ബാങ്ക് തെളിവ് ചോദിച്ചു, വയോധികൻ എത്തിച്ചത് സഹോദരിയുടെ അസ്ഥികൂടം; കരളലിയിക്കുന്ന കാഴ്ച
മരിച്ചുപോയ തൻ്റെ സഹോദരിയുടെ ബാങ്ക് നിക്ഷേപ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് പണം പിൻവലിക്കാൻ ബാങ്ക് അധികൃതർ തെളിവ് ആവശ്യപ്പെട്ടതോടെയാണ് അസ്ഥി കൂടവുമായി വയോധികൻ ബാങ്കിലെത്തിയത്.
Published : April 28, 2026 at 8:46 PM IST|
Updated : April 28, 2026 at 8:53 PM IST
ഒഡിഷ: ഒഡിഷയിൽ വീണ്ടും മൃതദേഹം തോളിൽ ചുമന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്ന സംഭവം മാധ്യമങ്ങളില് നിറയുന്നു. 2016 ൽ, ഭാര്യയുടെ മൃതദേഹം ചുമലിലേറ്റി ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് കിലോമീറ്ററുകളോളം സഞ്ചരിച്ച ദന മാജിയെ ആർക്കും മറക്കാന് കഴിയില്ല. അന്ന് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങളില് വരെ ഇടം പിടിച്ച സംഭവമായിരുന്നു. ജില്ലാ ആശുപത്രിക്ക് സ്വന്തമായി ആംബുലന്സ് ഇല്ലാത്തതിനാൽ, ദന മാജി ഭാര്യയുടെ മൃതദേഹം തോളിൽ ചുമന്ന് വീട്ടിലേക്ക് പോകുകയായിരുന്നു.
വര്ഷങ്ങള്ക്ക് ശേഷം വീണ്ടും ഒഡിഷയില് ഇത്തരമൊരു സംഭവം ഉണ്ടായി. ഒഡിഷയിലെ ക്യോൻജർ ജില്ലയിലെ പട്ടാനയിലാണ് സംഭവം. ജീതു മുണ്ട (51) എന്ന ആദിവാസി വയോധികനാണ് പണം വിട്ടുകിട്ടാനായി തൻ്റെ സഹോദരിയുടെ അഴുകിയ മൃതദേഹവുമായി ബാങ്കിലെത്തിയത്. മരിച്ചുപോയ തൻ്റെ സഹോദരിയുടെ ബാങ്ക് നിക്ഷേപ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് പണം പിൻവലിക്കാൻ ബാങ്ക് അധികൃതർ തെളിവ് ആവശ്യപ്പെട്ടതോടെയാണ് അസ്ഥി കൂടവുമായി വയോധികൻ ബാങ്കിലെത്തിയത്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നോവുന്ന കാഴ്ചയായി ജിതു മുണ്ട
മല്ലിപ്ഷി ഒഡീഷ ഗ്രാമീൺ ബാങ്കിലാണ് സംഭവം നടന്നത്. ജീതുവിൻ്റെ സഹോദരി കൽറ മുണ്ടയ്ക്ക് മല്ലിപ്ഷി ഒഡീഷ ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് ശാഖയിൽ അക്കൗണ്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ 19,300 രൂപ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ വർഷം ജനുവരി 26ന് കൽറ മരിച്ചു. ഇതിനുശേഷം കൽറയുടെ അക്കൗണ്ടിലുണ്ടായിരുന്ന പണം പിന്വിലിക്കാനായി സഹോദരൻ ജിതു മുണ്ട ഇന്നലെ ബാങ്കിലേക്ക് പോയി. ബാങ്ക് അധികൃതർ അദ്ദേഹത്തോട് തെളിവ് ചോദിച്ചു.
ജിതുവിൻ്റെ കൈവശം തെളിവുകളൊന്നുമില്ലാത്തതിനാൽ, അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്ന് മടങ്ങി മസാനിയിലേക്ക് പോയി. പിന്നാലെയാണ് അസ്ഥികൂടവുമായി ബാങ്കിലേക്ക് പോയത്. ബാങ്ക് അധികൃതരുമായും പോലീസുമായും ചർച്ച നടത്തിയ ശേഷം ജിതു മുണ്ട വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി.
പ്രതികരിച്ച് ഗ്രാമീണ് ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥന്
അതേസമയം, പണം പിൻവലിക്കാനുള്ള വ്യവസ്ഥകളെക്കുറിച്ചും നോമിനിയെക്കുറിച്ചും ജീതുവിനെ പറഞ്ഞു മനസിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചുവെന്ന് ഗ്രാമീൺ ബാങ്കിൻ്റെ കിയോഞ്ജർ ജില്ലാ മാനേജർ സത്യബ്രത നന്ദ പറഞ്ഞു. ബാങ്ക് ഓഫിസർ സുശാന്ത് കുമാർ സേഥി പറഞ്ഞതൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന് മനസിലായില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. കൃത്യം രണ്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷം, ജിതു മുണ്ട തൻ്റെ സഹോദരിയുടെ അസ്ഥികൂടവുമായിവരുകയായിരുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
" അസ്ഥികൂടം കൊണ്ടുവന്നതിന് പിന്നാലെ ഞങ്ങൾ പൊലീസിനെ സംഭവം അറിയിച്ചു. പൊലീസ് ബാങ്കിൽ എത്തി അദ്ദേഹവുമായി സംസാരിച്ചു. ഈ സംഭവത്തിൽ ഞങ്ങൾ ദുഃഖം പ്രകടിപ്പിച്ചു. സഹോദരിയുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിക്ഷേപിച്ച പണം എത്രയും വേഗം തിരികെ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്തുവരികയാണ്" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
പൊലീസിൻ്റെ പ്രതികരണം
വിവരം ലഭിച്ചതിന് പിന്നാലെ ബാങ്കിലെത്തി സ്ഥിതിഗികള് പരിശോധിച്ചുവെന്ന് പട്ന പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഓഫിസർ കിരൺ പ്രസാദ് സാഹു പറഞ്ഞു. ബാങ്ക് നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് അവകാശിയെക്കുറിച്ചോ നോമിനിയെക്കുറിച്ചോ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയില്ലായിരുന്നു. ബാങ്ക് ജീവനക്കാർ ഇക്കാര്യം അദ്ദേഹത്തോട് വിശദീകരിച്ചിട്ടും, അദ്ദേഹത്തിന് മനസിലായില്ല. തൽഫലമായാണ് ഇത്തരമൊര സംഭവം ഉണ്ടായതെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
സംഭവത്തില് ഇടപെട്ട് ബിഡിഒ
ബാങ്കില് നടുക്കുന്ന സംഭവം അരങ്ങേറിയതോടെ പട്ന ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഓഫിസർ (ബിഡിഒ) ദണ്ഡപത് ഇടപെട്ടു. എത്രയും പെട്ടന്ന് വേണ്ട നടപടികള് കൈക്കൊള്ളുമെന്ന് ദണ്ഡപത് പറഞ്ഞു. കൽറ മുണ്ടയുടെ നിയമപരമായ അനന്തരാവകാശത്തെക്കുറിച്ച് ആരും അവരുടെ സഹോദരൻ ജീതു മുണ്ടയോട് ചോദിച്ചിരുന്നില്ല എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
