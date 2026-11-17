ഡൽഹി നിയമ മന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിന് സമീപം യുവാവിനെ വെടിവച്ചുകൊന്നു; 20 തവണ വെടിയുതിർത്ത് അക്രമികൾ
സോണിയ വിഹാറിലെ സീറോ പുസ്തയിലുള്ള കൂഡ ഖട്ടയ്ക്ക് സമീപം ഇന്നലെ വൈകിട്ട് 5.30ഓടെയാണ് ആക്രമണമുണ്ടായതെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു
Published : November 17, 2026 at 6:12 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: വടക്കുകിഴക്കൻ ഡൽഹിയിലെ ഖജൂരി ഖാസിൽ ഡൽഹി നിയമമന്ത്രി കപിൽ മിശ്രയുടെ പ്രാദേശിക എംഎൽഎ ക്യാമ്പ് ഓഫിസിന് സമീപം യുവാവിനെ വെടിവച്ചുകൊന്നു. തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ട് ബൈക്കിലെത്തിയ രണ്ട് അക്രമികൾ യുവാവിന് നേരെ 20 തവണ വെടിയുതിർക്കുകയായിരുന്നു. ദയാൽപൂർ, മുസ്തഫാബാദ് സ്വദേശിയായ സമീർ (26) ആണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്.
ആക്രമണം പിന്നിൽനിന്ന്
സോണിയ വിഹാറിലെ സീറോ പുസ്തയിലുള്ള കൂഡ ഖട്ടയ്ക്ക് സമീപം ഇന്നലെ വൈകിട്ട് 5.30ഓടെയാണ് ആക്രമണമുണ്ടായതെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. സുഹൃത്തായ റിസ്വാൻ ഓടിച്ചിരുന്ന സ്കൂട്ടറിൻ്റെ പിന്നിലിരുന്ന് യാത്ര ചെയ്യുകയായിരുന്നു സമീർ. ഈ സമയം മോട്ടോർ സൈക്കിളിൽ പിന്തുടർന്നെത്തിയ അജ്ഞാതരായ രണ്ടുപേർ പിന്നിൽനിന്ന് സമീറിന് നേരെ തുടർച്ചയായി വെടിയുതിർത്ത ശേഷം സ്ഥലത്തുനിന്ന് രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു. വൈകിട്ട് 6.25ഓടെയാണ് വെടിവയ്പ് സംബന്ധിച്ച വിവരം പൊലീസിന് ലഭിക്കുന്നത്. വിവരമറിഞ്ഞ് പൊലീസ് സംഘം ഉടൻതന്നെ സംഭവസ്ഥലത്തെത്തി പ്രാഥമിക പരിശോധന നടത്തി.
ശരീരമാസകലം വെടിയേറ്റ് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ സമീറിനെ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന റിസ്വാൻ ഉടൻതന്നെ സിവിൽ ലൈൻസിലെ ട്രോമ സെൻ്ററിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. ആശുപത്രിയിൽ എത്തുമ്പോഴേക്കും മരണം സംഭവിച്ചതായി ഡോക്ടർമാർ സ്ഥിരീകരിച്ചു. ജനത്തിരക്കേറിയ മേഖലയിലുണ്ടായ വെടിവയ്പ് പ്രദേശത്ത് വലിയ പരിഭ്രാന്തി പരത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ക്രമസമാധാന നിലയിൽ ആശങ്ക
ഡൽഹി മന്ത്രിയുടെ ഓഫിസ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രധാന റോഡിലാണ് 20 തവണ വെടിയുതിർത്തുള്ള ഈ ആക്രമണം നടന്നതെന്ന് പ്രദേശവാസിയായ ബ്രജേഷ് ശർമ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു. വെടിയേറ്റ യുവാവിനെ ഇവിടെനിന്ന് ഉടൻ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയെന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് അപ്പോൾ വിവരമൊന്നും ലഭിച്ചിരുന്നില്ലെന്നും ശർമ വ്യക്തമാക്കി. പ്രദേശത്തെ ക്രമസമാധാന നിലയിലുണ്ടായ ഗുരുതരമായ വീഴ്ചയാണ് ഈ സംഭവം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. ഈ മേഖലയിൽ നടക്കുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള നാലാമത്തെ സംഭവമാണിതെന്നും അക്രമികൾ ആരാണെന്നോ കൊലപാതകത്തിന് പിന്നിലെ ലക്ഷ്യമെന്താണെന്നോ തങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
പിന്നിൽ വ്യക്തിവൈരാഗ്യമെന്ന് പൊലീസ്
സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ ഉന്നത പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ക്രൈം ടീമും ഫൊറൻസിക് സയൻസ് ലബോറട്ടറി സംഘവും സ്ഥലത്തെത്തി വിശദമായ പരിശോധന നടത്തി. ഫൊറൻസിക് വിദഗ്ധർ സംഭവസ്ഥലത്തുനിന്ന് നിർണായക തെളിവുകൾ ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തിൽ ഖജൂരി ഖാസ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പ്രസക്തമായ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൊലപാതകക്കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നതിനായി പ്രത്യേക പൊലീസ് സംഘങ്ങളെയും നിയോഗിച്ചു.
വെടിയുതിർത്ത അക്രമിയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും പ്രതികളെ പിടികൂടാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഊർജിതമായി തുടരുകയാണെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു. അക്രമികളെ കണ്ടെത്താനും അവർ രക്ഷപ്പെട്ട വഴി മനസ്സിലാക്കാനുമായി പ്രദേശത്തെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പൊലീസ് വിശദമായി പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്. കൊലപാതകത്തിന് പിന്നിലെ യഥാർഥ കാരണം കണ്ടെത്താൻ വ്യക്തിവൈരാഗ്യവും പഴയ ശത്രുതയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ സാധ്യതകളും അന്വേഷണസംഘം പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. അതേസമയം, ഈ കൊലപാതകത്തിന് ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്നും രണ്ട് പഴയ സുഹൃത്തുക്കൾ തമ്മിലുള്ള വ്യക്തിവൈരാഗ്യമാണ് ആക്രമണത്തിൽ കലാശിച്ചതെന്നും പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. സംഭവത്തിൽ തുടരന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്.
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