ഐസ്‌ക്രീം വാഗ്‌ദാനം ചെയ്‌തു; വീട്ടിലെത്തിച്ച പ്രായപൂര്‍ത്തിയാകാത്ത കുട്ടികളെ പീഡിപ്പിച്ചു, 48കാരനെതിരെ കേസ്

ഐസ്‌ക്രീം വാഗ്‌ദാനം ചെയ്‌ത് പീഡനം. പ്രായപൂര്‍ത്തിയാകാത്ത മൂന്ന് പെണ്‍കുട്ടികളാണ് പീഡനത്തിനിരയായത്. ഒളിവില്‍ പോയ പ്രതിക്കായി അന്വേഷണം.

GIRLS RAPED IN MALKANGIRI POCSO CASE IN ODISHA MAN LURED GIRLS WITH ICE CREAM MINOR GIRL RAPE CASE
Representative Image. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 26, 2025 at 10:15 AM IST

2 Min Read
ഭുവനേശ്വര്‍: ഒഡിഷയില്‍ ഐസ്‌ക്രീം വാഗ്‌ദാനം ചെയ്‌ത് പീഡനം. പ്രായപൂര്‍ത്തിയാകാത്ത മൂന്ന് പെണ്‍കുട്ടികളാണ് പീഡനത്തിന് ഇരയായത്. പ്രതിയായ 48 കാരന്‍ ഒളിവില്‍. ഒഡിഷയിലെ മാൽക്കാൻഗിരിയില്‍ തിങ്കളാഴ്‌ചയാണ് (നവംബര്‍ 24) കേസിനാസ്‌പദമായ സംഭവം.

വൈകുന്നേരം പെണ്‍കുട്ടികള്‍ വീടിനോട് ചേര്‍ന്നുള്ള മൈതാനത്ത് കളിക്കുകയായിരുന്നു. അതിനിടെ അവിടെയെത്തിയ ഇയാള്‍ പെണ്‍കുട്ടികളോട് സംസാരിക്കുകയും സൗഹൃദം സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്‌തു. പിന്നാലെ ഐസ്‌ക്രീം വാങ്ങിത്തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ ഇയാള്‍ പെണ്‍കുട്ടികളെ തന്‍റെ വീട്ടിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി.

ഇയാളുടെ വീട്ടില്‍ മറ്റാരുമില്ലായിരുന്നു. വീട്ടിലെത്തിയ ഇയാള്‍ പെണ്‍കുട്ടികളെ പീഡിപ്പിച്ചു. പിന്നാലെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ ഇയാള്‍ വീട്ടില്‍ നിന്നും കുട്ടികളെ തിരിച്ചയച്ചു. സംഭവത്തില്‍ ഭയന്നോടിയ കുട്ടികള്‍ വീട്ടിലെത്തി പീഡന വിവരം കുടുംബത്തോട് പറഞ്ഞു.

ഇതോടെ കുടുംബം എംവി-79 പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തി പരാതി നല്‍കി. പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ കേസെടുത്ത പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. എന്നാല്‍ കുടുംബം പരാതി നല്‍കിയെന്നറിഞ്ഞ പ്രതി ഒളിവില്‍ പോയി.

അന്വേഷണം ഊര്‍ജിതം: ഇന്നലെയാണ് (നവംബര്‍ 25) കുടുംബം പരാതിയുമായി എത്തിയതെന്ന് എംവി 79 പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഐഐസി ചന്ദ്രശേഖർ തന്ഡി പറഞ്ഞു. തിങ്കളാഴ്‌ച വൈകുന്നേരമാണ് സംഭവം നടന്നതെന്നാണ് പരാതിയില്‍ പറയുന്നത്. ഇത് ഗുരുതരമായ കാര്യമാണെന്നും കേസില്‍ വിശദമായ അന്വേഷണം നടക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

അഞ്ച്, ആറ്, ഏഴ്‌ വയസുള്ള കുട്ടികളാണ് പീഡനത്തിന് ഇരയായിട്ടുള്ളത്. ഇരകളുടെ വൈദ്യ പരിശോധന പൂര്‍ത്തിയാക്കി. അവരില്‍ നിന്നും മൊഴിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പ്രതിക്കെതിരെ അന്വേഷണം ഊര്‍ജിതമാണ്. നിലവില്‍ ഒളിവില്‍ പോയ പ്രതിയെ കണ്ടെത്താന്‍ പ്രത്യേക സംഘത്തെ തന്നെ രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രതിയെ കണ്ടെത്തി തക്കതായ ശിക്ഷ നല്‍കുമെന്നും തന്ഡി പറഞ്ഞു.

സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ ഗ്രാമത്തില്‍ സംഘര്‍ഷം ഉടലെടുത്തു. 'ഞങ്ങള്‍ എംവി 79 പൊലീസ് സ്റ്റേഷനില്‍ പരാതി നല്‍കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇരകളിലൊരാളുടെ അമ്മ പറഞ്ഞു. തങ്ങള്‍ക്ക് നീതി ലഭിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. ഗ്രാമത്തില്‍ കളിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കേയാണ് ഇയാള്‍ കുട്ടികളെ വീട്ടിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത്. വീട്ടിലെത്തിയ ഇയാള്‍ കുട്ടികളെ പീഡനത്തിന് ഇരയാക്കി.

സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ ഇയാള്‍ കുട്ടികളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി. വിവരം പുറത്ത് പറഞ്ഞാല്‍ കൊല്ലുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതായും അമ്മ പറഞ്ഞു. പ്രതിയായ ഇയാള്‍ക്ക് 48 വയസുണ്ട്. ഇയാള്‍ക്ക് തക്കതായ ശിക്ഷ ലഭിക്കണമെന്നും' അമ്മ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

