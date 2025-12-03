നാല് കോടി ഇൻഷുറൻസ് തുക കിട്ടാൻ വേണ്ടി ജ്യേഷ്ഠനെ കൊലപ്പെടുത്തി അനുജൻ, സിനിമയെ വെല്ലുന്ന തിരക്കഥ...!
1.50 കോടി രൂപയുടെ കടക്കെണിയിലായിരുന്ന നരേഷ്, ഈ കടങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയാണ് മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന സഹോദരൻ വെങ്കിടേഷിനെ വാഹാനപകടത്തില് പെട്ടെന്ന തരത്തില് ചിത്രീകരിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയത്.
Published : December 3, 2025 at 2:00 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: കടം വീട്ടാൻ വേണ്ടി സ്വന്തം ജ്യേഷ്ഠനെ ക്രൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തിയ സഹോദരൻ അറസ്റ്റില്. തെലങ്കാനയിലെ കരിംനഗർ ജില്ലയിലെ രാമദുഗുവിലാണ് ഞെട്ടിക്കുന്ന സംഭവം. രാമദുഗു സ്വദേശി മാമിദി നരേഷും (30) സുഹൃത്തുക്കളും ചേര്ന്നാണ് ഇൻഷുറൻസ് തുക 4 കോടി ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ജ്യേഷ്ഠൻ വെങ്കിടേഷിനെ (37) കൊലപ്പെടുത്തിയത്.
1.15 കോടിയുടെ കടക്കെണിയിലായ നരേഷ് വഹാനപകടമെന്ന തരത്തില് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് സഹോദരൻ വെങ്കിടേഷിനെ കൊലപ്പെടുത്തി 4 കോടിയുടെ ഇൻഷുറൻസ് തുക തട്ടിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കവെയാണ് പിടിയിലായത്.
സംഭവമിങ്ങനെ...
ഓഹരി വിപണിയിലെ നിക്ഷേപത്തിലൂടെ നരേഷിന് ഏകദേശം 25 ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതിനുപുറമെ, ടിപ്പർ ലോറികളുടെ ഇഎംഐ ഉൾപ്പെടെ ആകെ 1.50 കോടി രൂപയുടെ കടക്കെണിയിലായിരുന്നു നരേഷ്. ഈ കടങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയാണ് മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന സഹോദരൻ വെങ്കിടേഷിനെ വാഹാനപകടത്തില് പെട്ടെന്ന തരത്തില് ചിത്രീകരിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയത്.
ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി പ്രതിനിധികളിൽ സംശയം തോന്നിയതിനെ തുടർന്ന് പൊലീസിനെ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. തുടര്ന്ന് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ച രാമദുഗു പൊലീസാണ് കൊടുംക്രൂരതയുടെ ചുരുളഴിച്ചത്. നരേഷ് ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് പേരെ സംഭവത്തില് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. കരിംനഗർ പൊലീസ് കമ്മിഷണർ ഗൗഷ് ആലം സംഭവം വെളിപ്പെടുത്തിയത്.
വൻ ഗൂഢാലോചന: കൊലപാതകത്തിന് പിന്നില് വൻ ഗൂഢാലോചന ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. രണ്ട് മാസം മുമ്പ് മുതൽ, വെങ്കിടേഷ് നാല് സ്വകാര്യ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികളിൽ നിന്നും സർക്കാർ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികളിൽ നിന്നും വെവ്വേറെ 4.14 കോടി രൂപയുടെ ഇൻഷുറൻസ് എടുത്തിരുന്നു. ഇതിനിടെയാണ് നമുണ്ട്ല രാകേഷ് എന്നയാൾ നരേഷിന് കടം നൽകിയ 7 ലക്ഷം രൂപ തിരിച്ചു ചോദിച്ചത്.
ഇതോടെ സമ്മര്ദത്തിലായ നരേഷ് ജ്യേഷ്ഠനെ കൊലപ്പെടുത്താൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. പദ്ധതി പ്രകാരം തൻ്റെ സഹോദരനെ കൊല്ലുകയാണെന്നും സഹകരിച്ചാൽ നൽകേണ്ട 7 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് പുറമേ 13 ലക്ഷം രൂപ നൽകാമെന്നും രാകേഷിന് നരേഷ് വാക്കുനല്കി. തുടര്ന്ന് ടിപ്പർ ഡ്രൈവറായ പ്രദീപിന് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ നൽകാമെന്നും അയാള് വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. ഇക്കാര്യം ആരുംതന്നെ വെളിപ്പെടുത്താതിരിക്കാൻ മൂവരും ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ട വിധത്തിൽ പദ്ധതിപ്രകാരം ഒരു വീഡിയോ എടുത്തു. എല്ലാവരും കുറ്റക്കാരെന്ന തരത്തിലായിരുന്നു വീഡിയോ ചിത്രീകരിച്ചത്.
പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി, കഴിഞ്ഞ മാസം 29 ന് രാത്രി, ഡ്രൈവർ പ്രദീപ് രാമദുഗുവിൻ്റെ പ്രാന്തപ്രദേശത്തുള്ള ഭാരത് പെട്രോൾ പമ്പിലേക്ക് ഒരു ലോഡ് മണ്ണുമായി എത്തിയ ടിപ്പർ പാര്ക്ക് ചെയ്തു. ശേഷം, വാഹനം തകരാറിലായതായി നടിച്ച് അയാൾ നരേഷിനെ വിളിച്ചു. നരേഷ് തൻ്റെ ബന്ധു സായി വഴി ബൈക്കില് വെങ്കിടേഷിനെ സംഭവ സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന, പിന്നാലെ നരേഷും വന്നു. എന്നിട്ട് ടിപ്പറിനടുത്ത് ബൈക്ക് പാര്ക്ക് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ടിപ്പര് കേടായെന്നും തൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ വെങ്കിടേഷിനോട് ജാക്കി ടയറിനടിയിൽ ഇട്ട് തിരിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഇതിനിടെ നരേഷ് ടിപ്പര് മുന്നോട്ട് ഓടിച്ചു. ഇതോടെ, ടയറിനടിയില്പ്പെട്ട വെങ്കിടേഷ് സംഭവസ്ഥലത്ത് തന്നെ മരിച്ചു.
പിന്നീട് അപകടമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പൊലീസിനോട് പറഞ്ഞു. 30-ാം തീയതി ഇന്ഷുറന്സ് കമ്പനി പ്രതിനിധികള് എത്തിയപ്പോള്, നരേഷ് സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ രീതിയില് അവര്ക്ക് സംശയം തോന്നി, ഇക്കാര്യം പൊലീസിനെ അറിയിച്ചു. ഇതോടെ പൊലീസ് വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തി. വെങ്കിടേഷിന്റെ സമീപകാല 4 കോടി രൂപയുടെ ഇന്ഷുറന്സും നരേഷിന്റെ കടബാധ്യതയും സംബന്ധിച്ച് പൊലീസിന് സംശയം തോന്നി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫോണ് പരിശോധിച്ചപ്പോള്, കൊലപാതക പദ്ധതി മുമ്പ് പകര്ത്തിയ ഒരു വീഡിയോ അവര് കണ്ടെത്തി. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്, നരേഷ്, രാകേഷ്, പ്രദീപ് എന്നിവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ചോദ്യം ചെയ്യലിലാണ് ക്രൂര കുറ്റകൃത്യം പുറംലോകം അറിഞ്ഞത്.
