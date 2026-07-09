30 പതിറ്റാണ്ട്, 300 പഞ്ചനക്ഷത്ര ഹോട്ടലുകൾ; 'ഹൈടെക്' തട്ടിപ്പുകാരൻ ബിംഗ്സൺ ജോൺ ഒടുവിൽ പിടിയിൽ
വ്യാജ തിരിച്ചറിയൽ ഉപയോഗിച്ച് ആഡംബര ഹോട്ടലുകളിൽ അതിഥിയായി താമസിക്കുകയും, ദിവസങ്ങളോളം ഹോട്ടലിലെ സൗകര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചശേഷം ബിൽ അടയ്ക്കാതെ മുങ്ങുകയുമായിരുന്നു ഇയാൾ
Published : July 9, 2026 at 4:13 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്തെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടിനിടെ 300 ലേറെ പഞ്ചനക്ഷത്ര ഹോട്ടലുകളിൽ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയതിന് തമിഴ്നാട് സ്വദേശിയായ 69-കാരൻ ബിംഗ്സൺ ജോണിനെ ഛത്തീസ്ഗഢ് പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.
വ്യാജ തിരിച്ചറിയൽ ഉപയോഗിച്ച് ആഡംബര ഹോട്ടലുകളിൽ അതിഥിയായി താമസിക്കുകയും, ദിവസങ്ങളോളം ഹോട്ടലിലെ സൗകര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചശേഷം ബിൽ അടയ്ക്കാതെ മുങ്ങുകയുമായിരുന്നു ഇയാളുടെ തട്ടിപ്പുരീതിയെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു. ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഹോട്ടലുകളിലെ വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തുക്കളും ഇയാൾ കൈക്കലാക്കിയിരുന്നുവെന്നാണ് അന്വേഷണസംഘം പറയുന്നത്.
ഏറ്റവും ഒടുവിൽ റായ്പൂരിലെ ഹയാത്ത് ഹോട്ടലിലാണ് ഇയാൾ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയത്. രണ്ട് ദിവസം ഹോട്ടലിൽ താമസിച്ച ശേഷം 63,755 രൂപയുടെ ബിൽ അടയ്ക്കാതെ കടന്ന ഇയാൾ ഏകദേശം 1.48 ലക്ഷം രൂപ വിലവരുന്ന ലാപ്ടോപ്പും കൈക്കലാക്കിയെന്നാണ് പരാതി.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഹോട്ടൽ അധികൃതരുടെ പരാതിയെ തുടർന്ന് ആൻ്റി ക്രൈം ആൻഡ് സൈബർ യൂണിറ്റും പൊലീസ് സ്റ്റേഷനും ചേർന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ രേഖകളും മറ്റ് സാങ്കേതിക തെളിവുകളും പരിശോധിച്ചാണ് ഒഡീഷയിലെ ഭുവനേശ്വറിൽ നിന്ന് ഇയാളെ 72 മണിക്കൂറിനകം പിടികൂടിയത്. മോഷ്ടിച്ച ലാപ്ടോപ്പും പൊലീസ് ഇയാളിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുത്തു.
300 ലേറെ ഹോട്ടലുകളിൽ ഒരേ തട്ടിപ്പുരീതി
ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ 1990 മുതൽ രാജ്യത്തെ 300 ലേറെ ആഡംബര ഹോട്ടലുകളിൽ സമാനരീതിയിൽ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയതായി ബിംഗ്സ ൺ ജോൺ സമ്മതിച്ചതായി പൊലീസ് അറിയിച്ചു. വിദേശ ടൂറിസ്റ്റ് ഗൈഡ്, ഇംഗ്ലീഷ് അധ്യാപകൻ, യോഗ പരിശീലകൻ തുടങ്ങിയ വ്യാജ തിരിച്ചറിയലുകളാണ് ഇയാൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്.
ഹോട്ടൽ ജീവനക്കാരുടെ വിശ്വാസം നേടിയ ശേഷം അഡ്വാൻസ് തുക നൽകാതെ മുറിയെടുത്ത് ദിവസങ്ങളോളം താമസിക്കുകയും പിന്നീട് ബിൽ അടയ്ക്കാതെ രക്ഷപ്പെടുകയുമായിരുന്നു പതിവ്.
2022-ൽ തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിലെ ഒരു പഞ്ചനക്ഷത്ര ഹോട്ടലിലും സമാനരീതിയിൽ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയ കേസിൽ കൊല്ലം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനു സമീപത്ത് നിന്ന് ഇയാൾ പിടിയിലായിരുന്നു. അന്നും ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ബിൽ അടയ്ക്കാതെ കടന്നതിനൊപ്പം ഒരു ലാപ്ടോപ്പും മോഷ്ടിച്ചെന്നായിരുന്നു കേസ്. തുടർന്ന് കോടതി ഇയാളെ 14 ദിവസത്തെ ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടിരുന്നു.
ചാൾസ് ശോഭ്രാജിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം
ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിൽ പഠിച്ച ബിംഗ്സൺ ജോൺ വിവാഹിതനായിട്ടില്ല. 1980 കളിൽ ഡൽഹിയിൽ ടൂറിസ്റ്റ് ഗൈഡായി ജോലി ചെയ്തി രുന്ന ഇയാൾ വിനോദസഞ്ചാരികളോടൊപ്പം പോകുമ്പോൾ നിരവധി ഹോട്ടലുകളിൽ സൗജന്യമായി താമസിക്കാനുള്ള അവസരം ലഭിച്ചിരുന്നുവെന്ന് അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായി.
ഒരു ആഡംബര ഹോട്ടലിലെ ജീവനക്കാർ അപമാനിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് പഞ്ചനക്ഷത്ര ഹോട്ടലുകളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് തട്ടിപ്പ് നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചതെന്ന് ഇയാൾ പൊലീസിനോട് പറഞ്ഞതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.
1996-ലാണ് ഇയാൾ ആദ്യമായി അറസ്റ്റിലായത്. തുടർന്ന് ഡൽഹിയിലെ തിഹാർ ജയിലുൾപ്പെടെ കേരളം, തമിഴ്നാട്, ഗോവ, ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, മഹാരാഷ്ട്ര, കർണാടക തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ജയിലുകളിൽ ചേർത്ത് ഏകദേശം 15 വർഷത്തോളം ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്.
തിഹാർ ജയിലിൽ കഴിയുന്നതിനിടെ കുപ്രസിദ്ധ കുറ്റവാളിയായ ചാൾസ് ശോഭ്രാജിൻ്റ തട്ടിപ്പുരീതികളിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടാണ് വ്യാജ തിരിച്ചറിയലുകളും വഞ്ചനാപരമായ രീതികളും ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയതെന്നും അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായതായി പൊലീസ് അറിയിച്ചു.
രാജ്യത്തെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഇയാൾക്കെതിരായ കേസുകളുടെ വിവരങ്ങൾ റായ്പൂർ പൊലീസ് ശേഖരിച്ചുവരികയാണ്. കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതിയെ തുടർനടപടികൾക്കായി റിമാൻഡ് ചെയ്തതായും അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
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