ്പടിയില്ലാതെ ഇവ വിൽക്കുന്നതും ലഹരിക്കായി ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നതും സംബന്ധിച്ച ആശങ്കകൾ വർധിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ നടപടി.
നിരീക്ഷണവും നിയന്ത്രണവും ആവശ്യമുള്ള മരുന്നുകളുടെ വിഭാഗമായ ഷെഡ്യൂൾ എച്ച് വണ്ണിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിലൂടെ മരുന്ന് ദുരുപയോഗം തടയാനും ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെയുള്ള വിതരണം ഉറപ്പാക്കാനും സാധിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ വിജ്ഞാപനത്തിൽ പറയുന്നു.30 മില്ലിയിൽ കൂടുതലുള്ള അളവുള്ള മരുന്നുകള് ഷെഡ്യൂൾ കെ പ്രകാരം നൽകിയിരിക്കുന്ന ഇളവിന് കീഴിൽ വരില്ലെന്ന് സർക്കാർ ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരം മരുന്നുകള് 1940-ലെ ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് കോസ്മെറ്റിക്സ് ആക്ട് പ്രകാരം ആവശ്യമായ ലൈസൻസുകൾ നേടേണ്ടതുണ്ടെന്ന് മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.
രാജ്യത്തിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെട്ട മയക്കുമരുന്ന് നിയമങ്ങളിലെ ഷെഡ്യൂൾ കെ പ്രകാരമുള്ള ഭാഗം മാറ്റുന്നതിനാണ് ഭേദഗതികൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു. നിയമ ഭേദഗതി കാരണം രോഗികൾക്ക് ഈ മരുന്നുകൾ ലഭിക്കാതെ വരികയോ ഇവ നിരോധിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും മറിച്ച് കൃത്യമായ വൈദ്യപരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം മാത്രമേ ഇവ ഉപയോഗിക്കാവൂ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നും സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കി.
ഈഥൈൽ ആൽക്കഹോൾ അടങ്ങിയ എല്ലാ വിഭാഗത്തിലുള്ള മരുന്നുകളിലും ഒരു ഏകീകൃത നിയന്ത്രണ ചട്ടക്കൂട് ഉറപ്പാക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ് നിർദ്ദിഷ്ട മാറ്റങ്ങൾ. മരുന്നുകളുടെ നിയമങ്ങളിലെ നിലവിലുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ നിരവധി പരമ്പരാഗത വൈദ്യശാസ്ത്ര സമ്പ്രദായങ്ങൾക്ക് മദ്യത്തിൻ്റെ പരിധി ഇതിനകം നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. റൂൾ 161 പ്രകാരം, ആയുർവേദ, സിദ്ധ, യുനാനി സിറപ്പുകളിൽ പരമാവധി 16 ശതമാനം വരെ ആൽക്കഹോൾ അടങ്ങിയിരിക്കാൻ അനുവാദമുണ്ട്.അതുപോലെ, റൂൾ 106B ഹോമിയോപ്പതി മരുന്നുകളിലെ ആൽക്കഹോൾ അളവ് 12 ശതമാനമായി പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നു.
മരുന്നുകൾക്കായുള്ള നിയന്ത്രണ ചട്ടക്കൂട് ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും, ഔഷധ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ യുക്തിസഹവും ഉത്തരവാദിത്തപരവുമായ ഉപയോഗം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും, പൊതുജനാരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുമുള്ള സർക്കാരിൻ്റെ തുടർച്ചയായ ശ്രമങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായാണ് ഈ സംരംഭമെന്ന് മന്ത്രാലയം പറഞ്ഞു.
Also Read:പ്രമേഹ രോഗികൾക്ക് ആശ്വാസം; ആഴ്ചയിലൊരിക്കൽ മാത്രം ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഇൻസുലിൻ ഇന്ത്യയിൽ